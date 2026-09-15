Selección deliciosa
Estos son los mejores restaurantes de Barcelona con sabores del Líbano
Este país es uno de los mejores representantes de la cocina del medio Oriente, y en estos establecimientos lo puedes comprobar y disfrutar
5 verdades y mentiras de la cocina árabe
Humus: dos recetas y un restaurante donde comerlo
La cocina del medio Oriente es rica en sabores y en variedad. Y Líbano es uno de los países que mejor la representa. Aquí seleccionamos los mejores restaurantes de Barcelona con sabores libaneses. Una delicia, la verdad.
Albé
El libanés Joey Attieh ha fichado a la cocinera mexicana Nancy Miguel para seguir con la evolución de su restaurante, con Líbano como música de fondo. Así 'suena' Albé.
Al Jaima
Después de 37 años, el primer restaurante libanés de Barcelona, Abou Khalil, en la calle de Santaló, disipó el humo y apagó la parrilla y las pipas de agua. Fue en diciembre del 2020 y la esquela nunca se escribió. Prefirieron el silencio y trasladar el alma a unos kilómetros, a la calle de València y bajo el cielo de una carpa: Al Jaima, rebautizado como Al Jaima de Abou Khalil. Arenós estuvo allí.
Arze
El restaurante de Ghassan Samaan, en el Raval, es un espacio de mordisco sabroso y atención amable donde puedes disfrutar de sabores del Líbano elaborados de manera casera. Así es Arze.
Mazah
En este espacio casi tan grande como Beirut, hay dos salas y una cocina a la vista con una parrilla de carbón donde hacen las carnes y un horno de gas traído de Líbano donde cuecen el pan de pita. Todo aquí es grande. Como la carta, que ofrece 96 platos de la gastronomía del país. Te lo contamos en esta crónica de Mazah.
Karakala
La cocina libanesa tiene un buen representante en este establecimiento de la calle del Torrent de l’Olla, 136, que presume de hacer un 'shawarma' y un 'falafel' deliciosos, y de una carta de vinos en la que no faltan referencias de su tierra para recordar que, hace 3.000 años, los fenicios ya los exportaban por todo el Mediterráneo (llegaban a Cádiz) en barcos de cedro. Un restaurante de lo más recomendable, este Karakala.
Bistrot Levante
Este pequeño pero luminoso y agradable restaurante de la coqueta plaza de Manuel Ribé, 1, muy cerca de la de Sant Jaume, te transportará con su cocina a los países de la ribera este del Mediterráneo: Turquía, Israel, Líbano, Palestina, Jordania... Reinterpreta el concepto de cocina 'meze' (una selección de aperitivos para picar entre varias personas) ofreciendo platos contudentes para compartir (a ver si puedes acabarte el hummus con el pan de pita con la ayuda de alguien más). Aquí te contamos más sobre Bistrot Levante.
Parking Pita
En este rincón que han montado los dueños del exitoso Parking Pizza en su enorme local de paseo de Sant Joan, 56, hay comida árabe con producto de proximidad que casi mejor se come con las manos. Sean esas bolitas de 'falafel' (aptas para quienes odian los garbanzos) o sea una 'pita' elaborada por ellos, fermentada 48 horas y rellena de pollo ecológico 'tandoori' o de cordero 'kebab'. Te contamos más y mejor en este artículo sobre Parking Pita.
Suscríbete para seguir leyendo
- Audiencias TV ayer: 'La Sexta Xplica alcanza a 'Malas Lenguas' en su duelo más reñido, 'La ruleta' vuelve líder a la noche y 'La Vuelta' logra máximo de temporada
- Un error garrafal de la acusación retrasa el auto de juicio oral de la esposa de Sánchez y obliga al juez Peinado a buscar un apaño para salvar sus dos años y cinco meses de instrucción
- Marc (25 años), tras 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor
- Tres generaciones entre Extremadura y Catalunya: 'Mis hijos se sienten catalanes, pero también un poco extremeños
- Bernat (40 años) vive solo en una cabaña reciclada en medio del bosque: 'Yo ya no soy consciente del paso del tiempo. Puede hacer casi un año que no voy al supermercado, ni a la gasolinera...
- Moncloa gastó ocho millones en una plataforma de inteligencia que no funcionó en la crisis de Ceuta
- Ron Wood, corazón ‘stone’ y memoria fibrosa del rock’n’roll en un memorable concierto en Barcelona, “mi segundo hogar”
- La Garrotxa pide 'frenar' el crecimiento de población porque está 'al límite' y advierte de problemas de infravivienda