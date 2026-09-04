Los hermanos Torres abrirán "una barra muy cachonda" en la Boqueria

La cabra tira al monte y los hermanos Torres, a los mercados. O eso parece. Después de inaugurar esta primavera con gran éxito el enorme Parada Torres en el de Santa Caterina, los gemelos ya tienen un nuevo proyecto, algo más pequeño pero igual de asequible y popular en la Boqueria. Se llamará El Bar de los Torres, abrirá en diciembre o enero próximos y, tal y como promete Sergio, será "una barra muy cachonda".

No parecía que la pareja triestrellada por Cocina Hermanos Torres tuvieran más planes una vez culminada la apertura de Parada Torres, pero surgió la oportunidad, en este caso en el mercado de las Ramblas y decidieron emprender el nuevo proyecto, cuya concesión es de 50 años. "Era mucha pasta -comentan, sin querer dar cifras- pero nos motivaba por muchas razones. Habíamos estudiado ahí al lado [escuela Arnadí], es un lugar al que hemos ido mucho y se va a transformar".

"Un punto canalla"

Razones, pues, para liarse la manta a la cabeza pese a que sentían que habían saldado su "deuda" con Barcelona proponiendo algo "popular" en Eldelmar, en el Balcón Gastronómico uno de sus negocios junto con la casa madre, y posteriormente con Parada Torres. Igual que ahí, comprarán muchos productos en los puestos del mercado.

En El Bar de los Torres, que ocupará el sitio del antiguo Bar Central, seguirán la línea de este último, aunque con diferentes matices. "Va a molar porque es un bar en un mercado y porque le vamos a dar un punto canalla muy bien hecho. Será cocina de producto asequible con un toque guay en una barra muy dinámica, con una carta simpática y guapa", aseguran. Será una barra y cuatro mesas, ya que el espacio está junto a la plaza de Sant Galdric, conocida como la de los payeses. En total, unos 50 comensales de capacidad máxima (el negocio de Santa Caterina alcanza los 160).