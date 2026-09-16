El suflé Alaska nunca se baja: por qué este postre viejuno sigue dando guerra

La pasada semana abrió en Madrid Lhardy Café (Velázquez, 8), donde estuvo ubicada durante muchos años la histórica cafetería Llave de Oro. Un espacio menos imponente que el de la Carrera de San Jerónimo, pero que mantiene muchísimas señas de identidad de la casa madre. Entre ellas, lógicamente, algunas de sus recetas más icónicas. No falta aquí el suflé, el postre emblemático de la casa, en formato individual, que incluso se pone para llevar, demostrando la pervivencia de un postre que no es tan veterano como Lhardy -que abrió sus puertas en 1839-, pero casi.

El suflé Alaska, también llamado tortilla noruega o tortilla sorpresa es una pieza de ingeniería pastelera creada en 1867. Su artífice fue el chef Charles Ranhofer del restaurante neoyorquino Delmonico's. El origen del nombre no admite dudas: coincidió en el tiempo con la adquisición de Alaska al Imperio ruso por parte de Estados Unidos.

El célebre suflé Alaska de Lhardy. / Lhardy

De haber existido Instagram en aquella época, el invento hubiera batido récords: Ranhofer se basó en el descubrimiento de las claras de huevo, por su alto contenido en agua, eran malas conductora del calor. Más aún cuando se batían e incorporaban aire como sucede en un merengue. A partir de ahí decidió la estructura de su postre: un bizcocho genovés sobre el que se coloca helado -normalmente de vainilla, aunque también puede ser una mezcla de varios sabores- y que se cubre con el merengue. Al hornearlo o flambearlo en sala con un licor, el merengue se calentaba y doraba, pero sin afectar a su interior frío. El espectáculo estaba servido, sobre todo al hincarle el diente y comprobar el delicioso contraste de temperaturas.

A partir de su llegada a Lhardy, el suflé Alaska se popularizó en muchos restaurantes de toda España. Considerado un postre burgués o muy ligado a celebraciones, vivió un siglo largo de esplendor, hasta que con el declive del siglo XX quedó olvidado, ligado a la etiqueta de postre viejuno. Pero todo vuelve: desde los macarrones con chorizo al cóctel de gambas.

Además de en los dos Lhardy, el suflé Alaska puede encontrarse hoy en muchos más restaurantes de Madrid. Nino Redruello lo adoptó, por ejemplo, cuando puso en marcha el restaurante del club (Marqués de la Ensenada, 14, Madrid). También sobrevive en clásicos de la ciudad como las arrocerías La Barraca (Reina, 29, Madrid) o L'Albufera (Poeta Joan Maragall, 43, Madrid).

De Madrid a Portugalete

La receta del suflé Alaska de Lhardy viajó a numerosos hoteles y restaurantes del norte. A algunos llegó por vía directa. Por ejemplo, al llamado hoy en día Puente Colgante Boutique Hotel (Doña María Díaz de Haro, 2, Portugalete, Vizcaya), llamado así por estar situado a la orilla de la ría, al lado del imponente puente que le da nombre. La amistad entre Emilio Lhardy y Manuel Calvo, indiano dueño del hotel, hizo que el primero pasara los veranos allí, llevándose incluso a parte de su equipo de de cocina, que seguro incluían la mítica receta en carta.

Eso explicaría porque en El Paladar, el restaurante comandado por la chef Zuriñe García, se sigue ofreciendo hoy el postre como colofón a su menú degustación. "Lo presentamos en violín, es decir, en un plato ovalado, como se ha hecho toda la vida. Se sirve como toda la vida, con la bandeja en el brazo izquierdo y desde la izquierda...", explica la cocinera.

El suflé de El Paladar (Portugalete), terminado en sala. / Javier Sánchez

En el caso de El Paladar en lugar de utilizar una plancha de bizcocho, emplean recortes: "Aquí no se tira nada", cuenta García. "Infusionamos los trozos de bizcocho en almíbar, dándole sabor con anís, enebro, canela... Antes de poner el helado, incluimos fruta cortada en trozos pequeños que va variando en función de la temporada: kiwi, fresa, mango, piña, melocotón...".

El helado es mantecado de vainilla y el merengue con el que se cubre se flambea con ron en sala. "Antiguamente se quemaba con anís seco, pero en nuestro caso por el carácter indiano del dueño original del hotel, hacemos este guiño para que el postre tenga un toque más personal", concluye García.

El mantecado Peña Santa, pariente asturiano del suflé

Primo hermano del suflé Alaska es el mantecado Peña Santa, que nació en la zona de Cangas de Onís, en Asturias hace más de 100 años. Su nombre hace referencia a la cumbre más alta del macizo occidental de los Picos de Europa y a su aspecto en pleno invierno, de modo que el merengue recuerde a la nieve de la cima.

Un clásico en bodas asturianas, actualmente puede encontrarse en algunas de las mejores casas de comidas del principado, como La Nueva Zamorana (Avenida Hermanos Felgueroso, 38-40, Gijón). "Era muy conocido en Oviedo, pero en Gijón no sucedía así. Cuando 'Churi' -Olegario González- y yo nos hicimos cargo del restaurante La Zamorana en 2019 decidimos meterlo en carta", explica Pablo Vázquez, cocinero del restaurante y 'Pipo' para los amigos.

"Nuestra receta prescinde del bizcocho en la base. Ponemos directamente un helado de tres sabores: vainilla, chocolate y nata, en nuestro caso, aunque hay clientes que nos lo piden con helado de turrón. Cubrimos con un merengue italiano fino y servimos flambeado con unas gotas de Licor 43, que le aportan brillo, y también almendra tostada en el horno. Lo hacemos en versión entera y también en media, cuando es para un cliente solamente", explica Pipo sobre un postre perfectamente coherente en un restaurante con más de 70 años a sus espaldas.

El mantecado Peña Santa, aportación asturiana a la familia. / Javier Sánchez

Más direcciones 'sufleras'

De la predilección por el suflé Alaska en el norte de España hay muchas más evidencias. Se puede encontrar flambeado también en sala en Casa Mando (calle Policía nacional, s/n, León) o en uno de los clásicos donostiarras, Rekondo (paseo de Igeldo, 5, San Sebastián), donde se debe encargar con antelación. También sigue sirviéndose en el restaurante del hostel Astuy (Avenida Juan Hormaechea Cazón, 1, Isla), pioneros en introducir la receta en Cantabria y donde se prepara para cada pareja de comensales. En su caso, la variación viene de la mano de la introducción de galletas María en la base.

También se puede encontrar en Barcelona, sobre todo en locales clásicos. En el Pasa Tapas, abierto en 1997 en la Barceloneta (Doctor Aiguader, 6 -8, Barcelona) juegan con una versión a partir de galleta, helado de vainilla, merengue y ron, con un punto más popular y menos sofisticado. Y en Casa Fernández, la casa de comidas de Javier de Las Muelas (Santaló, 46, Barcelona ) que ha cumplido 37 años en 2026, se flambea en sala para goce del personal: la demostración de que hay trucos culinarios que, si encima están buenos, nunca pasan de moda.