Los mejores pinchos de Barcelona se ensartan en estos restaurantes

Hoy te vas a chupar los dedos. Porque vas a comer con las manos, sí, y porque lo que vas a comer está delicioso. En estos restaurantes encontrarás los mejores pinchos de Barcelona.

Taberna Bitxo

Jordi Bernús y Jordi Devesa han abierto un sitio singular cerca de la estación de Sants: una taberna indo-catalana, donde el romesco se une al 'sambal'. Así de ricos saben el ‘capipota’ y la bomba a la indonesia en Taberna Bitxo.

La brocheta de piel de pollo y tartar de gambas de Suru Bar. / Ricard Cugat

Suru Bar

Sala, cocina y vinos: tres amigos con experiencia en restaurantes y tres ocupaciones en torno a la parrilla, las brochetas (una de las maravillas que sirven es la de piel de pollastre y tartar de gamba) y el pollastre (pero no solo) en un buen restaurante llamado Suru Bar.

La 'pilota' rectangular del restaurante Trü. / Marc Asensio Clupes

Trü

Artur Martínez y su equipo de talentos han regresado a la acción en Barcelona con un restaurante que se enmarca en la Nova Cuina Catalana. Aquí, la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre. Bienvenid@s a Trü.

El bocadillo de solomillo de El Rectangle. / Victòria Rovira

El Rectangle

Tres amigos y socios, y compañeros de trabajo en distintos restaurantes, dirigen esta pequeña casa con barra, comedor y brasa ‘japo’. Carta corta con enunciados de dos o tres palabras, descaro y proximidad en el trato, producto asequible, menaje práctico, servilleta de papel, vinos naturales... En forma de brocheta llega el rico y marrano bocadillo de solomillo de ternera rebozado con 'panko' -un 'katsu sando'-, yema, crema trufada. Bienvenidos a El Rectangle.

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Cal Quiquet

Malena Loyer y Albert Blesa son dos veinteañeros que se han lanzado a la aventura con su primer restaurante después de conocerse en una universidad gastronómica. Se estrenan con una casa de 'menjars', donde el fricandó es una terrina. Sobre la brasa de la 'hibachi' , la brocheta de pulpo, gustoso gracias al jugo del octopodiforme y a la vinagreta con 'panko', limón y almendra. Así es Cal Quiquet.