Propuestas sabrosas
Si te gusta el pescado y te gusta el tartar, te gustarán estos restaurantes para ir el finde
Seleccionamos establecimientos donde disfrutarás de lo lindo con esta manera de trabajar las capturas marinas
En estos 3 sitios de Barcelona sirven unos pescados grandes a la parrilla que alegrarán tu fin de semana
Huevos, patatas y gambas, la mejor combinación para el finde en Barcelona en estos restaurantes
Hay muchas maneras de comerse el mar. Y una de ellas es esta: un tartar. Para este fin de semana, te proponemos que pruebes estos restaurantes de Barcelona, donde encontrarás algunos de los mejores tartares de pescado de la ciudad.
Kina Barra
Este pequeño negocio con alma de clásico sirve platillos para compartir sin pretensiones pero muy bien elaborados. Y ha logrado un éxito inmediato desde su apertura gracias a propuestas como el dúo de tartares de atún rojo y de gamba roja sobre un aguacate a la brasa. Esto es lo que hemos comido en Kina Barra.
El Cangrejo Loco
En la carta escriben el Mar con mayúscula, toda una declaración de intenciones (y pasiones) porque en este establecimiento que ya estaba en el Port Olímpic antes de la renovación defienden la cocina tradicional marinera con buen producto y buenas manos, como demuestran con el tartar de lubina, gamba y vieira. Así es El Cangrejo Loco.
Records
Un gran tándem para fijar la memoria futura de la Nova Cuina Catalana, asociados en un nuevo restaurante de Les Corts: Enrique Díez García de Olalla y Gerard Florenza. Uno de sus platos estrella es el tartar de 'serviola' con aguacate (fruto que no forma parte de la gastronomía 'nostrada), con el resultado de un pescado sobresaliente con el aliño de un aceite ahumado propio, así como el vinagre de flor de saúco. Así es Records.
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