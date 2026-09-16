Restaurante La Posta: donde el cliente es el centro y no un adorno

Jaume Solé desplaza el carro hasta una mesa de La Posta, en Sant Feliu de Guíxols. El vehículo arrastra una historia doble.

La primera alcanza el pasado, cuando el niño Jaume acudía con sus padres a un restaurante de Platja d’Aro, Chez Armand, y estudiaba la paciencia de los camareros para desespinar un lenguado a la 'meunière' o a flambear un filete a la pimienta con instrucciones de tragafuegos. Lo deslumbró la pericia de esos hombres compuestos y minuciosos y ahora es uno de ellos.

La Posta Rambla del Portalet, 5 Sant Feliu de Guíxols Tf: 618.310.367 Precio medio (sin vino): 70 €

La segunda carrera es en el presente y se contará después, cuando llegue el turno a las crepes Suzette.

El rodaballo a la plancha de La Posta. / Pau Arenós

Jaume nació en 1986 y dice que lleva en el oficio de servir desde la increíble edad de los 12 porque los padres le permitieron trabajar los fines de semana en un restaurante para ver si la dureza de las funciones le devolvían las ganas de estudiar.

Lo llamativo para un estudiante en retirada es que durante años compaginó la disposición de los cubiertos con las cubiertas de los libros y probó relaciones labores, filología inglesa y derecho –un menú variado–, acertando con la decisión prematura de que lo suyo era la sala y no los despachos ni las aulas ni los juzgados: «Entre los estudios y el trabajo, ¡he hecho tantas horas!».

El bonito con escabeche de vinagre de arroz de La Posta. / Pau Arenós

Durante más de una década estuvo en el comedor de Can Roquet, en Romanyà de la Selva, y un lustro en la Taverna del Mar, como director, donde lo conocí en el 2023 y donde me persuadió su aptitud para el servicio: «Aprendí gestión, servicio de sala, a limpiar pescados…». El cliente como centro y no como adorno.

Se independizó en la primavera del 2024 con La Posta, que amaneció de una broma mientras tomaba cervezas con su hermano: «La posta de Solé, la puesta de sol, y también porque suena como apuesta. Todo lo que tengo está metido aquí».

Láminas de corvina con torreznos de la piel de La Posta. / Pau Arenós

El principal capital es el humano, con dos colegas de la Taverna: Daniel Arévalo en la cocina y Jesús Rivero como sumiller y camarero.

Daniel maneja la plancha con saber, de manera que el rodaballo de 1.200 gramos sale niquelado, con la piel churruscada y la carne blanca y trémula, y Jesús lo emplata ante el comensal con el virtuosismo y la rapidez del que sabe que demasiado tiempo en la bandeja conllevará un servicio frío.

Un rodaballo en la lista de los mejores. Los pescados en la plancha obligan a las operaciones matemáticas o a los sentidos experimentados del planchador, oído, vista y olfato.

La crepe Suzette con helado de vainilla de La Posta. / Pau Arenós

Bodega con 230 referencias a la que hay que dedicar lectura para pescar vinos como el pinot noir de Mont-ras: A-me-oui.

Mantequilla de gambas y pan de Ca la Nati, regresa el crustáceo rojo en una croqueta y el mar manda en la mesa: bonito con escabeche de vinagre de arroz; láminas de corvina con torreznos de la piel, mayonesa de soja y huevos de trucha; ensalada de tomate y verduras escaldadas con ijada de atún (es una conserva de Herpac, buena, pero daría mejor resultado si la hiciera Daniel).

Uno de los comedores de La Posta, en Sant Feliu de Guíxols. / Pau Arenós

Un 'pero': repiten el (buen) combinado piel de calabacín-judía-coliflor. Y otro: con capturas tan ricas como las de la Confraria de Pescadors, el salmón debería de estar proscrito.

Los puntos en los que brilla La Posta son la plancha y el servicio, así que regresa el gueridón para atender a Suzette, y el resultado es de primera, la crepe, la mantequilla, el Grand Marnier y las llamaradas.

La receta sale de “vídeos de YouTube” y de las enseñanzas de Paco Cornejo, jubilado 'maître' del Hostal La Gavina: “Este invierno quiero que nos enseñe el filete Diana”.

La entrada del restaurante La Posta, en Sant Feliu de Guíxols. / Pau Arenós

La crepe Suzette es una rareza en la hostelería actual, cuyo origen causa discrepancias: que si ya hubo 'suzettes' en París a finales del XIX, que si el cocinero Henri Charpentier las inventó por error en Montecarlo para el futuro Eduardo VII (grandes dudas: Charpentier era entonces un adolescente), que si Auguste Escoffier las recoge en 'Le Guide Culinaire' (1903) sin flambear…

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Desenlace: el carro de La Posta es de la escudería de Chez Armand. A punto de asistir al nacimiento de su hijo, hace siete meses, lo telefonearon para ofrecérselo. Ese día feliz el pasado de Jaume llameó con el presente.

El equipo Daniel Arévalo, Blanca Estela Velásquez, Naima Tarmouchi, Jesús Rivero, Marwa Aarab, Biel Martín y Hassan Barrou.