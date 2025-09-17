3 buenos vinos tintos catalanes que se han estrenado este año.

El panorama vinícola de Catalunya resulta de lo más interesante (por mucho que la atención mediática suela desviarse a los 'riojas' y 'riberas'). Aquí tienes la prueba: tres nuevos vinos tintos que han aparecido en los últimos meses y que prometen tragos deliciosos que nos transportarán a tierras de Anoia, Empordà y Terra Alta.

Garnatxa Peluda (Pla de Morei). / El Periódico

Garnatxa Peluda (Pla de Morei)

Pla de Morei ha lanzado una gama de vinos llamada Rel que mira a su historia vitivinícola y recupera las variedades del territorio donde se encuentra, la comarca de Anoia. Son dos monovarietales de viñedos propios, uno elaborado con mandó (rosado) y otro, con garnacha peluda (tinto). Este último es la máxima expresión del terruño calcáreo de la bodega. De color vivo, aporta notas de fruta roja en boca y un posgusto largo. Un vino elegante, equilibrado y muy mediterráneo. En la mesa resulta versátil, pues funciona bien con ensaladas, arroces, pastas, carnes a la brasa... Solo se han producido 2.300 botellas. 15 €.

Clos Amae (Terra Remota). / El Periódico

Clos Amae (Terra Remota)

Un vino elaborado a ocho manos porque es la creación de los cuatro miembros de la familia Bournazeau: Adèle, Marc, Adrien y Emma. Con el confinamiento por la pandemia, Emma y Marc Bournazeau, propietarios de Terra Remota (DO Empordà), se quedaron con sus hijos, Adrien y Adèle, en la casa que se alza junto a la bodega. Durante aquellos días diseñaron el ensamblaje que daría lugar a este vino con un cupaje que representaba lo que tienen en común, el gusto compartido. Por eso se llama Amae: corresponde a las iniciales de sus nombres.

En su añada 2019, se ha elaborado con tempranillo, garnacha negra y syrah cultivadas de manera ecológica. La tempranillo permaneció en barricas de roble durante 18 meses y las otras dos, en depósitos de acero inoxidable. Al catarlo, aparecen la cereza, la grosella negra, la frambuesa; las violetas con notas de pimienta; un toque de vainilla... Destaca por su viva intensidad, que mantiene la elegancia y una delicadeza que se aprecia en boca. Tiene un final muy goloso. Acompaña bien un queso 'brie' madurado, una paletilla de cordero, un fuet... Solo se han elaborado 6.000 botellas cuya etiqueta reproduce la casa familiar de los Bournazeau, donde pasaron aquellos días de encierro. 30 €.

Vino Solista Garnatxa Negra (Bielsa Ruano Vins). / El Periódico

Solista Garnatxa Negra (Bielsa Ruano Vins)

Bielsa Ruano Vins estrena una gama de vinos 'premium' llamada Solista, una colección de seis monovarietales de viñedos propios que representa el sueño realizado de la familia bodeguera de poner en valor su patrimonio en la Terra Alta. Se elaboran con cuatro variedades típicas de la zona: garnacha blanca, garnacha tinta, morenillo y cariñena. Con ellas, y mediante diferentes estilos de vinificación, ofrecen seis referencias: Garnatxa Blanca, Morenillo Blanc de Negre, Garnatxa Blanca Brisat, Morenillo, Carinyena y Garnatxa Negra.

Este último ha pasado 12 meses en barrica de roble francés con sus lías. De color rojo muy intenso similar al de las cerezas maduras, tiene aromas a frutas rojas y regaliz, con notas de roble muy bien integrado y especias como la vainilla. En boca, su paso es voluminoso y muy untuoso, con un posgusto muy largo. Destaca su buena estructura, lo que denota que se trata de un vino con muchísima complejidad debido a su largo paso por barrica. 25 €.