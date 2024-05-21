3 buenos vinos tintos que deberías probar en mayo

La primavera la sangre altera. Y más si es con una buena copa de vino en la mano. Así que quienes quieran disfrutarla a tope, aquí proponemos tres buenos tintos de las denominaciones de origen Toro, Navarra y La Rioja que te van a encantar. Uno es lo más nuevo de un viticultor de referencia como François Lurton, otro es un vino natural muy económico y el tercero es una auténtica joya por la que vale la pena gastarse el dinero que cuesta. En fin, tres vinos de garantías.

Contracorriente 2023 (Bodegas Campo Elíseo). / El Periódico

Contracorriente 2023 (Bodegas Campo Elíseo)

La última creación de François Lurton en España ha visto la luz en la árida DO Toro, donde ha elaborado este tinto ecológico ligero, afrutado y sabroso que resulta tan diferente respecto al perfil tánico y potente que habitualmente expresan los vinos de aquella zona. ¿Por qué? Porque ha usado uvas más frescas, florales, de monte bajo, menos concentradas pero con una acidez mayor y un paso más elegante en boca. Para lograr la expresión auténtica de su terruño, esta tinta de Toro se ha vinificado con una mínima intervención; sin acidificación ni levaduras (solo se ha hecho un sulfitado muy ligero antes del embotellado). Y para preservar la intensidad aromática del vino, se ha realizado poca extracción y se ha criado en depósitos de hormigón. El resultado es un vino de color rojo cereza claro, donde los aromas de fresas maduras y arándanos dominan. La boca sedosa, acompañada de notas de pimienta negra y especias, respaldadas por taninos redondos e integrados, para sublimar la expresión del terruño. Armoniza con carnes rojas, asados castellanos, embutidos, setas, quesos y verduras a la parrilla. 18 €.

Le Naturel Tinto (Aroa Bodegas). / El Periódico

Le Naturel Tinto 2023 (Aroa Bodegas)

Este vino natural está elaborado con una mínima intervención, y es el primero, junto a su 'hermano blanco', que sale de la bodega del valle de Yerri (Navarra), el más 'madrugador' de la añada 2023. Como las cepas se ubican en esta zona tan fresca y con altitud, las uvas tienen una acidez natural espectacular, lo que permite prescindir de sulfitos añadidos. Elaborado con garnacha tinta, una variedad autóctona de Navarra, resulta fresco, amable, ligero, afrutado y fácil de beber. 8,80 €.

Alma 2021 (Bodega Contador). / El Periódico

Alma 2021 (Bodega Contador)

Un tinto excepcional que refleja con fidelidad su origen en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja). El enólogo Benjamín Romeo dedica este vino a su hija Alma después de que su hijo, Andrés, le pidiera que elaborara una referencia inspirada en los vinos de Sauternes y dedicárselo a su hermana. Las cosas no salieron como estaban planeadas (la cosecha de uva moscatel, malvasía y viura fue robada) pero Romeo empezó de nuevo apostando por tres parcelas singulares que resumieran la esencia de su tierra. El resultado es un tinto profundo, intenso y elegante, con aromas de hierbas balsámicas y de minerales, además de frutas rojas y negras con toques especiados y notas tostadas. En boca es potente pero sutil. Bien equilibrado en cuanto a tanino, madurez y frescura. Con un final muy largo y fresco, voluminoso y muy sabroso. Y su madera presente, fina, hace augurar una larga y buena evolución en botella. 120 €.