Sabores vecinos
Los mejores restaurantes de otras orillas del Mediterráneo para 'desembarcar'
Te proponemos una escapada a estas gastronomías tan cercanas como deliciosas
Estos son los mejores restaurantes de Barcelona con sabores del Líbano
5 verdades y mentiras de la cocina árabe
Grecia, Líbano, Turquía... quizá nos parezcan exóticos pero sus gastronomías son primas hermanas de la nuestra por cercanía geográfica y cultural. Aquí te proponemos los mejores restaurantes de Barcelona que te llevan a otras orillas del Mediterráneo.
Petit Montjuïc (Argelia)
La función social del restaurante es dar de comer, pero a veces se convierte en un lugar de encuentro. En este caso, de gente del espectáculo (está casi frente al Teatre Grec y detrás del Lliure) y de vecinos. Es lo que sucede en este lugar que sirve un delicioso cuscús y se llama Petit Montjuïc.
Albé (Líbano)
El libanés Joey Attieh ha fichado a la cocinera mexicana Nancy Miguel para seguir con la evolución de su restaurante, con Líbano como música de fondo. Así 'suena' Albé.
Margarit (Grecia)
El cocinero Stefanos Balis mezcla la cocina griega con otros Mediterráneos en compañía del valenciano Jordi Fenoll y el resultado es altamente estimulante. Te lo contamos en esta crónica sobre Margarit.
Al Jaima (Líbano)
Después de 37 años, el primer restaurante libanés de Barcelona, Abou Khalil, en la calle de Santaló, disipó el humo y apagó la parrilla y las pipas de agua. Fue en diciembre de 2020 y la esquela nunca se escribió. Prefirieron el silencio y trasladar el alma a unos kilómetros, a la calle de València y bajo el cielo de una carpa: Al Jaima.
Fenicia (Líbano)
Este es un local esquinero, espacioso y triunfante que cada día se llena con vecinos del barrio de Sants ávidos de disfrutar de su cocina libanesa. Aquí te contamos lo mucho que hemos gozado con los platos de Fenicia.
Ali Ocakbasi (Turquía)
Este nuevo y elegante establecimiento del Eixample (está en la calle de Enric Granados) sirve platos memorables pese a que sus nombres resultan difíciles de recordar: 'cig kofte', 'ezme', 'girit efesi', 'muhammara', 'citir kanat', 'kabuega', 'zirh', 'kusleme', 'beyti', 'kunefe'. Para saber de qué se trata, puedes visitarlo o leer esta crónica sobre Ali Ocakbasi.
Mazah (Líbano)
En este espacio casi tan grande como Beirut, hay dos salas y una cocina a la vista con una parrilla de carbón donde hacen las carnes y un horno de gas traído de Líbano donde cuecen el pan de pita. Todo aquí es grande. Como la carta, que ofrece 96 platos de la gastronomía del país. Te lo contamos en esta crónica de Mazah.
Arze
El restaurante de Ghassan Samaan, en el Raval, es un espacio de mordisco sabroso y atención amable donde puedes disfrutar de sabores del Líbano elaborados de manera casera. Así es Arze.
Karakala (Líbano)
La cocina libanesa tiene un buen representante en este establecimiento de la calle del Torrent de l’Olla, 136, que presume de hacer un 'shawarma' y un 'falafel' deliciosos, y de una carta de vinos en la que no faltan referencias de su tierra para recordar que, hace 3.000 años, los fenicios ya los exportaban por todo el Mediterráneo (llegaban a Cádiz) en barcos de cedro. Un restaurante de lo más recomendable, este Karakala.
Bistrot Levante (Oriente Medio)
Este pequeño pero luminoso y agradable restaurante de la coqueta plaza de Manuel Ribé, 1, muy cerca de la de Sant Jaume, te transportará con su cocina a los países de la ribera este del Mediterráneo: Turquía, Israel, Líbano, Palestina, Jordania... Reinterpreta el concepto de cocina 'meze' (una selección de aperitivos para picar entre varias personas) ofreciendo platos contudentes para compartir (a ver si puedes acabarte el hummus con el pan de pita con la ayuda de alguien más). Aquí te contamos más sobre Bistrot Levante.
Parking Pita (Oriente Medio)
En este rincón que han montado los dueños del exitoso Parking Pizza en su enorme local de paseo de Sant Joan, 56, hay comida árabe con producto de proximidad que casi mejor se come con las manos. Sean esas bolitas de 'falafel' (aptas para quienes odian los garbanzos) o sea una 'pita' elaborada por ellos, fermentada 48 horas y rellena de pollo ecológico 'tandoori' o de cordero 'kebab'. Te contamos más y mejor en este artículo sobre Parking Pita.
Dos Manos (Oriente Medio)
Este bar de Gràcia acerca la cocina del otro extremo del Mediterráneo con una carta asequible en la que reinan las pitas y otros bocados muy trabajados y repletos de sabores. Así de bien hemos comido en Dos Manos.
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