Bèstia: el arquitecto que triunfa con un restaurante en Girona y se ha asociado con un cliente entusiasta para abrir una réplica en S'Agaró

No son tantos los restaurantes que podrían resumirse en uno de sus platos. Bèstia S'Agaró es uno de ellos: la ensalada de tomate raf con cebolla envinagrada y helado de piparra lo retrata a la perfección: divertida, fresca, original, rica, sorprendente. Pero hay más que destilan el espíritu del local de la Costa Brava que regentan el argentino Martín Sabbatini y el catalán David Puertas, desde el cruasán relleno de carrillera de cerdo hasta la berenjena asada a baja temperatura con miso, ajoblanco, emulsión de ajo negro y almendras tostadas, pasando por el puerro confitado con virutas de jamón de bellota 100% ibérico, pesto de pistacho y aceite de albahaca.

El establecimiento acaba de abrir este año y estas recetas se han convertido exitazos inmediatos en una zona huérfana de tapeo informal y de calidad, donde abundan las propuestas marineras y escasean los tíquets de clase media. Han tardado casi tanto en triunfar como el tiempo que pasó entre hacerse con las llaves del local, reformarlo e inaugurarlo: ¡menos de un mes!

Bèstia S'Agaró Avenida de Platja d'Aro, 291. S'Agaró (Girona) Tf.: 872.97.39.53 bestia.cat Precio medio (sin bebida): 35 €

Jugaban con ventaja: Sabbatini es arquitecto. "Vine a Barcelona para cursar un máster de arquitectura pero siempre quise estudiar cocina", admite. Así que acabó aquel posgrado y trabajó un tiempo en el sector, pero decidió dar rienda suelta a su verdadera pasión y se matriculó en la escuela Hofmann. "Sabía que abría una puerta que no iba a cerrar nunca". Corría el año 2018.

La sala del restaurante Bèstia S'Agaró. / Ferran Imedio

Hizo prácticas en Taverna Hofmann, trabajó en Arroz Hofmann, luego pasó por Tragaldabas... Y se cansó de una gran urbe como Barcelona; nació en un pueblo pequeño, 30 de agosto, y nunca se acostumbró al frenesí de la capital. Con la pandemia dio el salto a Girona y se metió en los fogones del Club Nàutic de Palamós mientras buscaba un local en la ciudad.

Lo encontró en 2022 en la plaza del Bell-lloc, un espacio tranquilo pese a estar en el centro, junto a la concurrida plaza del Vi. Lo llamó Bèstia y el éxito le llevó a ampliarlo el año pasado.

La ensalada de tomate con helado de piparra del restaurante Bèstia S'Agaró. / Ferran Imedio

¿Y Puertas? Este veinteañero, que pertenece a una familia dedicada al negocio hostelero (sus abuelos tuvieron durante medio siglo chiringuitos en la zona), era cliente asiduo y entusiasta del Bèstia Girona. Cosas del destino, coincidió con Sabbatini en un curso de sumillería poco después.

Se hicieron amigos, compartieron inquietudes y visiones sobre el mundo de la restauración y, un buen día, el argentino le propuso "montar algo en la playa".

La berenjena a baja temperatura con miso, ajoblanco, emulsión de ajo negro y almendras tostadas del restaurante Bèstia S'Agaró. / Ferran Imedio

Pero no fue un chiringuito sino un segundo Bèstia. La misma idea que tuvo Sabbatini en Girona es la que plasman ahora en S'Agaró: "Me gusta comer bien pero no me gusta que haya mucho protocolo. Se trata de que la gente pueda disfrutar, compartir y estar bien atendida", comenta el exarquitecto, que añade: "El 90% de la carta es la misma que en Girona, pero allí es más carnívora: albóndigas, 'peus de porc', 'foie'... Aquí es algo más ligero".

Vinos naturales o de mínima intervención

A ese tapeo de calidad que va "un pasito más allá" en las recetas le suman vinos naturales o de mínima intervención de bodegas pequeñas de todo el mundo.

El puerro confitado con virutas de jamón de bellota 100% ibérico, pesto de pistacho y aceite de albahaca del restaurante Bèstia S'Agaró. / Ferran Imedio

Pero los 'hits' de la casa (esa ensalada con helado de piparra, ese cruasán, esa berenjena, esos puerros) están en ambos establecimientos. Imposible quitarlos de la carta. El mejor ejemplo es el cruasán, que comenzó como sugerencia un fin de semana y acabó siendo un fijo que alguna vez ha agotado las existencias de la panadería La Puntual (Girona), proveedora de la magnífica pieza de bollería en la que embuten carrillera de cerdo cocinada a baja temperatura al vacío y que aderezan con crema agria casera, piparra, cilantro y caldo de la cocción.

El cruasán relleno de carrillera de cerdo del restaurante Bèstia S'Agaró. / Ferran Imedio

"A la semana siguiente de servirlo comenzó a venir gente con el móvil enseñándonos la foto del plato que le había enviado algún amigo o que habían visto en Instagram. Tuvimos que ponerlo como sugerencia toda una semana. Y fue peor porque vino el doble de gente con el móvil pidiéndonos el cruasán. Al final tuvimos que dejarlo fijo en la carta", relatan.

En La Puntual ya no se ríen tanto como al principio, cuando Sabbatini les contó lo querían para hacer una especie de Wellington con él. Ahora sudan para poder proveer los centenares de piezas que piden los chicos de Bèstia cada semana. Porque su éxito, ciertamente, está siendo bestial.