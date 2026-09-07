En estos restaurantes de Barcelona sirven los mejores 'xuixos'

El 'xuixo', ese maravilloso cilindro de masa relleno de crema, va ganando terreno por toda Catalunya desde las comarcas de Girona, donde son muy populares. Y más que lo serán si son tan buenos como los que sirven en estos restaurantes de Barcelona.

Cal Quiquet

Malena Loyer y Albert Blesa son dos veinteañeros que se han lanzado a la aventura con su primer restaurante después de conocerse en una universidad gastronómica. Se estrenan con una casa de 'menjars', donde el fricandó es una terrina. El 'xuixo' a la parrilla es un ejemplar de primera llegado de la pastelería Triomf, en el vecindario, que Blesa carameliza lentamente: un goce y contraste entre el azúcar tostado y la crema. Y un alivio entre tanto 'xuixo' de quinta gama. Así es Cal Quiquet.

Pinotxo

El legendario Pinotxo ha reabierto con la esencia, la familia de Jordi Asín Bayén, y dos ausencias: Joan Bayén, alias Pinotxo, y la Boqueria. El buen lector sabe ya, a estas alturas, del bullebulle tribunero y de tribunales: Juanito vendió el negocio a espaldas de su sobrino, Jordi; falleció inopinadamente y hay un litigio entre el nuevo propietario y quienes eran el motor del bar. Porque Juanito era la imagen y el carisma, la bandera con chaleco y pajarita, pero quienes manejaban los fogones eran los Asín. El nuevo Pinotxo ha encontrado su sitio en otro mercado, el de Sant Antoni, también en una de las entradas, y ha crecido hasta ocupar cuatro puestos, del 18 al 21, con las letras que diseñó Mariscal en lo alto. Así se come en este Pinotxo.

El 'xuixo' de sobrasada y anís de Quirat. / Enrique Marco

Quirat

El Hotel InterContintental Barcelona se pone en manos de Víctor Torres, que ya tiene una estrella Michelin por Les Magnòlies (Arbúcies), para su restaurante gastronómico, que pretende convertirlo en un "referente gastronómico de la ciudad". ¿Cómo? Con menús repletos de creaciones minimalistas y cuidadas que el chef elabora con productos de temporada y de proximidad. Muy bueno su 'xuixo' de sobrasada y anís. Aquí tienes algunos de los platos que probamos en Quirat.

El 'xuixo' de mascarpone e higos y el de guiso de 'coll de xai'. / JORDI OTIX

Insolent

Cuatro profesionales jóvenes, dos en la sala y dos en la cocina, se han instalado en la plaza del Sol de Gràcia con una fresca mirada sobre la tradición. Despachan 'xuixos' de fantasía. Vale la pena probarlos si visitas Insolent.

El 'xuixo' al horno con masa de 'brioche' ('shokupan') y relleno de crema pastelera de vainilla de Trü. / Pau Arenós

Trü

Artur Martínez y su equipo de talentos han regresado a la acción en Barcelona con un restaurante que se enmarca en la Nova Cuina Catalana: aquí,la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre. Y puedes rematar el ágape con el 'xuixo' al horno con masa de 'brioche' ('shokupan') y relleno de crema pastelera de vainilla. Aquí puedes leer más sobre Trü.

El Xampanyet

Visitamos este restaurante que exalta la anchoa y la burbuja, que siempre está lleno y que va camino de los 100 años. Joan Carles Ninou está al frente del negocio que fundó el abuelo en 1929, y sus hijas, Laura y Mireia, están destinadas a llevar la casa hasta el centenario. Aquí te contamos, a pinceladas, la historia (y la carta actual, donde no falta el imponente 'xuixo' de la pastelería Lis) de El Xampanyet.