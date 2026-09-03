Entre tiendas de lujo
Estos son los mejores restaurantes del paseo de Gràcia
Varios establecimientos gastronómicos salpican esta avenida tan glamurosa
Los mejores restaurantes a una calle (o menos) del paseo de Gràcia (1)
Los mejores restaurantes a una calle (o menos) del paseo de Gràcia (y 2)
El paseo de Gràcia de Barcelona es conocido por sus tiendas de lujo, ya sean de moda o de joyas, pero también hay algunos restaurantes en la avenida que merecen una visita. Los hay muy 'top' y también algo más asequibles. Son estos.
Aleia
Rafael de Bedoya y Paulo Airaudo dirigen este lujoso restaurante en el que no se come bien, se come muy bien. Un local en el que un plato tan sencillo como alitas de pollo con la piel crujiente y con una yema de huevo confitada resulta exquisito. Si quieres saber más, aquí tienes toda la información sobre Aleia.
Solc
Este restaurante del Hotel Majestic, centrado en el producto de proximidad (tiene huerto propio) y la gastronomía catalana, lleva la firma de Nandu Jubany, cuyos platos ejecuta David Romero. Así es la propuesta de Solc.
Moments
En noviembre del 2009, la familia Ruscalleda Balam, con Raül al frente, se hizo cargo del restaurante principal del Hotel Mandarin Oriental. Lujo y producto excelso se traducen en una estrella Micheli para Moments.
Oassis
El restaurante ofrece, en pleno paseo de Gràcia, comida 'healthy' a buen precio en un espacio agradable y enorme, ni más ni menos que 650 metros cuadrados. Esto es lo que puedes comer en Oassis.
El Nacional
El multiespacio gastronómico lleva más de una década ofreciendo todo tipo de comida propia dela península ibérica en varios restaurantes. Aquí te explicamos cuál la oferta de El Nacional.
Rev El Bar
Casa Cupra Raval, antes Casa Seat, es mucho más que un concesionario moderno; ahora enriquece su amplia oferta cultural con una propuesta gastronómica sencilla y sabrosa. Igual comes unas bravas que compras un coche antes o después de comer en Rev El Bar.
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