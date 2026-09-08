Menú del día: Bar Charly, veteranía y éxito contrastado en el Guinardó

Espero que hayáis tenido la posibilidad de descansar un poco este verano. Por aquí os llega una crónica de una visita previa al periodo vacacional para que podáis retomar el ritmo en septiembre poco a poco y luego ya podamos compartir menús recién salidos del horno.

Bar Charly Paseo de Maragall, 145 (esquina con la calle de Pare Roldós). Barcelona Tf: 93.408.24.27 Precio: 14 €

Se conoce que bien cerca del paseo de Maragall se encuentra un lugar tremendamente potente y familiar que se acerca a una pronta jubilación y que, tras haberlo visitado mucho antaño, era imperativo volver a visitarlo. Fue nuestro estimado Enric @debarenbarri quien nos recordó insistentemente que ya era hora de presentarse en el lugar y disfrutarlo, porque el Bar Charly lleva muchos kilómetros encima y quizás en 2027 ya no podremos disfrutar de él.

La entrada de Bar Charly. / Alberto García Moyano

Así que, convocado en el lugar a la hora convenida, allí estábamos ambos, dispuestos a hacer uno de nuestros últimos -si no el último- menús en el lugar. Generalmente, pasa que tras tanto tiempo en marcha, mantener el ritmo y la afluencia de clientela es difícil y frecuentemente se ve languidecer a ese lugar que tan feliz te hizo. Pero no es, ni mucho menos, el caso del Bar Charly, porque tiene gente a patadas. Tanto es así que tuvimos suerte y conseguimos sitio para comer el menú en barra, mientras veíamos salir de cocina decenas de platos destinados a sus agradecidos comensales. ¿He dicho suerte? La lotería nos tocó, me atrevería a decir.

Mientras que Enric se la jugó al gazpacho acertando fuerte, y pese a haber comido no hacía tanto el mismo plato, me fui de cabeza a los guisantes con jamón. Todo lo que le puedes pedir a este plato en el Charly lo tienen, así que un nuevo triunfo a la saca, bien contentos.

La 'galta' del menú del día de Bar Charly. / Alberto García Moyano

Para el segundo plato, y a la vista de lo complicado de la elección, como buenos hermanos pactamos compartir lo que pidiésemos, siempre previo consenso. Dejando de lado la butifarra, el lacón o el bistec (que lucían magníficos según salían de cocina), nuestros ojos estaban puestos en las tres opciones restantes: 'galta' al horno, pies de cerdo y, ojo, codillo al horno. Con Enric cerca, lo de descartar el codillo parecía de un imposible absoluto pero, en un ejercicio de contención sin precedentes, consensuamos 'galta' y pies.

Los pies de cerdo del menú del día de Bar Charly. / Alberto García Moyano

¿Y fue porque el codillo no nos seducía? Ni mucho menos, porque la boca se nos hacía agua, pero así salieron las cosas y pudimos disfrutar con todas las letras de una 'galta' de podio personal y unos pies que pedían acabar con los dedos bien pegajosos mientras se repelaba cada uno de los huesos. Satisfacción plena: por lo que comimos y por compartirlo.

El pudin del menú del día de Bar Charly. / Alberto García Moyano

El postre, la guinda, el remate, fue unánime. Como fieles devotos del pudin, sin piedad a por él. Se puede decir que (re)aprovechamos al máximo la visita a esta gran casa.

Se os desea un magnífico inicio de la temporada 2026/2027, que podáis seguir comiendo en los lugares en los que os apetezca y que podamos seguir compartiendo mesa y mantel con quien queramos, que no es poco.