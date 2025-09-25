Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragos que valen la pena

3 vinos tintos nuevos que deberías tener muy en cuenta

Seleccionamos botellas sensacionales de las denominaciones de origen de Ribera del Duero, Toro y Rioja

Trivial: ¿cuánto sabes de vinos?

Ferran Imedio

Este 2025 está trayendo novedades muy interesantes para los 'wine lovers'. Aquí te traemos tres vinos que nos han gustado mucho y que llegan de las denominaciones de origen Ribera del Duero, Toro y Rioja. ¡Salud!

Vino Raza 2021 (Carmelo Rodero).

Raza 2021 (Carmelo Rodero)

El reserva de esta bodega familiar de Ribera del Duero nace de viñas de tempranillo de entre 30 y 35 años de cinco parajes que forman parte del entorno de Pedrosa de Duero plantados a altitudes de entre 837 y 862 metros sobre el nivel del mar. Se ha criado en barricas pequeñas de roble francés durante 20 meses. Despliega un abanico de aromas donde la fruta madura y fresca se expresa con intensidad. Las profundas notas de frutas negras, como moras y ciruelas, se entrelazan con delicados matices especiados, que aportan una sutil complejidad. La entrada en el paladar es sedosa y equilibrada, con una densidad envolvente. Un tinto perfecto para acompañar carnes a la parrilla, chuletones y asados. 45 €.

Vino Jade 2021 (Monte La Reina).

Jade 2021 (Monte La Reina)

La bodeguera Carolina Inaraja está empeñada en desafiar con sus vinos los límites de la D.O. Toro. Lo ha vuelto a demostrar con su nueva creación, una versión de su crianza, pero con un toque especial: un monovarietal de uva tinta de Toro que se cría durante 12 meses en barricas de roble francés tostadas con jade volcánico, lo que le aporta mineralidad, frescura y matices ahumados. Además, la barrica en la que se cría cede menos taninos y respeta los sabores primarios del vino, lo que lo convierte en un trago fácil de beber.

De color rojo picota con reflejos granates, limpio y brillante, en nariz resulta intenso y complejo, con notas tostadas y torrefactas en un fondo de fruta negra compotada; también resaltan aromas balsámicos que aportan frescura -el cacao es característico de este vino-. En boca es seco, amplio y equilibrado, con una entrada sedosa en la que aparecen las notas de maderas nobles y recuerdos de frutos negros y ciruelas confitadas. Combina con carnes rojas y blancas, tablas de ibéricos, platos de cuchara y quesos semicurados y curados. 15 €.

Vino Guardacumbres 2022 (Viñedos Hermanos Hernáiz).

Guardacumbres 2022 (Viñedos Hermanos Hernáiz)

Los hermanos Eduardo y Víctor Hernáiz han lanzado su proyecto más ambicioso y especial. No es solo un vino de alta gama (dos en realidad, un tinto y un blanco), es un proyecto de recuperación del patrimonio vitivinícola de Rioja Alta. Un viñedo viejo, salvaje y espectacular, entre montañas, que estaba a punto de desaparecer hasta que, junto a su amigo y amante del vino Raúl Grijalba, decidieron rescatarlo y ponerlo en valor haciendo con él un gran vino. Las cepas crecen libremente entre árboles frutales (higueras, membrillos, olivos, almendros y avellanos) y se intercalan aleatoriamente también las distintas variedades de uvas: tempranillo, garnacha, graciano, calagraño y viura, como era habitual encontrar antiguamente en los viñedos de la región.

El tinto lleva tempranillo y un poco de garnacha y graciano. Es goloso en boca y muy apetecible gracias a su tanino dulce y suave. Destaca por su finura, es terso, ligero y aromático, de máxima expresión frutal y para disfrutar de inmediato, ya que no necesita tiempo ni vejez para mostrar su máximo esplendor. Su aroma, debido a la mezcolanza de variedades, es acaramelado con toques de frutas rojas silvestres. Solo se han elaborado 850 botellas de tinto y 700 de blanco. 60 €.

