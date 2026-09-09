El 22 de diciembre, último día abierto
Bruno Verjus anuncia por sorpresa el cierre de Table (París), con dos estrellas: "La buena mesa está muerta"
"No me siento muy cómodo con la idea de excluir a ciertas personas de mi mesa", afirma el chef francés
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Cómo conseguir una estrella Michelin
El 23 de diciembre de este año, París tendrá dos estrellas Michelin menos: las de Table, el restaurante de Bruno Verjus, que habrá bajado la persiana del negocio el día anterior. El chef justifica la decisión del inesperado cierre con una contundente sentencia: "La buena mesa está muerta". Habrán sido 13 años de alta gastronomía en el establecimiento de la Rue de Praga, en el distrito 12 de París, que fue uno de los eternos aspirantes a ser elegido mejor restaurante del mundo de la lista The World's 50 Best Restaurants (fue octavo en 2025).
En abril de 2013, Verjus abrió un negocio que hacía gala de su apuesta por los ingredientes de máxima calidad y la relación directa con los productores. Tenía 54 años y había decidido que quería dar el salto a los fogones con los conocimientos que había adquirido como chef autodidacta. En su currículo anterior figuraban etapas como empresario, periodista y bloguero gastronómico.
En un vídeo que ha colgado en Instagram, el cocinero cuenta que no le gusta el formato de la alta cocina porque sus precios y convenciones hacen que solo un número limitado de comensales puedan disfrutarla. Su caso, por ejemplo, es paradigmático: en su restaurante ofrece un menú degustación los mediodías y las noches, llamado 'Couleur du jour', a un precio de 480 euros, sin bebidas.
“No me siento muy cómodo con la idea de excluir a ciertas personas de mi mesa”, explica, convencido de que el objetivo de la buena mesa debería ser, sobre todo, permitir al mayor número posible de personas descubrir una cocina y un servicio excepcionales. Por eso concluye: "Necesitamos avanzar y ofrecer algo diferente". Porque, dice, a lo largo de los años ha sentido como si estuviera repitiendo prácticas que ahora pertenecen al pasado.
De sus palabras se desprende que seguirá cocinando, y que seguirá haciéndolo con productos 'top' en creaciones sofisticadas, pero servidos de otra manera y quizá en otro espacio: “Quiero alimentar a la gente, pero no solo a unos pocos”. Toca esperar para ver cuál será su siguiente paso.
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