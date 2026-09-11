Cal Santi, la casa de comidas de Sant Martí donde Barcelona sigue sabiendo a barrio

Hay restaurantes que parecen auténticos porque alguien ha sabido recrear una estudiada estética de "bar de toda la vida". Después están los otros., los que no necesitan fingir nada porque, sencillamente, nunca han dejado de serlo: Cal Santi (Pere IV, 413). En ese extremo donde el 22@ empieza a perder fuerza y Sant Martí recupera el pulso del barrio, una zona que ha visto desaparecer bodegas, bares y casas de comidas que durante décadas dieron de comer a obreros, familias y vecinos, cuando salir a comer fuera era muy distinto de lo que entendemos hoy.

Entrar en Cal Santi produce una sensación difícil de explicar. Es como volver a casa. Nada pretende ser otra cosa. Todo resulta familiar para quienes vivimos el siglo XX, con comidas familiares o entre compañeros de trabajo, cuando los móviles aún no presidían las mesas. Perduran el mobiliario de madera clara, las luces brillantes de las tragaperras en la entrada. La puerta permanece abierta desde las 7.00 hasta las 21.00 horas con cocina ininterrumpida. El comedor es animado, la terraza vive, y Eduardo saluda por su nombre a buena parte de quienes cruzan el umbral.

Cal Santi Pere IV, 413. Barcelona Tf.: 93.307.08.32 Precio medio (sin bebida): 20 €

Aquí desayuna gente de todos los orígenes, oficios y clases con un ‘esmorzar de forquilla’ o un bocata de campeón; comen vecinos de toda la vida, oficinistas que aún mantienen el ritual del menú y familias que reservan el fin de semana para compartir un arroz. Es uno de esos restaurantes donde coinciden varias Barcelonas alrededor de la misma mesa. Y eso, hoy, tiene algo de milagro. Algo que no deberíamos perder.

Una familia, una cocina y tres generaciones

La historia comenzó mucho antes de que existiera Cal Santi. Antes estuvo el Bar Restaurante Santiago, apenas unas calles más arriba, donde Aurelio y Carmen Santiago levantaron durante 35 años uno de aquellos establecimientos que abrían antes que nadie y cerraban cuando ya no quedaba ni el 'tato' por servir.

La terraza del restaurante Cal Santi. / Jordi Otix

Aurelio, llegado desde Andalucía, había aprendido el oficio trabajando en restaurantes emblemáticos de Barcelona, como el 7 Portes, antes de montar su propio negocio. Carmen cocinaba. Y, con el tiempo, sus hijos, Maica y Eduardo, se sumaron. "Toda la familia estábamos allí metidos y viviendo de ello".

En 1997 apareció la oportunidad de trasladarse al local actual, junto a un supermercado especializado, cuyos horarios marcaban el ritmo del negocio. Coincidía con la jubilación de Carmen y ofrecía algo que hasta entonces parecía inalcanzable: poder cerrar domingos y festivos y recuperar una parte de la vida familiar. "Pensamos que era una oportunidad para ganar calidad de vida."

La barra del restaurante Cal Santi. / Jordi Otix

Aquella decisión acabó dando forma a Cal Santi, una casa de comidas que, casi tres décadas después, sigue funcionando con la misma filosofía que aprendieron de sus padres: comprar cada mañana, cocinar según lo que ofrece el mercado y no al revés. Cocina mediterránea, casera y estacional. "En invierno llegan los guisos y estofados -excelentes y copiosos-; en verano, las cremas frías y las ensaladas", explcia Eduardo.

Ese espíritu se percibe especialmente en el menú del mediodía, probablemente uno de los mejores argumentos para conocer el restaurante. Cocina generosa, bien ejecutada y con una relación calidad-precio que parece desafiar los tiempos actuales. Los fines de semana el nivel sube un peldaño, especialmente cuando aparece uno de los platos más esperados: el arroz con bacalao, una receta de la casa que muchos vecinos consideran insuperable.

El salmorejo del restaurante Cal Santi. / Jordi Otix

El bacalao, de hecho, es uno de los grandes protagonistas de Cal Santi, ya sea con sanfaina, a la llauna o con miel. Tampoco faltan una magnífica sopa de pescadores que no se duda en rematar mojando pan, la ensaladilla con abundancia de patata y verduras, los callos, el estofado de lentejas que reconforta en invierno o unos 'esmorzars de forquilla' que justifican el madrugón. Todo sabe a cocina hecha sin atajos. Y mantener eso resulta cada vez más complicado.

Nuevo consumo

Eduardo reconoce que el oficio ha cambiado profundamente. El teletrabajo y las cantinas corporativas han vaciado la hora del menú, cada vez menos gente pide café y el coste del producto no deja de crecer. "Ahora el bacalao está muy caro y las piezas son más pequeñas. Para mantener nuestras raciones tenemos que poner dos porciones donde antes bastaba una. Eso hace mucho más difícil mantener los márgenes."

Una tortilla del restaurante Cal Santi. / Jordi Otix

Y, sin embargo, Cal Santi sigue resistiendo sin renunciar a aquello que lo convirtió en un referente del barrio: cocinar bien, comprar buen producto y servir platos abundantes a precios contenidos. Quizá por eso han sobrevivido a la crisis inmobiliaria, a las obras interminables, a la pandemia y a todas las transformaciones que ha vivido Sant Martí. Mientras alrededor han cambiado edificios, negocios y formas de consumir, aquí apenas parece haber pasado el tiempo.

Han visto desfilar la primera generación de clientes, después sus hijos y ahora empiezan a sentarse los nietos. Hay vecinos que ya iban al antiguo Bar Santiago y hoy continúan reservando mesa en Cal Santi. Barcelona cambia deprisa. Por eso, restaurantes como este merecen mucho más que una comida. Merecen una visita consciente. Porque son memoria, oficio y barrio. Y porque, cuando uno sale por la puerta, tiene la sensación de que todavía existen lugares donde todo sigue funcionando como debería.