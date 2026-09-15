Los restaurantes de la provincia de Tarragona con estrellas Michelin

La provincia de Tarragona quizá no tenga mucho tirón entre la comunidad gurmet, pero lo cierto es que cuenta con una oferta gastronómica de altísimo nivel. No lo decimos nosotros, sino los reconocimientos que ostentan muchos de sus establecimientos. Como estos restaurantes que lucen estrellas Michelin por sus fenomenales propuestas.

Un de las propuestas de Deliranto. / El Periódico

Deliranto (Salou)

Pep Moreno apuesta por el relato sabroso, la teatralidad y una cocina conceptual profundamente personal en Deliranto.

El pulpo a la brasa con cremoso de coliflor de Can Bosch. / Pau Arenós

Can Bosch (Cambrils)

Este restaurante esquinero, con luz natural, a pocas calles del puerto de Cambrils, es recomendable para los ‘pescadores’ de alta cocina marinera. La tercera generación ya al frente de Can Bosch.

Rincón de Diego (Cambrils)

El restaurante de Cambrils cumple ¡cuatro décadas! y vive un tránsito entre la cocina de Diego Campos, de 71 años, y la de Rubén Campos, de 42. Es un periodo de equilibrio entre la herencia y el futuro, un contrapeso entre el ayer y el hoy. Si trasladamos la reflexión a los platos, sería el salto del (excelente) potaje de bogavante con garbanzos de Diego (2001) al romesco 'thai' de pescadores de Rubén (2016). Pau Arenós te cuenta mejor en qué momento se encuentra Rincón de Diego.

El paisaje del Montsant se expresa en los platos de Quatre Molins. / El Periódico

Quatre Molins (Cornudella de Montsant)

Rafel Muria practica una cocina creativa, vibrante y contemporánea, de militancia local y vinícola, marcada por el Priorat y el Montsant. Esto es lo que puedes comer en Quatre Molins.

El homenaje al faro del Fangar del menú que celebra los 20 años de Villa Retiro. / Ferran Imedio

Villa Retiro (Xerta)

Fran López es uno de los cocineros de referencia del territorio entre aguas. En su restaurante, que ocupa la única casa de indianos del Delta, el chef despliega su interpretación de este territorio complejo, fértil y ambiguo que es de arena, que es de tierra, que es de mar, que es de río. Así se trabaja en Villa Retiro.

El arroz cremoso de galeras, alcachofas y 'espardenyes' del restaurante Les Moles (Ulldecona), con una estrella Michelin. /

Les Moles (Ulldecona)

Técnica, sensibilidad, agudeza, territorio y un producto bestial pescado en las montañas de Els Ports y cazado en el delta del Ebre, o al revés. Así es la cocina de Jeroni Castells en Les Moles.

Los puerros con tartar de cigala de L'Antic Molí. / Carme Calafat

L'Antic Molí (Ulldecona)

Alta cocina en Ulldecona entregada al proyecto Mans, con una finca de 7.000 m² que abastece al complejo, que en agosto sumará dos décadas y que tiene como gancho gastronómico imbatible el restaurante L'Antic Molí.

Las judías 'bobby' con gambitas y caldo de paella de Citrus del Tancat. / Pau Arenós

Citrus (Les Cases d'Alcanar)

Aitor López practica la cocina inteligente en un hotel hermoso, el Tancat de Codorniu, con dos puntales: Àlex Nolla y Susanna Krcivoj. Desde Les Cases d’Alcanar (Tarragona), miran al Delta, tal vez el territorio menos conocido y más extraordinario de Catalunya. Esta es la crónica que escribió Pau Arenós tras su visita a Citrus.