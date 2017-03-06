Vinos para comérselos

[Este restaurante ha cerrado]

La Vinoteca Torres ha iniciado una nueva etapa de la mano de Mercès, renombrada firma gastronómica gracias a su servicio de catering y, en los últimos años, al singular restaurante Mercès One, que solo admite una reserva por servicio. ¿Su propuesta? Una cocina enraizada en la tradición mediterránea, con excelente producto de temporada, tratado con técnicas actuales y alguna que otra receta viajada. El resultado es más que notable.

Y siempre con la idea de maridar los platos de la carta o de los menús con el apabullante catálogo de este establecimiento de paseo de Gràcia, 78, que ha renovado el interiorismo para seguir siendo uno de los lugares de peregrinación para los amantes del vino, que pueden catarlo y comprarlo allí mismo.

Noticias relacionadas

Además de todas las referencias de Bodegas Torres (no es poca cosa, pues producen en España, Chile y EEUU), que pueden degustarse en botella o a copas, hay otras perlas internacionales, como las que llegan de la Primum Familiae Vini (PFV), una asociación creada en 1991 que reúne a 11 de las familias vitivinícolas más reputadas del mundo, entre las que están los Torres.