Osteria Condal: alta cocina italiana en el Paral·lel según la visión del triestrellado Paolo Casagrande

'Linguina' con pilpil de tomate y almejas: es el plato que Andrea Fiori, al frente de la Osteria Condal, elige como representativo de lo que él y Paolo Casagrande, director gastro, quieren explicar: Italia, el Mediterráneo, España… Y Barcelona y Catalunya, y sin objetar nada a la pasta, magnífica, precisa y compleja, sí a la idea de Mediterráneo por amplia, abarcando tres continentes.

Osteria Condal ocupa el espacio de Tickets y de Teatro, ambos con estrella; el primero, la gran creación de Albert Adrià y el segundo, donde Oliver Peña fue jefe de cocina, que también 'tiqueteó', estuvo en el 41º y Enigma y, ahora, como su dueño en Mineral. Esa noche, Oliver y su pareja y socia, Cristina Losada, cenan allí, como si el tiempo y el espacio se hubieran plegado.

Osteria Condal Paral·lel, 164, Barcelona Tf: 936.836.998 Menús desgustación: 70 y 90 € Precio medio (sin vino): 65-70 €

El cambio decorativo, trabajo de Astet Studio, es absoluto y queda como tributo la estatua de la Virgen y unas fresas de la última etapa de Tickets. Y el modo de concebir el postre, una reversión atractiva, en lo visual y en lo eficaz, del tiramisú, con una espuma de mascarpone y café dentro de un pan suflado. Hay que romper el 'airbag' bulliniano para encontrar el cremoso corazón.

‘Linguina’ con pilpil de tomate y almejas de Osteria Condal. / Manu Mitru

De la juguetería anterior a la elegante sobriedad de la madera, el azul y el siena, cristaleras desnudadoras de secretos y una potente bodega que maneja Marc Dot, en acertada combinación Italia-Catalunya: del Costers de Cornudella 2023 de Sileo al Il Frappato de Occhipinti del mismo año.

Antes, un cóctel sin alcohol, 'Blossom in Torino', porque la coctelería es una presencia inevitable en la ciudad. El personal de sala es el mismo que en Teatro, con Agostina Fernández al gobierno.

La carbonara con tartar de calamar de Osteria Condal. / Manu Mitru

Paolo, que en paralelo manda en el triestrellado Lasarte, que cumple 20 años, habla de «responsabilidad» hacia quienes les precedieron: «Es un lujo estar en esta esquina espectacular con el recorrido que ha tenido».

Tanto Andrea como Paolo comprenden el significado de 'osteria' de una manera amplia. Define el director, responsable también de lo que se guisa y conceptualiza en el grupo Orobianco, con una estrella en Calp (Alicante), y cuya dueña es Inna Skriabina: «Una 'osteria' puede ser un sitio informal o un gran restaurante. Y nosotros queremos ser la gran 'osteria' de Barcelona».

Alta capacidad técnica y mirada libre sobre los iconos italianos, como esa carbonara que aparece en un tartar de calamar con grasa de 'guanciale', yema curada y 'bagna cauda' con nata, pecorino, ajo y anchoa, y qué buena.

La cuajada de maíz con galera de Osteria Condal. / Manu Mitru

O la 'panzanella', la ensalada toscana, en vasito, pan con vinagre, tomates, hortalizas y espuma de jalapeños y albahaca en desvío hacia México.

Andrea, romano, trabajó en Lasarte con Paolo, estuvo en otro triestrellado, Da Vittorio, y fue el responsable del Da Vittorio de Shanghái, con dos, por lo que desliza toques orientales en la citada mediterraneidad.

La cuajada de maíz a la brasa (a partir de un 'chawanmushi') es un goce cremoso con galera glaseada, trocitos de 'focaccia', gel de limón confitado y aire de pescado de roca. Qué plato.

Uno de los comedores de la Osteria Condal. / Manu Mitru

Otro giro a Asia con uno de los postres del menú 'Frenesia' –el otro dulce es el 'Airbag Tiramisú'–, sorbete de 'sisho' verde, espuma de sake y bizcocho de té 'matcha'.

Italia se presenta en el pimiento relleno de 'peperonata', que ampliando hortalizas podría ser una 'samfaina', guarnición del pichón a la parrilla, en su punto, junto al albaricoque.

Regreso a la 'linguina', pasta de la casa Mancini envuelta en la cremosidad de una salsa con caldo de bacalao, agua de tomate y aceite de ajo y con unas almejas y unas láminas de botarga de mújol, y que desenrolla una nueva creatividad en torno a símbolos que son mutables.

La entrada de la Osteria Condal. / Manu Mitru

En mi cabeza flota otra 'linguina' atrevida, la del restaurante Condividere, en Turín: tomate verde, eucalipto y casis.

Pregunto a Paolo sobre cómo trabaja con Andrea, secundado por Lorenzo Rossi: «La misma libertad que tengo con Martín Berasategui [en Lasarte]. Son situaciones parecidas. Liderar es saber sacar lo mejor de cada uno, la palabra justa, el cambio justo, el consejo justo».

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La Osteria Condal va a por todas –conscientes y decididos–, y aquí queda dicho.

El equipo Patricia Martín, Jordi Figueras, Lucía Torres, Aldana Godoy, Brayan Bracho, Mamadou Mballou, Rachid Kolech, Rashed, Marc Dot, Agostina Fernández, Lorenzo Rossi, Marc Oliveras, Salvatore d’Amelio, Cheikh Dia, Daniele Minotti, Pau Oliver, Jhonny Guzmán, Danilo Cárdeno, Patrick Coelho, Sofía Catarino, Dariana Mac Allister, Manuel de León, Jacob Rubis, Clara Marza, Josie Bermúdez y Efren Quiming.