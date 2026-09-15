Brillo gurmet
Los restaurantes de la provincia de Tarragona con estrellas Michelin
La provincia de Tarragona presume de buen clima, bonitos paisajes y una gastronomía excelente, como puede comprobarse en estos establecimientos distinguidos por la guía francesa
Los mejores restaurantes de Tarragona y provincia para disfrutar como un césar
Dónde comer en Tarragona y provincia a muy buen precio
La provincia de Tarragona quizá no tenga mucho tirón entre la comunidad gurmet, pero lo cierto es que cuenta con una oferta gastronómica de altísimo nivel. No lo decimos nosotros, sino los reconocimientos que ostentan muchos de sus establecimientos. Como estos restaurantes que lucen estrellas Michelin por sus fenomenales propuestas.
Deliranto (Salou)
Pep Moreno apuesta por el relato sabroso, la teatralidad y una cocina conceptual profundamente personal en Deliranto.
Can Bosch (Cambrils)
Este restaurante esquinero, con luz natural, a pocas calles del puerto de Cambrils, es recomendable para los ‘pescadores’ de alta cocina marinera. La tercera generación ya al frente de Can Bosch.
Rincón de Diego (Cambrils)
El restaurante de Cambrils cumple ¡cuatro décadas! y vive un tránsito entre la cocina de Diego Campos, de 71 años, y la de Rubén Campos, de 42. Es un periodo de equilibrio entre la herencia y el futuro, un contrapeso entre el ayer y el hoy. Si trasladamos la reflexión a los platos, sería el salto del (excelente) potaje de bogavante con garbanzos de Diego (2001) al romesco 'thai' de pescadores de Rubén (2016). Pau Arenós te cuenta mejor en qué momento se encuentra Rincón de Diego.
Quatre Molins (Cornudella de Montsant)
Rafel Muria practica una cocina creativa, vibrante y contemporánea, de militancia local y vinícola, marcada por el Priorat y el Montsant. Esto es lo que puedes comer en Quatre Molins.
Villa Retiro (Xerta)
Fran López es uno de los cocineros de referencia del territorio entre aguas. En su restaurante, que ocupa la única casa de indianos del Delta, el chef despliega su interpretación de este territorio complejo, fértil y ambiguo que es de arena, que es de tierra, que es de mar, que es de río. Así se trabaja en Villa Retiro.
Les Moles (Ulldecona)
Técnica, sensibilidad, agudeza, territorio y un producto bestial pescado en las montañas de Els Ports y cazado en el delta del Ebre, o al revés. Así es la cocina de Jeroni Castells en Les Moles.
L'Antic Molí (Ulldecona)
Alta cocina en Ulldecona entregada al proyecto Mans, con una finca de 7.000 m² que abastece al complejo, que en agosto sumará dos décadas y que tiene como gancho gastronómico imbatible el restaurante L'Antic Molí.
Citrus (Les Cases d'Alcanar)
Aitor López practica la cocina inteligente en un hotel hermoso, el Tancat de Codorniu, con dos puntales: Àlex Nolla y Susanna Krcivoj. Desde Les Cases d’Alcanar (Tarragona), miran al Delta, tal vez el territorio menos conocido y más extraordinario de Catalunya. Esta es la crónica que escribió Pau Arenós tras su visita a Citrus.
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