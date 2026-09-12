El mar llega a Sevilla por el restaurante Tribeca, que tiene su propia pescadería en Cádiz

Esta cena en una noche derretida y estrangulada de verano no comienza en Sevilla, sino a 125 kilómetros, en Rota (Cádiz); no empieza en el restaurante Tribeca, con el cocinero Pedro Giménez, sino en la pescadería Astaroth, en la que se embarca Eduardo Guardiola.

Pedro nació en 1965 y Eduardo, en 1974, y son hermanos de distinto padre: el más joven captura el mar; el mayor lo sirve sobre los manteles blancos. Se complementan como animales simbióticos.

Tribeca Chaves Nogales, 3, Sevilla Tf: 954.426.000 Menú degustación: 145 € Precio medio (sin vino): 70 €

A Pedro, Perico, barba de sal, se le ve tranquilo, consciente de que está en el último tramo: «Es un oficio que me gusta, pero que absorbe mucho». Es maestro en otras actividades, en 'krav magá' el arte marcial israelí, y bromea: «Lo primero que te enseñan es a huir».

La ostra a la brasa con gazpachuelo de Tribeca. / Matteo Lippera

Eduardo es un entusiasta y propagandista de un oficio que se ahoga, el de pescador: «Prácticamente no hay relevo».

Así como Pedro, nueve años de diferencia, vive otra situación mental, Eduardo no para, y no parará: «Yo quiero contar la historia del sector primario pesquero. Sin producto, un cocinero no tiene instrumentos. Mis hermanos son hosteleros y yo les proveo».

El carabinero con 'kumquat' y jengibre de Tribeca. / Matteo Lippera

Porque hay un tercero, Jaime Guardiola, de 1978, que dirige la cervecería Salmedina. Los tres son El Amarre, asociados con Miguel Criado, Pedro Ruiz-Ocejo y Juan Luis Fernández, un grupo con 140 trabajadores y cinco restaurantes en Sevilla (y Astaroth, junto a la lonja de Rota), entre ellos, Cañabota, con estrella.

Nada común en la hostelería que unos restauradores dispongan de una pescadería y de barcos asociados, y un par de propios, ahora en el dique, para llenar la despensa, lo que garantiza un suministro de primera.

El chipirón confitado de Tribeca. / Matteo Lippera

Eduardo, arrebatado y al borde del disgusto: «Un señor me decía que en nuestra zona había poco género, ¡pero si hay 500 especies! No hay que tener ningún complejo. Sacamos corvinas de 45 kilos. Lo que me interesa es fomentar y vender mi entorno».

En las neveras de Tribeca hay un mero que pesa la mitad y que ha reposado unos siete días. «Fuimos los primeros en empezar a madurar», recuerda el chef.

En la cámara, «pescados del golfo de Cádiz, de la costa gaditana y onubense y del sur de Portugal», pero también ostra de Francia y chipirón de las rías gallegas.

La ostra a la brasa, con gazpachuelo y unas perlas hechas a partir del molusco fermentado. Y el chipirón, ah, confitado, un goce en negro con un asadillo de los interiores.

La ventresca de atún con tomate de Tribeca. / Matteo Lippera

Quisquilla de nasa, con patata frita y yema de codorniz y huevos revueltos con bogavante y papada, reducidos a miniaturas cuando merecen honores de gigante, así como la terrina de raya a partir de una 'caldeirada', con los ingredientes de la preparación gallega encima.

De aguas portuguesas, el carabinero, al que dan alegría cítrica con el 'kumquat' y el jengibre, en recuerdo de los días en los que Pedro se buscaba la vida por China.

El tomate Sulayr (procedente de la Costa Tropical, Motril: qué buen y sudoroso topónimo) es un sol rojo, si bien lo supera la ventresca de atún con escabeche de perdiz.

El cachete de pargo se mece en 'beurre blanc', con una corona de caviar que rompe el blanco y que no necesita para reinar.

Pedro Giménez, cocinero del restaurante sevillano Tribeca. / Matteo Lippera

Hay carnes, el lechazo con mantequilla de anchoa y las mollejas glaseadas con una vinagreta de pasas, pero esta historia se centra en lo subacuático.

De los postres, el flan de maíz con bizcocho de huitlacoche en honor del 'maître', mexicano, Fernando Trujillo, con 18 años al lado de Perico. La sumiller, Ana Cordero, ha elegido bien: la manzanilla Pastora y el chacolí Marko.

Puede que Tribeca sea el tapado de Sevilla, restaurante con una materia prima de escándalo y que Pedro fundó en el 2003 y que debiera haberle reportado mayores honores.

La entrada del restaurante Tribeca. / Matteo Lippera

En los bajos de un edificio familiar del barrio de La Buhaira –en uno de los pisos vive la madre, María Luisa, «punto en común, quien mantiene la unidad»–, el nombre de Tribeca responde al barrio de Nueva York y al espíritu trotamundos de Perico, que con 23 años marchó a EEUU: «Me quité de en medio». Como otros de su generación, esquivó las navajas y la toxicidad de los años 80.

De Los Ángeles a Londres, de Londres a París, de París a Londres otra vez, de Londres a Hong Kong, de Hong Kong a Madrid, de Madrid a Sevilla. El pasaporte, en llamas.

Pedro Giménez fue también el nombre del padre de Perico, que tuvo barco y que fue pescador y que fue buzo («buscaba barcos hundidos») y que fue actor en películas como 'La donna che venne dal mare', de 1957, con Sandra Milo y Vittorio de Sica, un filme bélico de la segunda guerra mundial con submarinistas italianos que desde Algeciras se proponían sabotear la flota británica en Gibraltar.

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