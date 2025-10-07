Estos son los mejores vinos de 'La Guia de Vins de Catalunya 2026'

Tragos ganadores
'La Guia de Vins de Catalunya 2026' se ha dado a conocer este lunes en el marco de La Festa dels Millors, un encuentro de elaboradores de vino en Razzmatazz. Allí se han reunido 111 bodegas, y allí se han catado más de 400 referencias, entre ellas las ganadoras de cada categoría en la guía y las que han obtenido más de 9,5 puntos.
Además, durante la ceremonia se ha hecho entrega también de los Premios Honoríficos, que en esta edición han sido para Carles Ahumada (Trayectoria), L'Olivera (Territorio), la enóloga de Celler Piñol, Cristina Borrull, e Ivette Alonso, su homóloga en Celler La Botera (Futuro), y Reserva de la Familia, de Juvé & Camps, y Gramona IlI Lustros, de Gramona (Icono). La bodega Mas Martinet Viticultors ha sido distinguida por ser la que ha obtenido la mejor puntuación media con sus referencias.
Estos son los cuatro vinos que han empatado con la máxima puntuación tras las catas a ciegas con las que se ha elaborado 'La Guia de Vins de Catalunya 2026'.
Arboset 2019 (Abadal)
Este tinto elaborado con variedades históricas del Bages como picapoll, sumolls, punxó fort, cap pelat, cua de moltó, malvasía de Manresa, pansera, fumat y cap negre, exhibe notas de hierbas aromáticas mediterráneas como el tomillo o el romero, y frutas del bosque. Tiene mucha acidez, por lo que resulta afilado y fresco en boca. 55,50 €.
Pla de Pey 2023 (Joan Bada Vins de Vinyes Úniques)
Este blanco que ha fermentado en barrica está elaborado con garnacha blanca de la Terra Alta que procede de la finca del mismo nombre ubicada en Vilalba del Arcs (Tarragona). Plantada en 1941, estuvo un tiempo abandonada y fue recuperada por Josep Arrufat y Joan Ramon Bada, que ahora sigue en solitario elaborando este vino. Tiene aromas de frutas maduras que recuerdan a melocotón y albaricoque, notas cítricas, de pomelo y ligeros toques balsámicos con algún punto especiado sobre un fondo de aromas de crianza. En boca resulta voluminoso, ácido y fresco, corpulento y salino, untuoso y afrutado, con un final largo. 95 €.
Camí Pesseroles 2023 (Mas Martinet Viticultors)
Camí Pesseroles proviene de un antiguo viñedo plantado con garnacha y cariñena en el antiguo camino de tierra que une Gratallops con Torroja, en el corazón del Priorat. Elaborado con la mínima intervención, utilizando las levaduras salvajes de la viña, es un vino de producción muy limitada. De color cereza con borde granate, en nariz resulta potente y tostado, y en boca, sabroso, potente, carnoso, especiado, con fruta madura y taninos maduros, balsámicos. 90 €.
Les Manyes 2023 (Terroir al Límit)
Este 'priorat' se elabora con uvas de garnacha de una sola parcela de unos 50 años de edad situada en las montañas del Montsant. Madura durante 24 meses en un único fudre de 1.200 litros de roble austriaco. En nariz destacan aromas de frutos rojos y se aprecian notas florales, especiado con un fondo mineral. En boca se expresa con delicadeza y armonía, amplio y redondo, taninos suaves y compactos, con un final largo y muy elegante. 255 €.
Los vinos premiados en todas las categorías
Por lo que respecta a los vinos premiados en las respectivas categorías en esta edición, el palmarés ha sido el siguiente:
- Mejor Vino Tinto: Abadal Arboset 2019, de Abadal; Camí Pesseroles 2023, de Mas Martinet Viticultors, y Les Manyes 2023, de Terroir al Límit.
- Mejor Vino Blanco: Pla de Pey 2023, de Joan Bada Vins de Vinyes Uniques.
- Mejor Vino Rosado: Pedrer Rosat 2023, de Sara i René Viticultors.
- Mejor Vino Brisado: Brisat del Coster 2024, de Mas Foraster.
- Mejor Vino Clarete: Lagravera Natural Vi Clar 2024 (Lagravera)
- Mejor Vino Dulce: Vi de Panses, de Vinyes dels Aspres, y Ònra Verema Tardana Solera, Lagravera.
- Mejor Vino Espumoso: Torelló 225 Enoteca 2014, de Torelló, y Argila 2013, Mas Bertran.
- Mejor Vino Espumoso Rosado: Els Lledoners Reserva Brut Nature Rosat 2021.
- Mejor Vino Rancio: Memòries del Priorat, de Costers del Priorat.
- Mejor Vermut: Dos Déus Estrelles Reserva Blanc y Dos Déus Origins Blanc Sec, de Priorat B&D.
- Mejor Vino de Garnacha Tinta: Guix Vermell 2023, de Terroir Sense Fronteres.
- Mejor Vino de Garnacha Peluda: Les Manyes 2023, de Terroir al Límit.
- Mejor Vino de Garnacha Blanca: Dosterras Blanc 2024, de Dosterras.
- Mejor Vino de Garnacha Roja: Singulars Garnatxa Roja 2023, Mas Llunes.
- Mejor Vino de Cariñena Tinta: Arbossar 2023, de Terroir al Límit.
- Mejor Vino de Cariñena Blanca: Vd'O 6 2023, de Vinyes d'Olivardots.
- Mejor Vino de Trepat Tinto: Polvora 2023, de Vins de la Memòria.
- Mejor Vino de Mandó: Abadal Mandó 2022, de Abadal, y Mandó Solergibert 2021, de Celler Solergibert.
- Mejor Vino de Macabeo: Brisat del Coster 2024, de Mas Foraster.
- Mejor Vino de Sumoll Tinto: Sumoll de Solergibert 2022, de Celler Solergibert.
- Mejor Vino de Picapoll Blanco: Pd'a de Solergibert 2024, de Celler Solergibert.
- Mejor Vino de Malvasía de Sitges: Els Pedrets de Montpicolis 2021, de Celler Montpicolis.
- Mejor Vino de Morenillo: Lo Morenillo 2021, de Vins del Tros.
- Mejor Vino Espumoso de Parellada: L'Era del Celdoni BNGR 2015, de Celler Carles Andreu.
- Mejor Vino Tranquilo de Parellada: Carles Andreu Parellada 2024, de Celler Carles Andreu.
- Mejor Vino Tranquilo de Xarel·lo: Venus de Cartoixà 2021, de Venus La Universal.
- Mejor Vino Espumoso de Xarel·lo: Argila 2013, de Mas Bertran.
