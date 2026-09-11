Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DiadaAmnistíaSorteo PrimitivaIncendio en MontjuïcCrimen ManresaCeutaEkaizerColon FagedaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Imprevisto, Sacred Slice Pizza y Arze

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Cal Quiquet, Bardeni y Ateneu Hortenc

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Martinet, La Balmesina y Guixot

La cigala a la brasa con ajoblanco y gazpachuelo de gambas de Imprevisto.

La cigala a la brasa con ajoblanco y gazpachuelo de gambas de Imprevisto. / Belén González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ferran Imedio

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Imprevisto

Imprevisto

Dispuestos al gran salto, Isabella Vivarelli, Alberto Jaime León, Luca Pinna y Raffaele D’Avico han trasladado el restaurante a un local mejor y más grande donde sirven altos platos cocinados en voz baja. Así de bien hemos comido en Imprevisto.

El pichón con diferentes cocciones de Imprevisto.

El pichón con diferentes cocciones de Imprevisto. / Belén González

Los mejores restaurantes de chefs italianos que... no hacen cocina italiana

Los mejores restaurantes de chefs italianos que... no hacen cocina italiana

Sacred Slice Pizza

Sacred Slice Pizza

Barcelona ya tiene la pizzería estilo Nueva York que le faltaba. La ha montado una familia estadounidense en el Eixample y sus elaboraciones son igualitas a las que podrías encontrar en la ciudad de los rascacielos. Pero estás en Barcelona, en Sacred Slice Pizza.

Alex y Mark Hernández, en el confesionario de Sacred Slice Pizza.

Alex y Mark Hernández, en el confesionario de Sacred Slice Pizza. / Belén González

Las mejores pizzerías de Barcelona: sabores redondos

Las mejores pizzerías de Barcelona: sabores redondos

Arze

Arze

El restaurante de Ghassan Samaan, en el Raval, es un espacio de mordisco sabroso y atención amable donde puedes disfrutar de sabores del Líbano elaborados de manera casera. Así es Arze.

El cuscús del restaurante Arze.

El cuscús del restaurante Arze. / Òscar Gómez

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Leo, jubilado con una pensión de 1.600 euros: 'He cotizado 45 años para recibir la jubilación y hay jóvenes que cobran más que yo
  2. Ismaray, médica cubana que trabaja como camarera en España: 'Cobro 1.432 euros al mes y tengo que estar de pie las 8 horas, tenga o no clientes
  3. Dimite Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos
  4. Mediaset alarga 'Horizonte' con Iker Jiménez este miércoles para hacer frente al buen resultado de 'La Mesa' de Cristina Pardo en Antena 3
  5. Alfonso Arús pierde a Marc Redondo en 'Aruser@s': el meteorólogo abandona laSexta para fichar por TVE
  6. Apple presenta el iPhone 18 Pro y Pro Max: precio, novedades y fecha de salida en España
  7. La fiscal del caso Zapatero investiga el uso de una empresa de Luxemburgo para financiar a Plus Ultra con 9 millones de capital venezolano
  8. Marc (25 años) lleva 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor

Cal Santi, la casa de comidas de Sant Martí donde Barcelona sigue sabiendo a barrio

Cal Santi, la casa de comidas de Sant Martí donde Barcelona sigue sabiendo a barrio

3 restaurantes de Barcelona a tener muy en cuenta: Imprevisto, Sacred Slice Pizza y Arze

3 restaurantes de Barcelona a tener muy en cuenta: Imprevisto, Sacred Slice Pizza y Arze

3 restaurantes donde comer este finde la tapa de moda: la ensaladilla rusa con gambas

3 restaurantes donde comer este finde la tapa de moda: la ensaladilla rusa con gambas

Alan deja Barcelona para vivir en una casa cueva en Granada: "Es mucho mejor que cualquier piso o casa"

Alan deja Barcelona para vivir en una casa cueva en Granada: "Es mucho mejor que cualquier piso o casa"

Varios muertos al volcar un autobús turístico con casi 50 pasajeros en el este de Suiza

Varios muertos al volcar un autobús turístico con casi 50 pasajeros en el este de Suiza

Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: retenciones y afectaciones por la operación salida de la Diada en Barcelona

Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: retenciones y afectaciones por la operación salida de la Diada en Barcelona

Diomande comienza a impacientarse con su irrelevancia en el Real Madrid

Diomande comienza a impacientarse con su irrelevancia en el Real Madrid

Álvaro (39 años) dejó la ciudad para salvar el pueblo de su padre: "Todavía hay algún alumno, que son gente mayor, que me ve y me dice que venía a la escuela aquí, al pueblo de mi abuela"

Álvaro (39 años) dejó la ciudad para salvar el pueblo de su padre: "Todavía hay algún alumno, que son gente mayor, que me ve y me dice que venía a la escuela aquí, al pueblo de mi abuela"