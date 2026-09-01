Estos son los mejores bocadillos de Barcelona

Hace tiempo que los bocadillos son algo más que un recurso simple para llenar el buche. Son muchos los lugares donde bordan los entrepanes con combinaciones que vuelven loco a cualquier 'gourmet'. Basta con echar un vistazo al libro 'Bocatas: arte entre dos panes' para comprobarlo.

Nosotros, además, te lo demostramos sobre el terreno, recomendándote bares y restaurantes de Barcelona que sirven bocadillos que te volverán majareta.

Taberna Bitxo Jordi Bernús y Jordi Devesa han abierto un sitio singular cerca de la estación de Sants: una taberna indo-catalana, donde el romesco se une al 'sambal'. Así de ricos saben el ‘capipota’ y la bomba a la indonesia en Taberna Bitxo.

El 'brioche' de 'sate lilit' de Bitxo. / Zowy Voeten

La Bikineria Un lustro después de que el chef Joan Gurguí abriera La Bikineria en el mercado del Ninot (ya no tiene ese espacio allí), inaugura ahora su buque insignia en el paseo de Sant Joan, 60. Además de los 11 bikinis en carta y uno efímero, aquí amplía el catálogo con clásicos del picoteo como las croquetas o la ensaladilla rusa y añade desayunos, cafés de especialidad, vinos y cócteles. Así es el formato XL de La Bikineria.

Platos y bikinis de La Bikineria del paseo de Sant Joan. / El Periódico

Bar Roma Gala Masetti y Jordi Saavedra provienen de la ‘escuela Adrià’ y han debutado como propietarios con un bar de bocadillos formidables. estos nuevos-viejos bares, rescatados por cocineros con poderío gastro y que no quieren enredarse en complejidades de caza mayor. Carta muy corta, con énfasis en los bocatas, y con el deseo de abrir una línea de platos o platillos, aunque los limitan el espacio y la maquinaria. Para preparar los 'brioches' al vapor -para el planchado de trufa y el de papada- han tenido que alquilar espacio en un obrador. Aquí te contamos más extensamente cómo es Bar Roma.

El sándwich de milanesa del Bar Roma. / Jordi Otix

Bar Torpedo Juanlu Pérez, uno de los tres socios del Bar Torpedo junto a Rafa Peña y Biel Gavaldà, explica el porqué del nombre: "Salió de un 'brainstorming'". En EEUU llaman submarino o torpedo a ciertos bocadillos alargados. De la carta de diez bocatas, el de albóndigas con tomate, mozzarella y albahaca es el que se asemeja al proyectil. Aunque destacable, es el menos explosivo de los cuatro que cené un martes en el Bar Torpedo. Leer más sobre Bar Torpedo.

Bocadillo de callos de Bar Torpedo. /

Bodega Montferry La especulación inmobiliaria ha obligado a los dueños del veterano establecimiento a cambiar de ubicación, donde vuelven a servir bocadillos de aúpa. Tan de aúpa que Pau Arenós asegura que este bocadillo "debería de formar parte del patrimonio efímero de Barcelona": mollete de Ca La Toñi con 'capipota' y tripa y chimichurri. Aquí te contamos cuál es la nueva ubicación y cuáles son los mejores bocados de Bodega Montferry.

La chapata de 'capipota' y chimichurri de la Bodega Montferry. / Ferran Nadeu

+Bernat La carrera de Carles Armengol ha dado la vuelta para regresar al origen: psicólogo, escribió un exitoso libro de recuerdos sobre el restaurante familiar, Collado, y se ha hecho cargo de la comida de una librería. Allí sirve unos bocadillos con los que se podría hacer literatura. Esto es lo que se puede comer en +Bernat.

El bocadillo 'Americanah' de la +Bernat. / Pau Arenós

Bardeni-Pansdeni Bardeni ha convertido en 'bocadilleables' varios platos clásicos de su carta de carnes. Pansdeni se llama el invento, únicamente disponible en formato 'take away'. ¿Puede un bocadillo ser alta cocina? Aquí tienes la respuesta: se llama Pansdeni.

'El Garrinet', el bocadillo de lechón desmigado. / Òscar Gómez

640 Eugeni de Diego suma un tercer restaurante en Barcelona tras Lombo y Colmado Wilmot: una cervecería donde antes estuvo Croma by Flash y donde ahora los camareros con corbata y chaquetilla sirven huevos rellenos y empanada y 'capipota' y el sándwich cubano, presentado como cubanito y que es otro modo de disponer de un bikini sin que tener que nombrar el bikini: 'brioche' de Pa Solà, lacón, gruyer, mayonesa/mostaza Savora y pepinillo: 60% cubano y 40 % inventado. Así de bien se come en 640.

