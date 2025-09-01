Navarra, Valladolid, Rioja, El Bierzo...: los vinos blancos buenos llegan de todas partes

Que los vinos blancos están ganando cuota de mercado a pasos agigantados es una realidad. Y que buena parte de esta moda se debe a la calidad de la oferta, también. Aquí tienes unos magníficos ejemplos que llegan de todas partes: Navarra, Valladolid, Rioja, El Bierzo...

Sonrisa de Tares 2024 (Dominio de Tares). / El Periódico

Sonrisa de Tares 2024 (Dominio de Tares)

Dominio de Tares elige 'La Gioconda', de Leonardo da Vinci, para crear la nueva etiqueta de Sonrisa. Una imagen rompedora y elegante con la que la bodega de El Bierzo ha querido rendir homenaje a la refinada variedad godello, histórica en la cuenca del río Sil y actualmente de moda en todo el mundo por su frescura y elegancia. Tiene un brillante color limón con destellos dorados y una nariz fragante de flores blancas, cítricos, nectarina y un complejo fondo balsámico y mineral que resalta el inconfundible carácter de la uva. En boca exhibe una apetitosa acidez refrescante, textura cremosa y final persistente. Marida con ensaladas, pescados, mariscos, pasta y arroz. 12 €.

Harmonia Sauvignon Blanc 2022 (Campo Elíseo). / El Periódico

Harmonia Sauvignon Blanc 2022 (Campo Elíseo)

Un blanco excepcional elaborado a partir de la variedad sauvignon blanc de viñedos situados en la zona de La Seca (Valladolid). Tras la vendimia manual, el mosto macera durante tres horas y luego fermenta en la bodega subterránea con levaduras indígenas, que respetan la máxima expresión del terruño. Tras un paso de 12 meses en barrica de roble francés y sometido a un cuidadoso trabajo de lías, la última creación de Francois Lurton en España y el primer vino de la nueva alta gama de la bodega es un magnífico ejemplo de los nuevos grandes vinos de Rueda, complejos, elegantes y preparados para el envejecimiento.

De color dorado pálido brillante, destaca por una nariz con intensidad media, de carácter floral, con notas de fruta de hueso y musgo, algunos toques minerales, además de un cierto toque balsámico. Con más aire van apareciendo algunas trazas almibaradas y cítricas, mostrándose profundo y elegante. En boca se muestra espectacular, con un equilibrio que solo se da en los grandes vinos. La acidez está bien integrada, tiene un paso firme y denso, sin aristas, resulta largo y profundo en el retrogusto tras el que deja recuerdos florales y cítricos. Muy elegante, armoniza con pescados, carnes a la brasa, ibéricos y quesos curados. 161 €.

Qué Bonito Cacareaba 2023 (Bodega Contador). / El Periódico

Qué Bonito Cacareaba 2023 (Bodega Contador)

En la primera década de los 2000, no se apostaba por elaborar grandes blancos. No fue este el caso de Benjamín Romeo, enólogo y fundador de Bodega Contador (San Vicente de la Sonsierra, La Rioja), que en 2002 puso en el mercado la primera añada de Qué Bonito Cacareaba, impetuoso y sensual, con gran capacidad de guarda y a la altura de etiquetas de Borgoña o Ródano. La añada 2023, de la que apenas se han producido 7.000 botellas, está elaborada con viura (41%), garnacha blanca (39%) y malvasía (20%), y cuenta con nueve meses de crianza en barricas nuevas de roble francés.

De color amarillo, brillante y nítido, su aroma cambia según temperatura; entre 8 y 11 grados se aprecian frutas tropicales muy frescas, como maracuyá, acompañadas de notas cítricas, y cuando alcanza los 12-14 grados, es posible apreciar un aroma más meloso con toques de fruta de hueso, tipo albaricoque. En boca luce equilibrio entre volumen, taninos y grado alcohólico, con una acidez pronunciada, matices florales y toques de bajo monte como tomillo, romero..., y un final muy largo. La madera está muy bien integrada. 58,50 €.

Blanco 2019 (Finca la Emperatriz). / El Periódico

Blanco 2019 (Finca la Emperatriz)

Este reserva blanco de Rioja Alta tiene el distintivo de Viñedo Singular porque es fruto del trabajo con las uvas de viura seleccionadas en las viñas más viejas de la finca, con una edad media de 65 años y certificadas como viñedo ecológico. Una parte fermenta en depósito de hormigón a baja temperatura y otra, en barricas de roble francés; luego tiene una crianza de 9 meses en barrica y 8 meses en depósito de hormigón.

El resultado es un vino fino, elegante y con un toque sutil de la crianza, pero con la suficiente robustez para madurar en botella. En nariz resulta ligero a la par que complejo, con toques de nueces de macadamia y tarta de limón, combinados con notas de jazmín y madreselva. En boca es cremoso con un toque salino, todo ello acompañado por una buena estructura. 37 €.

Blanco 2024 (Unzu Wines). / El Periódico

Blanco 2024 (Unzu Wines)

Julián Chivite López, 11ª generación de una de las sagas bodegueras más emblemáticas de España, lanza este blanco que nace de viñas ubicadas en Cintruénigo (Navarra). Se elabora a partir de uvas chardonnay: el 40% fermenta en barrica nueva de roble francés y el 60% se cría sobre sus lías durante seis meses, aportando complejidad y textura. Además, cuenta con la distinción de la IGP 3 Riberas.

En nariz, despliega sutiles notas ahumadas y aromas de frutas crujientes como albaricoque y paraguayo, con delicados matices de bergamota. En boca, textura armoniosa y persistencia afrutada, dejando una sensación refinada y duradera. 17,50 €.

Pago de Otazu Chardonnay 2023 (Otazu). / El Periódico

Pago de Otazu Chardonnay 2023 (Otazu)

Elaborado solo con chardonnay vendimiada manualmente, este vino de pago navarro se ha elaborado combinando la fermentación y posterior paso en barricas de roble francés y en huevos de hormigón junto a sus lías. Destaca por su color amarillo brillante con reflejos dorados. En nariz, ofrece aromas florales con notas cítricas y de fruta fresca sobre un fondo especiado. En boca, es elegante y largo, con una fina mineralidad que refleja la influencia atlántica del viñedo. Acompaña bien platos con atún rojo, salmón, sardinas, caballa, tartar, ceviche, tiradito, 'sushi', mariscos, arroces, 'foie', jamón ibérico, verduras de temporada, quesos curados, pescados a la brasa y carnes blancas y rojas. Por cierto, la etiqueta se inspira en la escultura monumental 'Guardián I' (2008), del artista Xavier Mascaró, ubicada frente a los viñedos. 31 €.