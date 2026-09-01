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Asia vista desde Barcelona: los mejores restaurantes de la ciudad que interpretan platos orientales
Estos establecimientos subliman los sabores orientales desde este lado del mundo
Pero ¿qué es un restaurante asiático?, por Pau Arenós
Los mejores restaurantes japoneses de Barcelona para sentirte como en Tokio
Barcelona cuenta con decenas de restaurantes asiáticos. Muchos de ellos son auténticos pero también los hay que trabajan el recetario oriental con una mirada propia, barcelonesa, mediterránea. Así saben Japón, China, Tailandia, Corea del Sur... en estos establecimientos de la capital catalana que deberías conocer.
Enric Buendía surfea la cocina asiática, con énfasis en Japón, y la mezclan con salsas francesas y una mirada mediterránea en este restaurante del Eixample: Kamikaze.
Los chefs David Romero y Toni Solans surfean la ola asiática con un restaurante que recibe múltiples influencias. Estas son las que encontró Pau Arenós en su visita a Mantis.
Elia Caral tiene un establecimiento dedicado a los ‘dumplings' y con un repertorio de tapas asiáticas. Está en la calle de Sepúlveda y se llama Dr Zhang.
Raquel Blasco y Marc Santamaria festejan los diez años de su restaurante catalanoasiático con una recopilación de platos emblemáticos. Aquí repasamos los grandes éxitos. Si fuera el recopilatorio un disco que los roqueros publican entre disco y disco original, el título que mejor le iría es Casa Gran. Así es Casa Xica.
Last Monkey: el último mono. Así se siente, de forma irónica, Stefano Mazza, chef en la jungla de Sant Antoni. Precio pequeño, carta pequeña, restaurante pequeño, cocina diminuta (4,5 metros cuadrados: en la oferta de trabajo pidió un 'pica', un 'lavaplatos' que no abultase demasiado). Satisfacción grande. Todo esto y más, es .
Este diminuto restaurante triunfa con una carta cortísima, basada en dos especialidades japonesas: 'okonomiyaki' y 'takoyaki'. Así de buenos los hacen en Osaka Bang.
Arnau Muñío ha llevado su pequeño restaurante de la Boqueria a la calle de París: dos barras para una oferta excelente de catalanidad viajada. Te contamos aquí lo que hacen en Direkte.
Jordi Bernús y Jordi Devesa han abierto un sitio singular cerca de la estación de Sants: una taberna indo-catalana, donde el romesco se une al 'sambal'. Así de ricos saben el ‘capipota’ y la bomba a la indonesia en Taberna Bitxo.
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