Lo Imposible: la experta que tiene el 'hobby' de hacer vinos "perdiendo dinero"

Resulta dificilísimo encontrar un nombre mejor a un vino como este: Lo Imposible. Porque muy pocos veían posible crear un buen tinto en la sierra de Gredos. Salvo Montse Alonso y sus dos socios, Dani Peña y María Andreu. Y no porque fuera su primera experiencia como elaboradora, que lo fue, aunque sepa de vinos, y mucho, sino porque esta sumiller y enóloga madrileña con un máster en 'marketing' del vino y gestión de bodegas decidió tirar de corazón más que de cabeza a la hora de elegir dónde iba a hacerlo: en el lugar donde pasaba los veranos, donde siempre ha sido "tan feliz" y donde se están perdiendo viñas año tras año. Pero lo consiguieron: hicieron Lo Imposible Gredos.

Vino Lo Imposible Gredos. / El Periódico

Por eso se llama así. Porque parece imposible que la vid pueda sobrevivir más de 80 años sobre piedras de granito a 950 metros de altitud. Porque ese escenario que incluye tres denominaciones de origen pequeñitas (Vinos de Madrid, Méntrida -Toledo- y Cebreros -Ávila-) no permite mecanizar las tareas en el campo y toca doblar el lomo para recoger los racimos. Porque la producción de estas viñas plantadas en vaso es mínima (un kilo o kilo y medio por cepa). Porque paga poquísimo por ella. Porque no parecía imposible: (casi) lo era.

De las viñas al ladrillo

De ahí que se vayan abandonando en favor del ladrillo y el paisaje haya ido cambiando para convertirse en una zona de segundas residencias para muchos madrileños. "En la zona de Cebreros había 4.000 hectáreas de viña vieja y ahora solo quedan 400. La gente vendía la uva a la cooperativa para convertirla en un vino de consumo particular. Esa gente ha envejecido y los jóvenes se han ido a vivir a la ciudad", comenta Alonso. Pocos han apostado por aquella zona; Comando G es la más conocida y el enólogo y bodeguero Telmo Rodríguez contó con el apoyo del piloto Carlos Sainz sénior para crear Pegaso.

Una cepa de la sierra de Gredos. / El Periódico

No se asustaron Alonso (desde Mahala Wine ayuda a bodegas en la comunicación y la internacionalización de sus productos, y desde Grape Estate, a la compraventa de bodegas), Peña (dedicado a las fotovoltaicas) y Andreu (lo suyo es el negocio inmobiliario de lujo) ante esas circunstancias adversas. Nadie les dijo que era imposible, por eso lo hicieron.

Viñas en la sierra de Gredos. / El Periódico

"Conozco muy bien el territorio y estas viñas tan viejas", sonríe Alonso, que se metió en esto espoleada por Peña. "Me daba mucha pereza, ¡si apenas tengo tiempo para nada!". Pero le convencieron porque tiene una hiperactividad diagnosticada -"no puedo estar quieta"- y ella convenció a Chuchi Soto para que elaborara el vino que querían.

"Fácil de beber, fluido"

Soto tiene una bodega llamada Soto Manrique, cuyo Alto de la Estrella tiene enamorada a la enóloga. "Me encantan sus vinos, pero este, elaborado con garnacha, es unos de mis favoritos". También dirigió la mayor tienda de vinos de España en su momento, Pecados Originales, en Valladolid. "Aquello era como un Monvínic pero 20 años antes. Fue un adelantado a su tiempo y por eso no le fue bien".

Alonso y compañía querían una "garnacha de viña vieja que pasara un poco por madera pero que fuera fácil de beber, fluido". Y así fue la primera añada, la 2021, de la que lanzaron 2.000 botellas. No quisieron arriesgar con más al tratarse de su estreno pese a que su capacidad máxima podría alcanzar las 5.000. Pero fue un éxito. "Nos quedan poco más de 20 cajas de seis", explica satisfecha. Cada botella cuesta 25 €.

Más proyectos

La añada de 2022 no se hizo porque no fue buena, y la de 2023, que se ha criado durante 14 meses en una tina gigante de roble y luego reposa en la botella, saldrá a finales de año o principios del que viene ya con 5.000 botellas en el mercado. "Tenemos una hectárea y media pero queremos crecer en Gredos con uvas de cooperativas para poner en valor esta zona".

Está convencida de lo que hace, sobre todo porque le gusta el resultado. "Me encanta beber mi vino. Chuchi es un mago, un artista", cuenta Alonso, que tras lanzar el primer vino, Lo Imposible Gredos, se animó con otro: Lo imposible Jamuz 2022, de la IGP Vinos de la Tierra de Castilla. "Se trata de una mezcla de mencía y garnacha, más complejo, menos directo que Gredos, con menos fruta y más rústico, que procede de viñas recuperadas de un bosque". Solo 1.000 botellas producidas con la bodega Fuentes del Silencio y la enóloga Marta Ramas.

Forma parte del proyecto Club Lo Imposible, enfocado a amantes del vino que buscan tragos únicos, ediciones limitadas. Como el cava con 15 años de crianza que lanzarán en los próximos meses. No está mal para alguien que nunca se imaginó haciendo vino. Y menos aún cuando lo define como un 'hobby' con el que dice que pierde dinero. "Pero me lo estoy pasando bomba porque es mi vida y mi pasión, aunque soy más de beberlo y catarlo que de hacerlo", admite.