Dos buenos restaurantes para enamorarse del Moianès

La pequeña comarca del Moianès, en el centro de Catalunya, cuenta con apenas una decena de pueblos. Pero que haya pocos no significa que su oferta gastronómica sea poco interesante. Al contrario. Aquí tienes restaurantes que son magníficos ejemplos de lo bien que se puede comer por aquellos lares.

Les Voltes de Sant Sebastià

Bóvedas de piedra, cocina tradicional y despensa abierta al paisaje. Así es el restaurante donde Jan Fargas y Jaume Castany sostienen una complicidad que conecta presente y futuro. Una casa de cocina espectacular, Les Voltes de Sant Sebastià.

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Casa Maestro

Este es un restaurante donde la familia es el ingrediente secreto. Está en Castellterçol y es el sueño cumplido de los hospitalarios Roberto, Nunzia y Davide Costagliola, que cocinan recetas italianas con productos de la zona. Así se come en Casa Maestro.