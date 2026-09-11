3 restaurantes donde comer este finde la tapa de moda: la ensaladilla rusa con gambas

Una de las tapas por excelencia es la ensaladilla rusa. En Barcelona hay multitud de bares y restaurantes que la preparan, pero hay algunos que, además, la subliman. Y algunos más que, por si fuera poco, le dan una vuelta de tuerca integrando gambas. Y mira por dónde, la han convertido en tapa de moda. Aquí tienes unos cuantos sitios donde podrás probarla este mismo fin de semana.

Bonanova

Este clásico no ya de la zona alta sino de la ciudad (nació en 1964) tiene mucha historia. Se nota al entrar, con esa decoración de casino de pueblo modernista que te retrotae a épocas pasadas, a billares y a largas partidas de dominó. Cuenta, además, con una bonita terraza interior. Te sientes donde te sientes, probarás una cocina de mercado con un producto fresco que muchos señalan como de lo mejorcito de Barcelona. Los hermanos Herrero Salvador mantienen en forma el precioso restaurante que heredaron de sus padres, en una finca del siglo XIX. Lo demuestran, por ejemplo, con la ensaladilla rusa, una pequeña virguería con gambitas, mayonesa elaborada con aceite de gambas, patata y huevo, pocos elementos para un gran resultado. Pasean y vean, esto es Bonanova.

La ensaladilla rusa con tartar de gamba y mayonesa acevichada de Bar Nuri. / El Periódico

Bar Nuri

Parece que lleva allí toda la vida pero solo abrió en 2022. Y no solo por el aspecto pretendidamente viejuno y popular de su decoración (esas mesas de mármol, por ejemplo). También por el ambiente, tan apacible y tan casero como las albóndigas con sepia o el fricandó que figuran en una carta repleta de tapas y platos de siempre. Acaba de renovar la carta manteniendo la misma línea y una de las elaboraciones estrella es la ensaladilla rusa con tartar de gamba blanca y mayonesa acevichada. Una versión muy 'top' de este clásico de nuestra gastronomía. Aquí te contamos qué se puede comer en Bar Nuri.

Vint-i-quatre

El Tapas 24 de Diagonal cambió de nombre y afinó la carta, con cinco nuevos propietarios y con el exdueño, el chef Carles Abellan, como asesor gastronómico. "Es un bar, eh, pero un bar arreglado", precisa el chef. Tan arreglado como la ensaladilla "ilustrada" de gambas al ajillo. Así se come en Vint-i-quatre.