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3 restaurantes de Horta para comer muy bien a buen precio

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La paella del menú del día del Ateneu Hortenc.

La paella del menú del día del Ateneu Hortenc. / Alberto García Moyano

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Ferran Imedio

Pau Arenós

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Horta es uno de los barrios más tranquilos de Barcelona, pero eso no significa que no sea un lugar interesante al que acercarse, sobre todo si es para comer muy bien a buen precio. En estos tres restaurantes lo podrás comprobar.

Una de las carnes del restaurante La Madurada.

Una de las carnes del restaurante La Madurada. / El Periódico

La Madurada

Su apuesta por las carnes maduradas, mucho más sabrosas y tiernas, el servicio jovial, ágil y atento, y una atmósfera informal ha convencido a todo tipo de comensales del barrio de Horta, que quieren hincar el diente a los platos de una carta de lo más proteínica. Una magnífica muestra de lo que puede ser un asador moderno de barrio. Bienvenidos a La Madurada.

Salchichas del país con patatas y pimientos verdes de Bar Casa Miguel.

Salchichas del país con patatas y pimientos verdes de Bar Casa Miguel. / Alberto García Moyano

Bar Casa Miguel

Un negocio familiar de Horta cuya existencia nos debe congratular porque te hacen sentir como en casa. Su menú del día está más que bien. Así es Bar Casa Miguel.

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La paella del menú del día del Ateneu Hortenc.

La paella del menú del día del Ateneu Hortenc. / Alberto García Moyano

Ateneu Hortenc

Esta institución, además de proporcionar un espacio cultural y de encuentro a los vecinos del barrio desde 1864, da bien de comer a un precio magnífico, como lo demuestra su menú del día. Bienvenid@s al Ateneu Hortenc.

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