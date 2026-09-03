Direcciones imprescindibles
3 restaurantes de Horta para comer muy bien a buen precio
Este tranquilo barrio de Barcelona cuenta con establecimientos que te harán disfrutar de lo lindo sin que te gastes una fortuna
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Horta es uno de los barrios más tranquilos de Barcelona, pero eso no significa que no sea un lugar interesante al que acercarse, sobre todo si es para comer muy bien a buen precio. En estos tres restaurantes lo podrás comprobar.
La Madurada
Su apuesta por las carnes maduradas, mucho más sabrosas y tiernas, el servicio jovial, ágil y atento, y una atmósfera informal ha convencido a todo tipo de comensales del barrio de Horta, que quieren hincar el diente a los platos de una carta de lo más proteínica. Una magnífica muestra de lo que puede ser un asador moderno de barrio. Bienvenidos a La Madurada.
Bar Casa Miguel
Un negocio familiar de Horta cuya existencia nos debe congratular porque te hacen sentir como en casa. Su menú del día está más que bien. Así es Bar Casa Miguel.
Ateneu Hortenc
Esta institución, además de proporcionar un espacio cultural y de encuentro a los vecinos del barrio desde 1864, da bien de comer a un precio magnífico, como lo demuestra su menú del día. Bienvenid@s al Ateneu Hortenc.
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