El sándwich cubano del restaurante 640. / Sandra Román

Vint-i-quatre Unas líneas para el imprescindible bikini con pasta de trufa, mozzarella y jamón ibérico, idea de Ferran Adrià –allá por 1990, la criatura supera los ¡30 años!–para un banquete y que forma parte de la mochila de Carles Abellan, bandera de tantas aperturas. Probablemente, el bikini de autor más copiado y que despachan en Vint-i-quatre.

Bikini de mozzarella, jamón ibérico y trufa. / El Periódico

180 París Café Este bar regentado por argentinos sirve bocadillos de milanesa enormes cuya carne de nalga (babilla) preparan con mimo cada mañana. También hacen cruasanes rellenos y bikinis. Te explicamos cómo saben estos bocatas de 180 París Café.

Miguelo, con la enorme milanesa en formato bocadillo del 180 París Café. / Òscar Gómez

Hijos de Javier El bocadillo Aramburu lleva ventresca de bonito, piquillo y el ‘tap’ (‘pa de pessic’) bañado en oloroso. Es un bocata por el que vale la pena hacer una visita a Hijos de Javier.

Bocadillo Aramburu de Hijos de Javier. / El Periódico

Terrat Insolent Los dueños del restaurante Insolent dirigen esta azotea cuca, menuda y alegre en la plaza del Sol (Gràcia). Allí te atienden de fábula, rapidito y con amabilidad proverbial. Y su carta a base de 'brioches' y golosinas aperitivas como las gildas elaboradas con anchoas de Santoña, la cecina y los boquerones en vinagre. ¿Subes a Terrat Insolent?

'Brioche' de botifarra de perol y muselina de manzana con ajo escalibado de Terrat Insolent. / Òscar Gómez

Frankfurt Sant Jaume Un puñado de baldosas y una pequeña barra, no tiene terraza, no tiene ventanas y en su interior caben tan solo dos clientes por tanda. Y aún así, hacen unos bocadillos morrocotudos. Una institución, Frankfurt Sant Jaume.

El bocadillo mallorquín de Frankfurt Sant Jaume. / Òscar Gómez

Casa Xica Raquel Blasco y Marc Santamaria festejan los diez años de su restaurante catalanoasiático con una recopilación de platos emblemáticos. El 'bao' con doble fermentación y aceite de oliva relleno de un guiso de vacuno (no de buey ni de toro), intenso, pornográfico, es de 2015. Pero hay más cosas ricas. Te las contamos en esta crónica de Casa Xica.

El 'bao' con guiso de rabo de vacuno de Casa Xica. / Marc Asensio

Capú Este establecimiento de Sant Gervasi ha cautivado con la autenticidad de sus recetas a numerosos deportistas de élite. Medio Barça ha probado su pasta carbonara, y ya es su favorita de la ciudad. Y su 'bao' de parmigiana' es antológico. Así se come en Capú.

El 'bao' de 'parmigiana' de Capú. / Ferran Imedio

Bar Sanz Este local sin mesas es una institución de Ciutat Vella gracias a sus bocadillos a la plancha. Lleva más de medio siglo bordándolos. Aquí te contamos algunas de las creaciones de Bar Sanz Bocadillos.

El 'Calefactor': chistorra, beicon, jamón y queso de Bar Sanz. / Òscar Gómez

Amar El 'trikini' es un monumento, también por precio, en este majestuoso comedor que es Amar, en el Hotel El Palace, uno de los más imponentes de Barcelona, repintado y redecorado. Lleva bogavante, salmón, caviar y crema fresca, y nació en Estimar de Madrid por el capricho de un cliente recién llegado de Nueva York y que desafió al chef Rafa Zafra a un bocado con precio y altura de rascacielos (160 €). ¿Bueno? Sí, muy bueno: como para no estarlo.

El 'trikini' de caviar, bogavante y salmón del restaurante Amar. / El Periódico.

Bar Barrigó Este local de Nou Barris regentado por dos hermanas argentinas prepara un bocata sorprendente de resultado sideral: el de gilda. Es algo más suave que el pincho acidulado original, al fin y al cabo aquí estamos hablando de un bocadillo y no de un mordisco de aperitivo que nació para despertar papilas de forma arrebatada. Aunque, eso sí, te lo sirven con una gilda clavada en todo lo alto. Te contamos todos sus secretos en esta crónica de Bar Barrigó.

