El mundo de los espumosos pone el foco en los cavas de guarda superior

La segunda edición del Cava Meeting se celebra en el Penedès el 10 y 11 de noviembre con el objetivo de poner el foco en la internacionalización del cava y los cavas de guarda superior. El éxito parece asegurado, pues hay casi un centenar de profesionales de primer nivel del sector vitivinícola procedentes de todo el mundo con la intención de catar las más de 200 elaboraciones de 65 bodegas de estos espumosos de largas crianzas que proceden de viñedos específicos especializados, con rendimientos reducidos y 100% ecológicos desde este año.

Los cavas de guarda superior son la punta de lanza cualitativa del espumoso catalán y representan un volumen de más de 22 millones de botellas. En esa categoría se incluyen los Reserva (mínimo 18 meses de crianza en botella), los Gran Reserva (mínimo 30 meses de crianza en botella) y los de Paraje Calificado (con un mínimo de 36 meses).

Visitas a bodegas

En el Cava Meeting, cuya primera edición tuvo lugar en Barcelona en 2023, los profesionales del sector comparten ideas y conocimientos, y analizan la situación de esta bebida y los espumosos internacionales. Además, pueden conocer de primera mano el origen, futuro y calidad de los grandes cavas de guarda superior de la denominación de origen con visitas a destacadas bodegas del Penedès, la Conca de Barberà y Alella.

El congreso cuenta con un comité asesor de expertos formado, entre otros, por los Master of Wine Sarah Jane Evans (presidenta de los prestigiosos premios Decanter y de la Gran Orden de los Caballeros del Vino) y Pedro Ballesteros (primer español que logró este título), y Ferran Centelles, director de Bebidas de El Bulli Foundation y corresponsal de Jancis Robinson en España.