Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Cal Quiquet, Bardeni y Ateneu Hortenc
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Martinet, La Balmesina y Guixot
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Gurí, Osaka Bang y Besta
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Malena Loyer y Albert Blesa son dos veinteañeros que se han lanzado a la aventura con su primer restaurante después de conocerse en una universidad gastronómica. Se estrenan con una casa de 'menjars', donde el fricandó es una terrina. Así es Cal Quiquet.
Dani Lechuga triunfa con este bar, porque es un bar, claro, pero qué bar. Allí resulta imprescindible pedir su tartar, del que algunos dicen que es el mejor de Barcelona. Pero hay muchos más platos que merecen la visita. Aquí te explicamos lo que sirve el chef en Bardeni.
Desde 1864, esta institución, además de proporcionar un espacio cultural y de encuentro, da bien de comer a un precio magnífico. Así hemos disfrutado en el Ateneu Hortenc.
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