Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Imprevisto, Sacred Slice Pizza y Arze
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Cal Quiquet, Bardeni y Ateneu Hortenc
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Martinet, La Balmesina y Guixot
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Dispuestos al gran salto, Isabella Vivarelli, Alberto Jaime León, Luca Pinna y Raffaele D’Avico han trasladado el restaurante a un local mejor y más grande donde sirven altos platos cocinados en voz baja. Así de bien hemos comido en Imprevisto.
Barcelona ya tiene la pizzería estilo Nueva York que le faltaba. La ha montado una familia estadounidense en el Eixample y sus elaboraciones son igualitas a las que podrías encontrar en la ciudad de los rascacielos. Pero estás en Barcelona, en Sacred Slice Pizza.
El restaurante de Ghassan Samaan, en el Raval, es un espacio de mordisco sabroso y atención amable donde puedes disfrutar de sabores del Líbano elaborados de manera casera. Así es Arze.
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