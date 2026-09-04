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Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Cal Quiquet, Bardeni y Ateneu Hortenc

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Martinet, La Balmesina y Guixot

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Gurí, Osaka Bang y Besta

El bacalao con tripa y la butifarra blanca de Cal Quiquet.

El bacalao con tripa y la butifarra blanca de Cal Quiquet. / Belén González

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Ferran Imedio

Pau Arenós

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Cal Quiquet

Cal Quiquet

Malena Loyer y Albert Blesa son dos veinteañeros que se han lanzado a la aventura con su primer restaurante después de conocerse en una universidad gastronómica. Se estrenan con una casa de 'menjars', donde el fricandó es una terrina. Así es Cal Quiquet.

La terrina de fricandó de Cal Quiquet.

La terrina de fricandó de Cal Quiquet. / Belén González

Los mejores restaurantes para dejarse caer por Poblenou

Los mejores restaurantes para dejarse caer por Poblenou

Bardeni

Bardeni

Dani Lechuga triunfa con este bar, porque es un bar, claro, pero qué bar. Allí resulta imprescindible pedir su tartar, del que algunos dicen que es el mejor de Barcelona. Pero hay muchos más platos que merecen la visita. Aquí te explicamos lo que sirve el chef en Bardeni.

Steak tartar hecho por Dani Lechuga en el restaurante Bardeni.

Steak tartar hecho por Dani Lechuga en el restaurante Bardeni. / CAMILA TOVAR / Bcn

Los mejores restaurantes de carne de Barcelona

Los mejores restaurantes de carne de Barcelona

Ateneu Hortenc

Ateneu Hortenc

Desde 1864, esta institución, además de proporcionar un espacio cultural y de encuentro, da bien de comer a un precio magnífico. Así hemos disfrutado en el Ateneu Hortenc.

La paella del menú del día del Ateneu Hortenc.

La paella del menú del día del Ateneu Hortenc. / Alberto García Moyano

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3 restaurantes de Barcelona a tener muy en cuenta: Cal Quiquet, Bardeni y Ateneu Hortenc

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