Bar Oliva y sus migas, una embajada gastronómica extremeña en Sant Andreu

Los comedores de migas somos legión. La miga sigue, las migas no cesan y el Bar Oliva es uno de los referentes de cocina extremeña en Barcelona. Quizá el mayor. No es poca cosa, porque la comunidad de extremeños y descendientes es numerosa en nuestra ciudad. Es un bar sobrio y sencillo, cocina de ollas y cazuelas. Barra larga, comedor amplio y terraza tranquila.

Cada día, a las seis de la mañana, Isabel Oliva y Edith Orellana fríen más de siete kilos de ajos y otro montón de pimientos para acompañar las migas que Jesús Oliva desmiga, paciente y concienzudo. Lo hace tal y como se lo vio hacer a su abuelo Pedro en su Badajoz natal, en el barrio de Santa Engracia, también conocido como ‘las 800 viviendas’. Un asentamiento “teóricamente” provisional construido tras unas inundaciones provocadas por el Guadiana.

Bar Oliva Colòmbia, 8. Barcelona Tf: 93.274.31.10 Migas: 6,75 € Carne en salsa: 12,50 € Gazpacho: 5,75 €

Durante los años 70, Regino Oliva (su padre) llegó a Barcelona junto a su mujer, Isabel Llera, y tres hijos (Antonio, el mayor, y los mencionados Jesús e Isabel). De barrio obrero a barrio obrero y tiro porque me toca. De Badajoz a Sant Andreu se puede trazar una línea currante con aroma de cocina tradicional y popular.

Crecí entre escudellas y calderetas, gazpachos, migas, 'pa amb tomàquet' y el dulzor goloso del pimiento y la berenjena tras escalivar. En gastronomía, como en todas las cosas importantes de la vida, manejar la expectativa es un desafío y la primera vez que les di cuchara y ritmo a las migas del Bar Oliva llegué con la íntima ilusión de recuperar texturas y recuerdos en familia: la cocina de una de mis abuelas. Exitazo.

Preparación de migas extremeñas en Bar Oliva. / JORDI COTRINA

Sospecho que a muchos otros les pasa porque un sábado por la mañana se pueden llegar a acumular en la puerta del Oliva hasta cien personas. Esperando, deseando, salivando por unas migas extremeñas de alto octanaje y personalidad, ligeramente elásticas, jugosas y de alta potencia aromática.

"Aprendí a guisar viendo a mi madre"

Los cuatro hermanos, Antonio, Jesús, Isabel y Daniel (el único que nació en Barcelona), mantienen en marcha esta caldera de felicidad extremeña en Sant Andreu. ¡Más madera! Tras llegar desde Badajoz, Regino se puso al frente de la cantina policial, y más pronto que tarde se mudaron a un local alquilado en la calle de Arquímedes. Cuando terminó el contrato, se movieron a la ubicación actual. “Reformamos todo con nuestras manos, fue una 'pechá'”, explica Antonio. “Mi hermano Jesús y yo no queríamos estar en el bar, trabajábamos en Artes Gráficas. Lo que inicialmente eran migas y guisos para ocasiones y días especiales fueron ganando popularidad, hasta que se volvió una locura y estaba claro que había que apechugar”. Isabel (hija), que iba para peluquera, también tuvo que dejarlo y echar una mano en la cocina del bar. “Aprendí a guisar viendo a mi madre. Y luego me puse a leer libros como una loca. Me encanta probar cosas nuevas, detalles, pero hacemos comida familiar, tradicional”.

Plato de carne con tomate al estilo extremeño de Bar Oliva. / JORDI COTRINA

El éxito acumulado durante décadas se ha convertido en sustrato de fertilidad social. Alrededor del Oliva se ha formado una comunidad extremeña, fiel y entusiasta. “Ayer nos mandó mi tío Pedro una foto de Almudena, una clienta que también estaba comiendo migas en su cafetería Bombón, en Badajoz”, cuenta Jesús. “Almudena vino a vivir a Barcelona al mismo tiempo que mis padres. Después de tantos años, ahora pasa algunos meses aquí, porque tiene piso en La Trinitat y otros en allí, en el barrio de San Fernando. ¡Compartimos la clienta!”. Antonio muestra una pequeña libreta donde visitantes extremeños venidos desde rincones lejanos han dejado escritos mensajes de emoción. “Mira, estos vinieron desde Islandia. Estos desde Francia…”, sonríe consciente de la humildad del soporte improvisado, una libreta espiral con tapa de cartón.

Migas de distintos panes del Forn Trinitat

Isabel guisa, y Jesús cocina las migas y el gazpacho. “Lo hago todo como se lo vi hacer a mi abuelo Pedro cuando yo era niño. El gazpacho lleva pan, pepino, cebolla, pimiento rojo y tomate natural. Las migas las hacemos con una mezcla de distintos panes que nos traen del vecino Forn Trinitat. Los desmigo por separado y hago una mezcla de migas, para equilibrar. La ‘barra’ es más suave, el pan de payés de leña tiene más personalidad. Les ponemos choricitos fritos, rodajas de morcilla y unas lonchas de tocino para acompañar”.

Blanca Molina, Antonio Oliva, Edith Orellana, Isa Oliva, Jesús Oliva y Dani Oliva, en la barra de Bar Oliva / JORDI COTRINA

Isabel reivindica el guiso: “Hacemos la carne con tomate con bien de pimentón, con carne magra del cuello y un sofrito sencillo de cebolla y tomate”. Antonio apunta con vehemencia que el pimentón es el ahumado: “¡De la Vera! ¡Lo compramos por sacos!”. El resultado son dados de textura fundente y jugosa que acompañan con patata frita casera, en bastones, hecha al momento. ¡Gol! Para el dulce, flanes de membrillo, el otoño metido dulcemente en la boca: "Nos los traen directos de la finca, y también hacemos flanes con los higos de otro primo de Badajoz. Los compotamos y así los vamos haciendo durante el año".

Botellas de vino extremeño

La dualidad emocional convierte a estos hermanos en diplomáticos de la cocina catalana cuando viajan a Extremadura: “Cocinamos escudella, escalivada y 'trinxat', a la familia y también aquí en el bar”, explica Isabel. Y en embajadores extremeños en Sant Andreu. “No quedan muchos bares extremeños en Barcelona, con la edad la gente se ha ido jubilando y las nuevas generaciones no han continuado con el bar. Sí que existen tiendas de productos, por ejemplo, la Casa Extremeña, en Santa Coloma de Gramenet”, dice Jesús. Sobre la barra hay un puñado de botellas de vino extremeño. “Lo vendemos. Quizás algún día también podamos vender otros productos, ojalá”, apunta Daniel.

Es el final del servicio, las escobas van y las bayetas vienen, no parecen cansados a pesar de que han madrugado. “Aún nos gusta lo que hacemos. Estamos probando nuevas opciones con las migas. Vente otro día y te las ponemos con loncha de jamón ibérico cortada al momento, el calor de la miga funde un poco la grasa y está espectacular”. Sobre la barra, el jamón (y el cuchillo) están esperando. Habrá que volver, ¿verdad?