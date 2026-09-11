3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Imprevisto, Sacred Slice Pizza y Arze

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Imprevisto Dispuestos al gran salto, Isabella Vivarelli, Alberto Jaime León, Luca Pinna y Raffaele D’Avico han trasladado el restaurante a un local mejor y más grande donde sirven altos platos cocinados en voz baja. Así de bien hemos comido en Imprevisto.

El pichón con diferentes cocciones de Imprevisto. / Belén González

Sacred Slice Pizza Barcelona ya tiene la pizzería estilo Nueva York que le faltaba. La ha montado una familia estadounidense en el Eixample y sus elaboraciones son igualitas a las que podrías encontrar en la ciudad de los rascacielos. Pero estás en Barcelona, en Sacred Slice Pizza.

Alex y Mark Hernández, en el confesionario de Sacred Slice Pizza. / Belén González

Arze El restaurante de Ghassan Samaan, en el Raval, es un espacio de mordisco sabroso y atención amable donde puedes disfrutar de sabores del Líbano elaborados de manera casera. Así es Arze.