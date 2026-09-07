Barcelona buena y barata: Arze, sabores del Líbano y cocina casera en el Raval

Cuando uno busca donde comer en el Raval (zona poli-gentrificada en lo turístico y en lo inmigrado), se expone a la contradicción, entendida esta no como defecto pecaminoso sino como rasgo esencialmente humano. Los sesgos nos hacen humanos, y el Raval es un cliché de barrio atribulado partido en dos mitades: quienes los transitan (transitamos) y quienes lo habitan.

Compartimos espacio, trenzados en paralelo, pero sin apenas contacto más allá del roce ocasional que provoca la estrechura de sus aceras. Unos viven y otros van. Es una zona complicada en lo social y en lo gastronómico.

Arze Doctor Dou, 10, Ciutat Vella, 08001 Barcelona Tf.: 93.008.79.13 arzerestaurante.es 'Arayes' de carne: 8,90 € 'Shawarma' de pollo: 13,90 € Falafel: 7,50 €

Por eso los establecimientos culinariamente luminosos valen su peso en trufa, en percebes o en 'foie', inserta aquí tu particular patrón de 'gastro-oro'. Arze es un espacio de mordisco sabroso, atención amable y una cierta beatitud. Incluso cuando disfrutas de su menú diario, rico, barato y resultón.

Ghassan Samaan llegó hace una década a Barcelona. La guerra-que-nunca-cesa en el Líbano lo empujó a buscar la paz laboriosa en nuestra ciudad. Se pasó los nueve primeros años gestionando sus dos restaurantes de tapas en el Poblenou: muy bueno para la cuenta de resultados, bastante malo para las cuentas del corazón.

'Araye', preparación típica libanesa del restaurante Arze. / Òscar Gómez

Hace un año lo vendió todo y abrió Arze para reconectar con sus raíces. El nombre es un recuerdo y homenaje al comercio de ‘ultramarinos’ de sus abuelos, que se llamaba así. En la cocina oficia Fawaz Abdulnour. Todos los platos son libaneses, excepto el cuscús. “Nos gusta la cocina casera, los platos que van más allá de los que encuentras en los restaurantes. Sobre todo, en invierno, siempre tenemos un guiso casero, cada día, sin fallar” explica Ghassan.

El 'arayes' es un pan de pita relleno con una mezcla de carne picada muy condimentada que se añade cruda y se cocina en conjunto a la parrilla o plancha, para dorar el exterior. El nivel de condimentación es libanés, o sea, muy condimentada para nuestras papilas occidentales y el resultado es excelente, ligeramente crujiente por fuera, cremosamente cálido y aromático el interior. Este es un 'araye' particularmente fino, tanto que visualmente puede recordar a una crepe, pero en la boca no.

El cuscús del restaurante Arze. / Òscar Gómez

El cuscús es un plato de origen magrebí, y es la única licencia que se permiten en la carta. Lo preparan, eso sí, adaptado a su propia tradición. Fawaz, el cocinero, ha modificado y afinado los productos y la elaboración. Es un secreto que no escapa de sus labios sonrientes, pero sabemos que tiene que ver con el tamaño del grano de la sémola, la forma de hidratarla y, desde luego, la condimentación.

“Cada cocinero libanés desarrolla una personalidad propia con las especias y aromáticos que con los años, se transforma en una especie de firma personal”, cuenta Ghassan. Grano suelto y suave, aromas seductores que no invaden. La carne de pollo está jugosa a pesar de su apariencia deshilachada. Riquísimo, pero… ¿Se nota la adaptación al estilo del Líbano? No lo puedo asegurar, me falta ‘calle libanesa’.

El 'Aish el Saraya', postre del restaurante Arze. / Òscar Gómez

Cuentan con una diminuta terraza y dos salas en el interior. Luminosas, sobre todo la primera con la gran cristalera que asoma a la calle, pulcras y bien ordenadas. El 'shawarma' de pollo está hecho con pechuga, pollo de verdad, no esas reconstrucciones industrializadas a base de recortes que a menudo vemos dando grasientas vueltas para terminar fileteadas a máquina.

Cuando lo sirve, Mohamad Annous, jefe de sala, especifica: ”Cortamos nosotros nuestro pollo, siempre usamos pechugas, no compramos preparaciones ya hechas. Marinamos con la mezcla de especias personal de Fawaz. Esta es nuestra manera”.

Un postre que recuerda al 'mató'

En este Raval atribulado, Arze es un refugio de sonrisa innegociable. Si te ven leer el menú del atril en la entrada, te van a saludar: ‘Bon dia, veniu a dinar?’ (Mohamad tiene una dicción perfecta en catalán. Nos cuenta que el resto del equipo también están yendo a cursos ‘per parlar català’). Una pequeña burbuja de amabilidad libanesa, que se suma al gran mérito de la casa: la disidencia al cliché. Ser distinto sin resultar extraño al barrio.

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Para el momento dulce, 'Aish el Saraya'. Base de almibarada de bizcocho y una gruesa capa de 'ashta', crema densa de sabor láctico y textura cuajada. “Algunos clientes dicen que les recuerda al 'mató'” explica Mohamad. Claro que aquí a la miel se le añade también pistacho y agua de rosas. Mucho perfume y dulzor bien controlado. Para acompañar, Ghassan me acerca un té libanés con menta y agua de rosas. Gran final.