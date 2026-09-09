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Dos buenos restaurantes para enamorarse del Moianès
Te proponemos unos establecimientos de esta pequeña comarca catalana donde comerás de fábula
3 buenos restaurantes (y unos quesos) que merecen una visita al Bages
BUSCADOR | 150 restaurantes catalanes que importan
La pequeña comarca del Moianès, en el centro de Catalunya, cuenta con apenas una decena de pueblos. Pero que haya pocos no significa que su oferta gastronómica sea poco interesante. Al contrario. Aquí tienes restaurantes que son magníficos ejemplos de lo bien que se puede comer por aquellos lares.
Les Voltes de Sant Sebastià
Bóvedas de piedra, cocina tradicional y despensa abierta al paisaje. Así es el restaurante donde Jan Fargas y Jaume Castany sostienen una complicidad que conecta presente y futuro. Una casa de cocina espectacular, Les Voltes de Sant Sebastià.
Casa Maestro
Este es un restaurante donde la familia es el ingrediente secreto. Está en Castellterçol y es el sueño cumplido de los hospitalarios Roberto, Nunzia y Davide Costagliola, que cocinan recetas italianas con productos de la zona. Así se come en Casa Maestro.
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