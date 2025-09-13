Queviures Serra: el colmado centenario del Eixample con el reloj parado y que se reinventa como bar de vinos

El ornamentado reloj de Queviures Serra (Girona, 13) está parado: siempre marca las 5 y 21 o 22 minutos, no se sabe si de la tarde o de la madrugada. Los dueños, David Rubert y Albert Cabanas, desconocen desde cuando.

El aparato mecánico tiene las manecillas ancladas en algún momento del ayer. ¿De qué día, de qué mes, de qué año? Y, sin embargo, la tienda que lo acoge sigue en marcha.

El comercio data de 1910, cuando Domingo Rifà comenzó un negocio de comestibles y 115 años después los nuevos gestores lo han orientado hacia el vino, la venta y el consumo 'in situ', además de decidir una serie de platillos para amortiguar la ingesta de alcohol.

La ensalada de calabacines con pesto y queso feta de Queviures Serra. / Jordi Otix

«La gente mayor se ha ido marchando del barrio. La vitrina con quesos y charcutería sigue, pero ya casi nadie compra, así que lo hemos reconducido hacia la degustación», dice David.

Hay latas de espárragos y de almejas y de perdiz escabechada y de anchoas y de atún, hay patatas fritas de corte grueso, hay jamones al vacío, hay embutidos de Cal Rovira (laminan el fuet en horizontal y es un puntazo). Lo que ha desaparecido es el cliente del vecindario que entraba y llenaba el capazo con vituallas: 100 gramos de jamón por aquí («que sea del bueno»), 100 gramos de jamón de York por allá («házmelo finito»). Barcelona es una ciudad sin barceloneses.

Foxy Lady 2023, Saíñas Silente 2021 y Arrebujao 2024, botellas en Queviures Serra. / Jordi Otix

Los colmados son una institución a proteger y cocineros con solera como Rafa Peña con Provisions Gresca y Borja G. Ordoño con Ultrapaninos Marín representan la revitalización del género, a punto de desvanecerse. La palabra ultramarinos era una fantasía y una promesa de exotismos en los días en los que el término 'viaje' significaba algo.

Productos llegados de otros horizontes que a lo mejor eran una piña fresca del trópico y una mantequilla de algún norte, y la ilusión de romper la rutina y de acceder a lo inhabitual.

Los ultramarinos eran aventura y ensoñación. Las mantequerías, tiendas vestidas de domingo y festivos. En castellano, colmado es distinto si se usa como sustantivo (tienda) o adjetivo (copioso), aunque ambos son intercambiables al referirse al almacén de alimentos.

El guiso de carrillera de Queviures Serra. / Jordi Otix

David Rubert y Albert Cabanas son socios en otros negocios de hostelería, como El Xiringo, en la Barceloneta. David fue profesor de Albert en el Cett y también de Ferran Centelles, el sumiller y hacedor del Sapiens del vino de la Bullipedia e íntimo del segundo.

Si se le pregunta a Ferran cuál es su papel en Queviures Serra dirá: «Amigo». Y algo más: es el asesor de la botellería, cuyo día a día lleva, y muy bien, Alexis Chica, el botillero o responsable del salón y del manejo de los platos y de las 350 etiquetas. Este tendría que ser un bar de vinos de referencia e imán para sumilleres y enólogos.

Ferran descorcha Foxy Lady 2023, Saíñas Silente 2021 y Arrebujao 2024 y es la rareza del último la que me atrapa: «El vino más interesante que probé en Extremadura. Un trabajo artesano y el vino que, para mí, representa mejor la ruta de la plata. No hay ningún otro vino tinto con una frontera difuminada entre el gran vino de Alentejo [Portugal] y el vino extremeño histórico: el vino de pitarra [tinaja]».

La entrada de Queviures Serra. / Jordi Otix

Bravo por la syrah y la garnacha gris de Foxy Lady, viva la mencía de Saíñas, pero la mezcla de garnacha tintorera, trincadeira, mazuelo y tempranillo de Arrebujao va más allá. Compran en origen porque no hay distribución en Barcelona. Para mí, el ejemplo de lo que deberían vender aquí. «El precio para tomar o para llevar a casa es el mismo», explica David.

Los socios supieron que el señor Joan Serra se jubilaba y que era una oportunidad para ampliar su cartera, dirigir un establecimiento singular e impedir unos usos extraños e inadecuados para la fachada con marcos de madera, las estanterías con pilastras circulares acanaladas, los motivos vegetales y ese reloj sin tiempo.

Fue difícil conseguir la licencia para ofrecer degustación, comidos por la burocracia. «No hay cocina ni se puede cocinar», de manera que trasladan los guisos desde su centro de producción.

El interior de Queviures Serra con el reloj parado. / Jordi Otix

Con la voluntad de corregir algún innecesario aliño con vinagre de Módena y la repetición de guarniciones, la ensalada con calabacín, feta, pistachos y pesto está rica, el guiso de carrillera se deshace bajo la presión del tenedor y los callos son juiciosamente picantes. Mojar pan y darle a los tintos majos.

La botella más barata es un Viña Zorzal y la cara, un Château Lafite Rothschild 2014. Unos rusos se enamoraron de ese burdeos y hubo que enviar un taxi en busca del tesoro a un almacén.

Domingo Rifà traspasó la tienda a Ramon Casal, su aprendiz. En 1947, Lucinia Prádanos le puso su apellido. En 1963, lo adquirió Joan Serra, que también había sido principiante, y el nombre volvió a cambiar, legado que continuó Joan Serra hijo.

En el 2023 pasó a manos de David y Albert. Rifà había llamado a su negocio La Confianza. Esa es la palabra exacta para que funcione.