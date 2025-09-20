Mas Molla: la arcadia del vino donde resisten variedades únicas en el mundo

El Mas Molla, en Calonge, es la resistencia. Elaboran vino desde hace siglos y cultivan los árboles frutales con la exigencia de un legado. Los melocotones aparecen en los platos de restaurantes de prestigio como una confirmación de su competencia.

Josep Roca, con tantos premios como sumiller que no hay vitrina que los soporte, ha elegido la Polsosa de monastrell de Mas Molla como representación de la payesía. La exhibe en la caja fuerte gigantesca de Esperit Roca, la fortaleza a una decena de kilómetros de El Celler de Can Roca. Un símbolo. Es un símbolo de la sencillez, de la honestidad, de la autenticidad.

Montse Molla y Josep Roca, en una de las viñas de Mas Molla. / Pau Arenós

En la masía, los Molla venden la botella a 6 euros. A 5,70 si les devuelven el casco.

En la catedral de Girona hay documentos del siglo XIII que prueban que sus antecesores ya trabajaban estas tierras, pero los Molla prefieren la exactitud de una fecha: 1338. Siempre reivindicativos y exigentes. No se rinden, no descansan, no se doblegan.

En 1486, los payeses catalanes consiguieron que se les autorizase a vender a quienes quisieran, rompiendo con el abuso de los señores feudales. Y ese fue el principio de otras muchas luchas, con la Administración como abusadora.

Tres vinos sin etiquetar de Mas Molla. / Pau Arenós

El Mas Molla existe desde antes que cualquier regencia de burócratas y desde muchísimo antes de la creación de la DO Empordà. Según el reglamento, cultivan variedades no autorizadas. Las que plantaron sus antepasados. Sí que están permitidas por la DO la chardonnay, la gewurztraminer o la syrah. Una ironía. O una mala broma.

La vida en Mas Molla es tan sencilla como complicada, la vida de Lluís y Maria, de las hijas, Montse, Núria y Neus.

Lluís, el padre, 80 años, ha usado la palabra que abre el texto: resistencia. Y otra: rebeldía. Resisten a la industria vinícola, al empuje inmobiliario, a la muerte de la agricultura: «Han hecho que el payés desaparezca. Y nuestra batalla es ser payeses».

Botas de Mas Molla con los nombres de los compradores. / Pau Arenós

Trabajan la tierra, comen lo que da la tierra y venden directamente el producto de la tierra en los mercados o en la finca. «Tenemos 52 variedades diferentes de vides; y 15, únicas en el mundo», explica. Este es el paraíso de la ampelografía. Hay estudios que los señalan como la arcadia de las uvas perdidas.

Aparca un coche, ladra el perro, tocan la campana, llega Montse, cambian botellas vacías por llenas.

Los precios son una risa; también en eso, únicos; no especulan: la picapolla moscatella, «variedad única», han escrito en la pizarra, a 7,70 u 8 euros.

El rosado, cariñena, garnacha y monastrell, a 1,65 o 1,95.

La jaqué, 2,40 o 2,70. La jaqué es un misterio: «Vino de brujas». Estuvo prohibida, no se sabe el origen. Y ahí está, superviviente y rara.

Lluís Molla, Maria y las tres hijas, Montse, Núria y Neus, en Mas Molla. / Pau Arenós

¿Vino natural? Vino de payés, una categoría aún más razonable. «Preservamos el territorio, el paisaje y una manera de trabajar, con las puertas abiertas para recibir a las personas», dice Montse.

Entra la uva: prensa-tina-bocoy, las barricas de 500 litros, que han tenido en el interior una mecha de azufre para desinfectar. Nada más.

Botas viejas, algunas, con 120 años, con el tapón abierto mientras fermenta. «Escucho las botas y cuando se van silenciando, las voy tapando», dice la enóloga.

La pizarra con los precios de los vinos de Mas Molla. / Pau Arenós

El entorno: la bodega de 1882 con telarañas que comen la mosca del vinagre; los hongos, que regulan la humedad, que evita que la madera se seque y rompa. Un ecosistema salvaje en discreta y eficaz acción.

El resultado no es exactamente el vino de su bisabuelo: tendría más grado y sería más oxidativo, «aunque no mucho más». De cada bocoy extraen entre 600 y 700 botellas.

El 19 de marzo, los clientes se acercan para probar, eligen cuántas botellas y de qué tonel y escriben con tiza en la parte delantera el nombre y la cantidad, que irán recogiendo a lo largo del año. Eso es crear comunidad.

La visita a la viña es contemplar plantas robustas y pletóricas, en la que se mezclan las variedades y donde pespuntean los ejemplares singulares: 'cua d’avoia', 'colló de gat', 'beba', 'abella'…

Lluís Molla, con las botellas vacías en el tractor de Mas Molla. / Pau Arenós

Qué nombres. Las características morfológicas llevadas a la descripción práctica.

En esa caja fuerte en la que Josep Roca guarda joyas vinícolas guiado por el valor y no por el precio, además de la Polsosa de monastrell 2015 hay otra, del Jura, una botella de la Maison Pierre Overnoy 2018. Cada una, con un cartel.

Debajo de Mas Molla: cultura campesina, policultura, biodiversidad, ética del campo.

Debajo de Overnoy: generosidad, talento, sencillez, esfuerzo.

Puertas abiertas. Vivir de la tierra. Escuchar el vino. Rebeldía. Resistencia.