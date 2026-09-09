Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias CatalunyaTráfico BarcelonaTeletrabajo lluviasDesclasificación documentos CeutaMessi EldenseManresaAlfonso ArúsBalon oroHuelga profesoresPasapalabraInforme PISACambio de hora
instagramlinkedin

El 22 de diciembre, último día abierto

Bruno Verjus anuncia por sorpresa el cierre de Table (París), con dos estrellas: "La buena mesa está muerta"

"No me siento muy cómodo con la idea de excluir a ciertas personas de mi mesa", afirma el chef francés

Guía Michelin Francia 2026: L'Ambroisie, el restaurante triestrellado más antiguo de París, pierde el triple entorchado

Cómo conseguir una estrella Michelin

Bruno Verjus.

Bruno Verjus. / Table by Bruno Verjus

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción Gastro

Redacción Gastro

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El 23 de diciembre de este año, París tendrá dos estrellas Michelin menos: las de Table, el restaurante de Bruno Verjus, que habrá bajado la persiana del negocio el día anterior. El chef justifica la decisión del inesperado cierre con una contundente sentencia: "La buena mesa está muerta". Habrán sido 13 años de alta gastronomía en el establecimiento de la Rue de Praga, en el distrito 12 de París, que fue uno de los eternos aspirantes a ser elegido mejor restaurante del mundo de la lista The World's 50 Best Restaurants (fue octavo en 2025).

En abril de 2013, Verjus abrió un negocio que hacía gala de su apuesta por los ingredientes de máxima calidad y la relación directa con los productores. Tenía 54 años y había decidido que quería dar el salto a los fogones con los conocimientos que había adquirido como chef autodidacta. En su currículo anterior figuraban etapas como empresario, periodista y bloguero gastronómico.

Uno de los platos de Bruno Verjus.

Uno de los platos de Bruno Verjus. / Table by Bruno Verjus

En un vídeo que ha colgado en Instagram, el cocinero cuenta que no le gusta el formato de la alta cocina porque sus precios y convenciones hacen que solo un número limitado de comensales puedan disfrutarla. Su caso, por ejemplo, es paradigmático: en su restaurante ofrece un menú degustación los mediodías y las noches, llamado 'Couleur du jour', a un precio de 480 euros, sin bebidas.

No me siento muy cómodo con la idea de excluir a ciertas personas de mi mesa”, explica, convencido de que el objetivo de la buena mesa debería ser, sobre todo, permitir al mayor número posible de personas descubrir una cocina y un servicio excepcionales. Por eso concluye: "Necesitamos avanzar y ofrecer algo diferente". Porque, dice, a lo largo de los años ha sentido como si estuviera repitiendo prácticas que ahora pertenecen al pasado.

Noticias relacionadas

De sus palabras se desprende que seguirá cocinando, y que seguirá haciéndolo con productos 'top' en creaciones sofisticadas, pero servidos de otra manera y quizá en otro espacio: “Quiero alimentar a la gente, pero no solo a unos pocos”. Toca esperar para ver cuál será su siguiente paso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paula (23 años): 'He durado un día en el trabajo por voluntad propia. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta
  2. El juez Peinado se abre a retrasar la audiencia con Begoña Gómez tras reconocer que mañana se va de vacaciones
  3. La Séptima irrumpe con nueve grandes fichajes y una ambiciosa declaración de intenciones: 'Queremos ser útiles
  4. Marc (25 años) lleva 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor
  5. Emotiva despedida de Roberto Arce tras 12 años en Noticias Cuatro junto a Marta Reyero: 'Estuvimos incluso cuando la marca desapareció
  6. Noruega limita la delegación española y deja a Bolaños fuera del funeral de Harald V por falta de espacio
  7. El juez considera una contradicción que Zapatero ponga pegas a investigar sus cuentas tras dar una 'autorización universal' para examinarlas
  8. Juan José Ebenezer, mecánico: 'Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas

Dos buenos restaurantes para enamorarse del Moianès

Dos buenos restaurantes para enamorarse del Moianès

Bruno Verjus anuncia por sorpresa el cierre de Table (París), con dos estrellas: "La buena mesa está muerta"

Bruno Verjus anuncia por sorpresa el cierre de Table (París), con dos estrellas: "La buena mesa está muerta"

DIRECTO | El Gobierno desclasifica hoy los documentos secretos de la entrada masiva y entrevista a Sánchez

DIRECTO | El Gobierno desclasifica hoy los documentos secretos de la entrada masiva y entrevista a Sánchez

La gran paradoja del vehículo eléctrico: regiones con menos cargadores lideran la compra de coches

La gran paradoja del vehículo eléctrico: regiones con menos cargadores lideran la compra de coches

Directo | Las lluvias alcanzan ya al Garraf, el Penedès y Barcelona y su entorno

Directo | Las lluvias alcanzan ya al Garraf, el Penedès y Barcelona y su entorno

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

David Pérez, neurólogo: "La idea más equivocada es que si el abuelo pierde memoria o pierde capacidades cognitivas, es normal por ser una persona mayor"

David Pérez, neurólogo: "La idea más equivocada es que si el abuelo pierde memoria o pierde capacidades cognitivas, es normal por ser una persona mayor"