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Adiós a un referente gastronómico

Cierra Slow & Low: Barcelona pierde otra estrella Michelin

El cocinero Francesc Beltri anuncia el adiós del restaurante de Sant Antoni, previsto para el 17 de octubre

Restaurante Slow & Low: cocineros que van rápidos

Los mejores restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (1)

El chef Francesc Beltri, con una 'lluerna' en la cocina del restaurante Slow &amp; Low.

El chef Francesc Beltri, con una 'lluerna' en la cocina del restaurante Slow & Low. / Instagram

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Ferran Imedio

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El barrio de Sant Antoni es uno de los más gastronómicos de Barcelona. Por cantidad, variedad y calidad. Pero a partir del 17 de octubre, va a registrar una sensible pérdida porque Slow & Low bajará la persiana. Lo ha avanzado el chef Francesc Beltri en un vídeo que ha colgado en Instagram. Una estrella Michelin más que pierde la capital catalana y que se suma a la luctuosa lista de las últimas campañas, en la que figuran las de Teatro (ahora Osteria Condal), Oria (ahora Bera), una de las dos de Moments...

El cocinero ha explicado que la decisión del cierre es fruto de un "largo periodio de reflexión". Lo hace con media sonrisa en el rostro porque, tal como confiesa, se siente orgulloso de "haber sido capaces de construir un estilo propio, un lenguaje a la hora de cocinar". Y así ha sido todo este tiempo, ocho años, que tuvieron como momento culminante la consecución de una estrella Michelin en la edición de 2023.

Explicaba Pau Arenós, tras su visita inaugural al establecimiento: "Beltri capitanea un potente equipo de jóvenes chefs procedente de la Bodega 1900 y de Terra, en el Hotel Alábriga, que se atreven con combinaciones arriesgadas porque tienen chispa y conocimiento y ha viajado. Jóvenes de los que prefieren el erizo, el pincho y el riesgo a la comodidad del cojín".

El socio mexicano que se fue

Por el camino, abrió el restaurante mexicano La Milpa con su entonces socio Nicolás de la Vega. Pero lo cerraron poco después. Más tarde, De la Vega se lo montó por su cuenta, dejando Slow & Low y abriendo el pequeño Maíz Maíz, también en Sant Antoni, donde elabora flautas, tostadas y platos del país norteamericando, donde nació.

Noticias relacionadas y más

Pese al adiós anunciado, el cocinero no abandona los fogones. Al contrario. Sigue al frente del exitoso Bar Canyí, donde sirve buenas tapas tradicionales al lado de Slow & Low, y está preparando nuevos proyectos en cartera que anunciará en breve.

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