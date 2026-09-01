Dos restaurantes de Blanes para entrar por la puerta grande (gastronómica) de la Costa Brava

Blanes es conocida como el portal de la Costa Brava. Un concepto que nos sirve para decir que, gracias a estos dos restaurantes, entrarás por la puerta grande (gastronómica) de una de las zonas más bonitas de Catalunya.

Cebolla con 'praliné' de avellana y 'garum' de erizo de Cal Mut. / Dolma Produccions

Cal Mut

El chef Harry Wieding sabe tratar, sobre todo con la brasa, la excelente materia prima con la que trabaja. De su cocina probamos (y nos gustaron), una gamba a la parrilla; otra sobre 'focaccia' y convertida en tartar, con piel de lima y aceite de tomillo; una cebolla con 'demi-glace' de la propia liliácea, praliné de avellanas y 'garum' de erizos, y una 'llonça' de cerdo duroc curada durante 40 días con grasa porcina.

Michelle Olde Weghu, Albert Mir y Rafa Salinas, en Sa Lola. / Glòria Sánchez / Iconna

Sa Lola

Ir a esta terraza de Blanes es convertir una comida en un sinfín de exclamaciones gracias a platos como el bollo de cruasán o el canelón de ensaladilla. Así es Sa Lola.