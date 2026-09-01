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Dos restaurantes de Blanes para entrar por la puerta grande (gastronómica) de la Costa Brava
En estos sitios gozarás de unos platos de campanillas
Los mejores restaurantes de la Costa Brava donde comer un gran producto con los pies casi en el agua
Los mejores restaurantes del Baix Empordà
Blanes es conocida como el portal de la Costa Brava. Un concepto que nos sirve para decir que, gracias a estos dos restaurantes, entrarás por la puerta grande (gastronómica) de una de las zonas más bonitas de Catalunya.
Cal Mut
El chef Harry Wieding sabe tratar, sobre todo con la brasa, la excelente materia prima con la que trabaja. De su cocina probamos (y nos gustaron), una gamba a la parrilla; otra sobre 'focaccia' y convertida en tartar, con piel de lima y aceite de tomillo; una cebolla con 'demi-glace' de la propia liliácea, praliné de avellanas y 'garum' de erizos, y una 'llonça' de cerdo duroc curada durante 40 días con grasa porcina.
Sa Lola
Ir a esta terraza de Blanes es convertir una comida en un sinfín de exclamaciones gracias a platos como el bollo de cruasán o el canelón de ensaladilla. Así es Sa Lola.
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