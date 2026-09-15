Estos son los mejores restaurantes de Barcelona con sabores del Líbano

La cocina del medio Oriente es rica en sabores y en variedad. Y Líbano es uno de los países que mejor la representa. Aquí seleccionamos los mejores restaurantes de Barcelona con sabores libaneses. Una delicia, la verdad.

La lengua con humus del restaurante Albé. / Manu Mitru

Albé

El libanés Joey Attieh ha fichado a la cocinera mexicana Nancy Miguel para seguir con la evolución de su restaurante, con Líbano como música de fondo. Así 'suena' Albé.

El 'ouzi': cordero con especias, arroz y frutos secos de Al Jaima. / Martí Fradera

Al Jaima

Después de 37 años, el primer restaurante libanés de Barcelona, Abou Khalil, en la calle de Santaló, disipó el humo y apagó la parrilla y las pipas de agua. Fue en diciembre del 2020 y la esquela nunca se escribió. Prefirieron el silencio y trasladar el alma a unos kilómetros, a la calle de València y bajo el cielo de una carpa: Al Jaima, rebautizado como Al Jaima de Abou Khalil. Arenós estuvo allí.

'Araye', preparación típica libanesa del restaurante Arze. / Òscar Gómez

Arze

El restaurante de Ghassan Samaan, en el Raval, es un espacio de mordisco sabroso y atención amable donde puedes disfrutar de sabores del Líbano elaborados de manera casera. Así es Arze.

Mazah

En este espacio casi tan grande como Beirut, hay dos salas y una cocina a la vista con una parrilla de carbón donde hacen las carnes y un horno de gas traído de Líbano donde cuecen el pan de pita. Todo aquí es grande. Como la carta, que ofrece 96 platos de la gastronomía del país. Te lo contamos en esta crónica de Mazah.

Varios platos del restaurante Karakala. / Karakala

Karakala

La cocina libanesa tiene un buen representante en este establecimiento de la calle del Torrent de l’Olla, 136, que presume de hacer un 'shawarma' y un 'falafel' deliciosos, y de una carta de vinos en la que no faltan referencias de su tierra para recordar que, hace 3.000 años, los fenicios ya los exportaban por todo el Mediterráneo (llegaban a Cádiz) en barcos de cedro. Un restaurante de lo más recomendable, este Karakala.

Propuestas de Bistrot Levante. / Bistrot Levante

Bistrot Levante

Este pequeño pero luminoso y agradable restaurante de la coqueta plaza de Manuel Ribé, 1, muy cerca de la de Sant Jaume, te transportará con su cocina a los países de la ribera este del Mediterráneo: Turquía, Israel, Líbano, Palestina, Jordania... Reinterpreta el concepto de cocina 'meze' (una selección de aperitivos para picar entre varias personas) ofreciendo platos contudentes para compartir (a ver si puedes acabarte el hummus con el pan de pita con la ayuda de alguien más). Aquí te contamos más sobre Bistrot Levante.

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Parking Pita

En este rincón que han montado los dueños del exitoso Parking Pizza en su enorme local de paseo de Sant Joan, 56, hay comida árabe con producto de proximidad que casi mejor se come con las manos. Sean esas bolitas de 'falafel' (aptas para quienes odian los garbanzos) o sea una 'pita' elaborada por ellos, fermentada 48 horas y rellena de pollo ecológico 'tandoori' o de cordero 'kebab'. Te contamos más y mejor en este artículo sobre Parking Pita.