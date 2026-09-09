Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias CatalunyaTráfico BarcelonaTeletrabajo lluviasDesclasificación documentos CeutaMessi EldenseManresaAlfonso ArúsBalon oroHuelga profesoresPasapalabraInforme PISACambio de hora
instagramlinkedin

Direcciones recomendables

Dos buenos restaurantes para enamorarse del Moianès

Te proponemos unos establecimientos de esta pequeña comarca catalana donde comerás de fábula

3 buenos restaurantes (y unos quesos) que merecen una visita al Bages

BUSCADOR | 150 restaurantes catalanes que importan

El conejo confitado y 'sepiones' con su tinta de Les Voltes de Sant Sebastià.

El conejo confitado y 'sepiones' con su tinta de Les Voltes de Sant Sebastià. / Anna Mas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ferran Imedio

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La pequeña comarca del Moianès, en el centro de Catalunya, cuenta con apenas una decena de pueblos. Pero que haya pocos no significa que su oferta gastronómica sea poco interesante. Al contrario. Aquí tienes restaurantes que son magníficos ejemplos de lo bien que se puede comer por aquellos lares.

Les Voltes de Sant Sebastià

Bóvedas de piedra, cocina tradicional y despensa abierta al paisaje. Así es el restaurante donde Jan Fargas y Jaume Castany sostienen una complicidad que conecta presente y futuro. Una casa de cocina espectacular, Les Voltes de Sant Sebastià.

Noticias relacionadas

Casa Maestro

Este es un restaurante donde la familia es el ingrediente secreto. Está en Castellterçol y es el sueño cumplido de los hospitalarios Roberto, Nunzia y Davide Costagliola, que cocinan recetas italianas con productos de la zona. Así se come en Casa Maestro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paula (23 años): 'He durado un día en el trabajo por voluntad propia. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta
  2. El juez Peinado se abre a retrasar la audiencia con Begoña Gómez tras reconocer que mañana se va de vacaciones
  3. La Séptima irrumpe con nueve grandes fichajes y una ambiciosa declaración de intenciones: 'Queremos ser útiles
  4. Marc (25 años) lleva 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor
  5. Emotiva despedida de Roberto Arce tras 12 años en Noticias Cuatro junto a Marta Reyero: 'Estuvimos incluso cuando la marca desapareció
  6. Noruega limita la delegación española y deja a Bolaños fuera del funeral de Harald V por falta de espacio
  7. El juez considera una contradicción que Zapatero ponga pegas a investigar sus cuentas tras dar una 'autorización universal' para examinarlas
  8. Juan José Ebenezer, mecánico: 'Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas

¿Ha llegado la caída de los 'influencers' gastro? "Las marcas siguen trabajando con ellos, pero ahora los miran con lupa"

¿Ha llegado la caída de los 'influencers' gastro? "Las marcas siguen trabajando con ellos, pero ahora los miran con lupa"

Nicola (48 años), el artista que deja Monza durante meses para vivir en una cabaña a 1.700 metros: "A veces sentimos que este mundo es nuestro y abusamos de él. Aquí tengo mi vida en mis manos"

Nicola (48 años), el artista que deja Monza durante meses para vivir en una cabaña a 1.700 metros: "A veces sentimos que este mundo es nuestro y abusamos de él. Aquí tengo mi vida en mis manos"

Dos buenos restaurantes para enamorarse del Moianès

Dos buenos restaurantes para enamorarse del Moianès

Bruno Verjus anuncia por sorpresa el cierre de Table (París), con dos estrellas: "La buena mesa está muerta"

Bruno Verjus anuncia por sorpresa el cierre de Table (París), con dos estrellas: "La buena mesa está muerta"

DIRECTO | El Gobierno desclasifica hoy los documentos secretos de la entrada masiva y entrevista a Sánchez

DIRECTO | El Gobierno desclasifica hoy los documentos secretos de la entrada masiva y entrevista a Sánchez

La gran paradoja del vehículo eléctrico: regiones con menos cargadores lideran la compra de coches

La gran paradoja del vehículo eléctrico: regiones con menos cargadores lideran la compra de coches

Directo | Las lluvias alcanzan ya al Garraf, el Penedès y Barcelona y su entorno

Directo | Las lluvias alcanzan ya al Garraf, el Penedès y Barcelona y su entorno

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Última hora y actualidad sobre los incendios en España