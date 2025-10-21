La mejor relación calidad-precio
5 vinos por menos de 15 euros: los favoritos del experto Santi Rivas
El autor del libro 'Vinos gentrificados' propone un repóquer de botellas buenas y baratas
¿Tiene algún sentido coleccionar vino?
Los mejores vinos por menos de 20 €: los favoritos de Toni Gerez y Owen Harel-Roussel, sumilleres de Castell Peralada Restaurant
El experto en vinos Santi Rivas ha vuelto a Barcelona para presentar a sus seguidores (es el alma del perfil de Instagram Colectivo Decantado) el libro 'Vinos gentrificados' (Muddy Waters Books). En él, analiza el consumo iniciado de los vinos, los vinos de culto y el fenómeno de la gentrificación de ciertas etiquetas, que tras unos inicios a precios asequibles han alcanzado unas tarifas imposibles de asumir para la mayoría de los mortales.
Antes del encuentro con sus fans en el restaurante y 'wine bar' Público, Rivas, un tipo que no tiene pelos en la lengua para defender su visión del negocio vinícola y que ha sido campeón de España de Catas a Ciegas por Equipos en 2018 y subcampeón en 2023, además de haber sido reconocido como Mejor Comunicador de Vino 2023 por la International Wine Challenge, atiende a Cata Mayor para recomendar cinco vinos de gran calidad por menos de 15 euros. Son estos.
Chumbado Branco (Quinta das Bágeiras)
"Los iniciados tenemos unos estilos predilectos, y todo lo que sea fresco, fluido nos gusta. Este es la polla: tiene acidez y salinidad. Un vino portugués de la zona de Bairrada, de filo atlántico, muy ácido, elaborado con las variedades Maria Gomes y bical. Lo recomiendo para tomar con un embutido muy graso; tienes el salchichonazo, el jamonazo y esto te entra en la boca y te la deja fresca, fresca, como un Listerine pijo". 8,62 €.
Graciano (Viña Zorzal)
"La última añada que probé, de 2021, estaba impresionante. Un vino muy fluido, muy austero, que al ser sutil no te empalaga, no cansa. Su grado alcohólico no es muy alto, 13,5 grados. Está buenísimo y me parece muy versátil en la mesa; si lo pruebas con algo para comer lo acompañaría con pollo asado o empanado con patatas. Un maridaje barato". 8,95 €.
La Xara (Bodegas Ponce)
"Un vino de la DO Manchuela [ocupa territorios de las provincias de Cuenca y Albacete] elaborado con garnacha. Un concepto muy frutal que acaba en amargo. No da sensación de pesadez, es fluido, pero sin menoscabo de complejidad, porque estos 'bichos' son complejos y están muy buenos. Me gusta para un vermuteo porque acaba amargo al final, con una especie de piel de naranja que mola mucho. Lo tomaría con una tortilla de patatas o con unas bravas". 9,75 €.
Fino (Gutiérrez Colosía)
"Un fino de El Puerto de Santa María, donde ya no hay tantas bodegas. Me encanta porque tiene una salinidad que te cagas. Es tan potente... Por supuesto, solo puede ir con jamón, esto hay que respetarlo y no me voy a poner imaginativo con otros maridajes. Olvídate de otras cosas". 10,65 €.
Les Sorcières (Clos des Fées)
"Muchos piensan que en Francia no hay vinos baratos buenos, y los hay cojonudos. Este lleva syrah, garnacha y cariñena. Mucha frescura, muy buena acidez... No deja de ser mediterráneo porque es de Côtes du Roussillon. La fruta madura que tiene es cojonuda. Sobre todo es muy frutal; hay goloseo, hay sabrosura pero sin llegar a ser dulzón. Lo maridaría con un 'foie', cuya grasa y sabor más terroso combina bien con la fruta roja de este vino; es como si le echaras una mermelada". 14,30 €.
