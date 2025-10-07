Estos son los mejores vinos de 'La Guia de Vins de Catalunya 2026'

'La Guia de Vins de Catalunya 2026' se ha dado a conocer este lunes en el marco de La Festa dels Millors, un encuentro de elaboradores de vino en Razzmatazz. Allí se han reunido 111 bodegas, y allí se han catado más de 400 referencias, entre ellas las ganadoras de cada categoría en la guía y las que han obtenido más de 9,5 puntos.

Los representantes de los mejores vinos de 'La Guia de Vins de Catalunya 2026'. / El Periódico

Además, durante la ceremonia se ha hecho entrega también de los Premios Honoríficos, que en esta edición han sido para Carles Ahumada (Trayectoria), L'Olivera (Territorio), la enóloga de Celler Piñol, Cristina Borrull, e Ivette Alonso, su homóloga en Celler La Botera (Futuro), y Reserva de la Familia, de Juvé & Camps, y Gramona IlI Lustros, de Gramona (Icono). La bodega Mas Martinet Viticultors ha sido distinguida por ser la que ha obtenido la mejor puntuación media con sus referencias.

Estos son los cuatro vinos que han empatado con la máxima puntuación tras las catas a ciegas con las que se ha elaborado 'La Guia de Vins de Catalunya 2026'.

Arboset 2019 (Abadal). / El Periódico

Arboset 2019 (Abadal)

Este tinto elaborado con variedades históricas del Bages como picapoll, sumolls, punxó fort, cap pelat, cua de moltó, malvasía de Manresa, pansera, fumat y cap negre, exhibe notas de hierbas aromáticas mediterráneas como el tomillo o el romero, y frutas del bosque. Tiene mucha acidez, por lo que resulta afilado y fresco en boca. 55,50 €.

Pla de Pey 2023 (Joan Bada Vins de Vinyes Úniques). / El Periódico

Pla de Pey 2023 (Joan Bada Vins de Vinyes Úniques)

Este blanco que ha fermentado en barrica está elaborado con garnacha blanca de la Terra Alta que procede de la finca del mismo nombre ubicada en Vilalba del Arcs (Tarragona). Plantada en 1941, estuvo un tiempo abandonada y fue recuperada por Josep Arrufat y Joan Ramon Bada, que ahora sigue en solitario elaborando este vino. Tiene aromas de frutas maduras que recuerdan a melocotón y albaricoque, notas cítricas, de pomelo y ligeros toques balsámicos con algún punto especiado sobre un fondo de aromas de crianza. En boca resulta voluminoso, ácido y fresco, corpulento y salino, untuoso y afrutado, con un final largo. 95 €.

Camí Pesseroles 2023 (Mas Martinet Viticultors). / El Periódico

Camí Pesseroles 2023 (Mas Martinet Viticultors)

Camí Pesseroles proviene de un antiguo viñedo plantado con garnacha y cariñena en el antiguo camino de tierra que une Gratallops con Torroja, en el corazón del Priorat. Elaborado con la mínima intervención, utilizando las levaduras salvajes de la viña, es un vino de producción muy limitada. De color cereza con borde granate, en nariz resulta potente y tostado, y en boca, sabroso, potente, carnoso, especiado, con fruta madura y taninos maduros, balsámicos. 90 €.

Les Manyes 2023 (Terroir al Límit). / El Periódico

Les Manyes 2023 (Terroir al Límit)

Este 'priorat' se elabora con uvas de garnacha de una sola parcela de unos 50 años de edad situada en las montañas del Montsant. Madura durante 24 meses en un único fudre de 1.200 litros de roble austriaco. En nariz destacan aromas de frutos rojos y se aprecian notas florales, especiado con un fondo mineral. En boca se expresa con delicadeza y armonía, amplio y redondo, taninos suaves y compactos, con un final largo y muy elegante. 255 €.

Los vinos premiados en todas las categorías

Por lo que respecta a los vinos premiados en las respectivas categorías en esta edición, el palmarés ha sido el siguiente: