Tragos que valen la pena
3 vinos tintos nuevos que deberías tener muy en cuenta
Seleccionamos botellas sensacionales de las denominaciones de origen de Ribera del Duero, Toro y Rioja
Este 2025 está trayendo novedades muy interesantes para los 'wine lovers'. Aquí te traemos tres vinos que nos han gustado mucho y que llegan de las denominaciones de origen Ribera del Duero, Toro y Rioja. ¡Salud!
Raza 2021 (Carmelo Rodero)
El reserva de esta bodega familiar de Ribera del Duero nace de viñas de tempranillo de entre 30 y 35 años de cinco parajes que forman parte del entorno de Pedrosa de Duero plantados a altitudes de entre 837 y 862 metros sobre el nivel del mar. Se ha criado en barricas pequeñas de roble francés durante 20 meses. Despliega un abanico de aromas donde la fruta madura y fresca se expresa con intensidad. Las profundas notas de frutas negras, como moras y ciruelas, se entrelazan con delicados matices especiados, que aportan una sutil complejidad. La entrada en el paladar es sedosa y equilibrada, con una densidad envolvente. Un tinto perfecto para acompañar carnes a la parrilla, chuletones y asados. 45 €.
Jade 2021 (Monte La Reina)
La bodeguera Carolina Inaraja está empeñada en desafiar con sus vinos los límites de la D.O. Toro. Lo ha vuelto a demostrar con su nueva creación, una versión de su crianza, pero con un toque especial: un monovarietal de uva tinta de Toro que se cría durante 12 meses en barricas de roble francés tostadas con jade volcánico, lo que le aporta mineralidad, frescura y matices ahumados. Además, la barrica en la que se cría cede menos taninos y respeta los sabores primarios del vino, lo que lo convierte en un trago fácil de beber.
De color rojo picota con reflejos granates, limpio y brillante, en nariz resulta intenso y complejo, con notas tostadas y torrefactas en un fondo de fruta negra compotada; también resaltan aromas balsámicos que aportan frescura -el cacao es característico de este vino-. En boca es seco, amplio y equilibrado, con una entrada sedosa en la que aparecen las notas de maderas nobles y recuerdos de frutos negros y ciruelas confitadas. Combina con carnes rojas y blancas, tablas de ibéricos, platos de cuchara y quesos semicurados y curados. 15 €.
Guardacumbres 2022 (Viñedos Hermanos Hernáiz)
Los hermanos Eduardo y Víctor Hernáiz han lanzado su proyecto más ambicioso y especial. No es solo un vino de alta gama (dos en realidad, un tinto y un blanco), es un proyecto de recuperación del patrimonio vitivinícola de Rioja Alta. Un viñedo viejo, salvaje y espectacular, entre montañas, que estaba a punto de desaparecer hasta que, junto a su amigo y amante del vino Raúl Grijalba, decidieron rescatarlo y ponerlo en valor haciendo con él un gran vino. Las cepas crecen libremente entre árboles frutales (higueras, membrillos, olivos, almendros y avellanos) y se intercalan aleatoriamente también las distintas variedades de uvas: tempranillo, garnacha, graciano, calagraño y viura, como era habitual encontrar antiguamente en los viñedos de la región.
El tinto lleva tempranillo y un poco de garnacha y graciano. Es goloso en boca y muy apetecible gracias a su tanino dulce y suave. Destaca por su finura, es terso, ligero y aromático, de máxima expresión frutal y para disfrutar de inmediato, ya que no necesita tiempo ni vejez para mostrar su máximo esplendor. Su aroma, debido a la mezcolanza de variedades, es acaramelado con toques de frutas rojas silvestres. Solo se han elaborado 850 botellas de tinto y 700 de blanco. 60 €.
