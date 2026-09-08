Tapa muy barcelonesa
Atención a estas bombas: son tan originales que te explotará la cabeza (y el paladar)
En estas direcciones te sorprenderán con sus versiones de este clásico de la gastronomía de la ciudad
Receta de bomba de butifarra negra con mayonesa picante
La Cova Fumada: la bomba, la leyenda
La bomba es una tapa muy barcelonesa. De hecho, nació en La Cova Fumada, establecimiento histórico de la Barceloneta. Puedes probar la fórmula de siempre en muchos sitios, pero en pocos lugares encontrarás versiones tan originales como en estos tres restaurantes. Te explotarán la cabeza y el paladar.
Taberna Bitxo
Jordi Bernús y Jordi Devesa han abierto un sitio singular cerca de la estación de Sants: una taberna indo-catalana, donde el romesco se une al 'sambal'. Así de ricos saben el ‘capipota’ y la bomba a la indonesia en Taberna Bitxo.
Arraval
Tres jóvenes chefs se han instalado en el Hotel Casa Teva del Raval: 'nova cuina catalana' en versión especiada. La apertura responde al ímpetu de Àlex López, que en verano se hizo cargo de Al Kostat del Mar -el 'spin off' en Begur del restaurante de Jordi Vilà- y que ha querido consolidar el equipo durante el mustio invierno, con Marcos Valyi y Jordi Carbonell como compañeros. Defienden la cocina ravalera, que es una mezcla de lo local y de la emigración estable, de allende y aquende, guisos y especias. Atención a su bomba, de bonito y sobrasada. Así se come en Arraval.
Casa Masala
Este restaurante es la evolución de Masala 73, que abrió en 2017. Sigue bordando los curris y el 'street food' indio, con sabores muy auténticos del país asiático, pero adaptados al formato tapa. La bomba Bombay es, probablemente, su mejor ejemplo: una pasta a base de patata, garbanzo y guisante, salsa brava especiada y mayonesa de curri. Así fue la última visita que hizo Pau Arenós a Casa Masala.
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