Si te gusta el pescado y te gusta el tartar, te gustarán estos restaurantes para ir el finde

Hay muchas maneras de comerse el mar. Y una de ellas es esta: un tartar. Para este fin de semana, te proponemos que pruebes estos restaurantes de Barcelona, donde encontrarás algunos de los mejores tartares de pescado de la ciudad.

Kina Barra

Este pequeño negocio con alma de clásico sirve platillos para compartir sin pretensiones pero muy bien elaborados. Y ha logrado un éxito inmediato desde su apertura gracias a propuestas como el dúo de tartares de atún rojo y de gamba roja sobre un aguacate a la brasa. Esto es lo que hemos comido en Kina Barra.

El tartar de lubina, gamba y vieira del restaurante El Cangrejo Loco. / JORDI COTRINA

El Cangrejo Loco

En la carta escriben el Mar con mayúscula, toda una declaración de intenciones (y pasiones) porque en este establecimiento que ya estaba en el Port Olímpic antes de la renovación defienden la cocina tradicional marinera con buen producto y buenas manos, como demuestran con el tartar de lubina, gamba y vieira. Así es El Cangrejo Loco.

El tartar de 'serviola' con aguacate de Records. / Belén González

Records

Un gran tándem para fijar la memoria futura de la Nova Cuina Catalana, asociados en un nuevo restaurante de Les Corts: Enrique Díez García de Olalla y Gerard Florenza. Uno de sus platos estrella es el tartar de 'serviola' con aguacate (fruto que no forma parte de la gastronomía 'nostrada), con el resultado de un pescado sobresaliente con el aliño de un aceite ahumado propio, así como el vinagre de flor de saúco. Así es Records.