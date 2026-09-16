La mejor pizzería del mundo del 2026 está en Londres y la 8ª, en Madrid

Napoli on the Road, de Michele Pascarella, en Londres, es la mejor pizzería del mundo del 2026, según el ránking 50 Top Pizza, la guía más influyente del sector y que presentó su lista anual la noche del martes en el Teatro Mercadante de Nápoles.

La segunda plaza es para Una Pizza Napoletana de Nueva York, de Anthony Mangieri; y la tercera, para Confine, de Francesco Capece y Mario Ventura, en Milán.

El cuarto lo comparten I Masanielli, de Francesco Martucci, en Caserta, y Seu Pizza Illuminati, de Pier Daniele Seu y Valeria Zuppardo, en Roma.

La quinta posición es también ex aequo, con Pizzeria Sei, de William Joo, en Los Ángeles, y Tony's Pizza Napoletana, de Tony Gemignani, en San Francisco.

El sexto puesto es para Leggera Pizza Napoletana, en São Paulo, Brasil. El séptimo, para RistoPizza by Napoli sta ca, en Tokio.

El octavo –y primer puesto en España– para Baldoria, en Madrid, que también se ha alzado con el premio especial al mejor 'marketing'.

El noveno puesto es para The Pizza Bar on 38th, en Tokio. Y, en el diez, Razza, en Jersey City.

Un total de 36 países están presentes: la clasificación la lidera Italia, con 31 establecimientos, seguida de EEUU con 22 y Brasil con 6. La ciudad más representada es Nueva York con 7 locales, seguida de Nápoles con 6 y São Paulo con 5.

España aporta 6 campeones entre las 100 mejores.

Cómo han quedado las pizzerías españolas:

8 / Baldoria, Madrid

29 / Sartoria Panatieri, Barcelona

69 / Fratelli Figurato, Madrid

76/ Oura, Santiago de Compostela

83 / Demaio, Bilbao

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87 / Balmesina, Barcelona