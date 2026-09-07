Hilario Arbelaitz, cuatro años después del cierre: “Está todo encaminado: Zuberoa volverá a ser un restaurante”

Desde el 2010, los langostinos crujientes del restaurante Kimbo, en Sabadell, son un pase imprescindible, una fritura irreprochable.

Los he comido en muchas sentadas y todas las veces salieron con una perfección difícilmente compatible con la reincidencia. El paso del tiempo y el peligro de la rutina no han ablandado el ‘crunch’ para dientes felices. La pasta filo, crepitante y el crustáceo, en su punto, jugoso, protegido por el lienzo de color siena.

Los langostinos crujientes del restaurante Kimbo, en Sabadell. / Pau Arenós

Como lo sirven junto a un recipiente con salsa agridulce y Kimbo es un japonés a la manera del cocinero Esteve Roca, lo he supuesto durante 15 años procedente de alguna tradición asiática. Cené allí el último día de julio y Esteve me sacó del error: “Lo aprendí en Zuberoa”. ¿Zuberoa, en Oiartzun, el País Vasco?

Me dejó tan confuso como interesado. Zuberoa, cerrado en el 2022, fue un sitio venerado por la gurmetería, en parte por la personalidad firme de Hilario Arbelaitz (1951) y el apetecible recetario, que evolucionó a partir de las enseñanzas de la madre; en parte porque era un fortín donde resguardarse de la cocina de crecepelo de los chefs charlatanes.

La tarta de queso de Zuberoa. / EPC

Esteve había pasado por esa cocina sólida, así como por El Bulli o el Sant Pau para decidirse por otro camino: la de lo japo liberado de las reglas, que le permite unas ‘gyozas’ de pato, el ‘brioche’ de tartar de vacuno, el ‘wok’ de secreto ibérico o los ‘buns’ de ‘cansalada’. No recuerdo unas alcachofitas rebozadas y con romesco mejores.

Es obligado hablar con Hilario para comprobar la procedencia de aquello que yo creía asiático y que fue legado desde un caserío vasco con 700 años de antigüedad: “Hice una ensalada tibia con hierbas, manitas de cerdo y mollejas de ternera, una vinagreta de trufa y salsa de las manitas y, alrededor, unos langostinos con pasta ‘brick y estragón. De eso hará unos 20 años. Había ido a Londres, a L’Atelier Robuchon [uno de los muchos negocios del fallecido Joël Robuchon] y allí los vi, con ‘brick’ y albahaca y pensé que era una buena idea”.

Robuchon-Arbelaitz-Roca, Londres-Oiartzun-Sabadell.

Los hermanos Hilario y Eusebio Arbelaitz, propietarios de Zuberoa. / Juan Herrero / Efe

Hilario habla con orgullo de los “chavales”, los jóvenes a los que enseñó, como Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz: “Andoni dice que fui duro, en el buen sentido, y que tuve mucha humanidad”.

Otro de los discípulos es Borja Sierra, de la Granja Elena, en Barcelona, al que le regaló la fórmula de la tarta de pera, que Hilario aprecia más que la celebérrima de queso y que encandiló a Bruce Springsteen. El Boss quiso volver a hundir la cucharita en la de queso, el ‘manager’ telefoneó y en Zuberoa era día de fiesta: “Yo estaba en San Sebastián tomando café”.

Borja colgaba la foto de Hilario en la Granja Elena y, aprovechando una reforma, el chef vasco le pidió que la quitase. Este agosto he visto de nuevo la veneración en el restaurante Puche, en Palamós, con la imagen de San Hilario en un marco.

El cocinero Esteve Roca, propietario del restaurante Kimbo de Sabadell. / Pau Arenós

Tras el fin de Zuberoa, los hermanos Arbelaitz deseaban que el caserío familiar siguiera siendo un restaurante en manos de otros: “Está todo encaminado: Zuberoa volverá a ser un restaurante. Pero no puedo decir cuándo porque es un sitio complicado, una casa antigua, protegida, hay que hacer una gran reforma…”.

Jubilado dichoso, no añora el fuego por obligación: “Qué feliz soy ahora, pero antes también lo era. En 51 años no fallé ni un día”. Es en Navidad cuando echa mano de los clásicos de Zuberoa, como el ajoarriero con bogavante: “Gusta a los hermanos”.

Aficionado a la pelota, hace siete años que el médico le prohibió el juego: “La rodilla. Me dijo que podía seguir trabajando, pero que tenía que dejar la pelota”. Le recomendó la bicicleta estática, a la que sube cada día. ¿Ya has pedaleado hoy? “Lo estoy haciendo ahora mismo, mientras hablamos”.

Vaya, Hilario Merckx. Una charla con ejercicio. Una conversación rodada sin desplazamiento, mientras alrededor todo gira demasiado deprisa. Y la cadena que la ha movido es un langostino rebozado de un japonés.