El sándwich de gilda de Bar Barrigó. / Òscar Gómez

Casa Alfonso Esta casa fue fundada por Alfonso I y Rosario (abuelos de Alfonso García, actual propietario), consolidada por Alfonso II y Ramona (padres de García), y robustecida por él mismo, que acaba de sumar al negocio familiar a Claudia, la hija mayor, de 28 años, y especialista en 'marketing' digital, con la que planifica un futuro que podría pasar por una expansión (o no) y por una inmediata tienda 'on line' (y sí). Por cierto, qué bueno su bocadillo de rosbif. Así de bien está Casa Alfonso.

Marc Comerma, Alfonso García y su hija Claudia, en Casa Alfonso. / Jordi Cotrina

Paninaro Este restaurante propone 'panini' con 'schiacciata', un pan de 'focaccia' más fino que es típico de Toscana. Están de vicio y rellenos hasta los topes. Así nos prigamos los dedos en Paninaro.

Dos de los bocadillos de Paninaro. / El Periódico

El Pibe La cadena familiar, que tiene seis locales en Barcelona, mantiene el éxito 50 años después de su apertura. Sirven fránkfurts en diferentes panes y tipos de salchicha (clásica, bratwurst, cervela, ‘pikantwurst’, chistorra, morcilla malagueña...). Y a partir de ahí, ingredientes y salsas caseras (kétchup, ‘allioli’, pesto, guacamole, sofrito...) con los que jugar y crear piezas. Te contamos por qué, medio siglo después, sigue triunfando El Pibe.

Dani Berja, hijo del fundador de El Pibe y actual dueño junto con su hermano Manuel, en el local de la calle de Joan Güell. / Ferran Imedio

Bar Fàbula Santiago Macías y Vanessa Zorzoli se unen a Pedro Colombatti y Sofía Varela en este local del barrio de El Putxet tras triunfar con i Latina (Buenos Aires), restaurante revelación de 2015, según 50 Best Restaurant's Latinoamérica. Sirven bocadillos "originales y épicos" en Bar Fàbula.

Santiago Macías, Vanessa Zorzoli, Sofía Varela y Pedro Colombatti en la barra de Bar Fàbula. / Zowy Voeten

Romita Este bar sobrio está regentado por Gala Massetti y Jordi Saavedra, cocineros de mirada afilada, un pasado de formación y experiencia en alta cocina que también son dueños del vecino Bar Roma. Así es el crujientísimo bocata de pollo con 'kimchi' de Romita.

El bocadillo de pollo con 'kimchi' de Romita. / Òscar Gómez

Pizzicato Cocina sabrosa bajo la batuta de Luciana Russo y Eduardo Hernández en el Palau de la Música Catalana y que es merecedora de bises y aplausos. Ambos han subido el bikini de pollo al escenario del Palau de la Música. ¡Bravo, Pizzicato!

El bikini de guiso de pollo con crema de castaña y 'demi-glace' de Pizzicato. / Manu Mitru

Kome Este bar-cafetería en la zona de El Putxet i el Farró triunfa desde el mismo momento que abrió con su original propuesta: bocadillos japoneses y vinos naturales. Es el 'match' perfecto de Kome.

Marc Brunet, con un bocadillo japonés y varios vinos naturales, en Kome. / Jordi Otix

B de Bocata Aquí no solo hacen bocadillos planchados de alta gama sino que dan una oportunidad laboral a personas en riesgo de exclusión social. Te contamos qué se come y cómo te atienden en B de Bocata.

Borja Poal, con dos de los bocadillos de B de Bocata. / Òscar Gómez

Warike Jeff Espinoza y Roser Comellas han asentado su proyecto en Poblenou, que primero fue una furgoneta y después ocupó un lugar clandestino. Así se come en este lugar sin ruedas y a la vista de todo el mundo que es Warike.

Ultrapaninos Marín Esta bocadillería de Barcelona elabora sus panes, embutidos, salsas... Allí es posible zampar, en mesas altas o en el comedorcito, y es factible comprar lo expuesto en una nevera: la mantequilla, los 'garums', las piparras, los pepinillos, las salchichas y la sobrasada picante y, aparte, los panes, que no 'paninos'. No preparan 'paninos', pero sí ultra bocatas en Ultrapaninos Marín.

La 'focaccia' con tarrina de cerdo picante de Ultrapaninos Marín. / Zowy Voeten

Choripa Dos cocineros procedentes de restaurantes de cocina creativa (la peruana Lucía Aguilar y el argentino Pablo Lagrange) y un panadero (el también argentino Ricardo Mateo) elaboran la cola, las salsas, el pan y los rellenos de sus "bocatas a la brasa". Puede que vendan el mejor pastrami de Barcelona en Choripa.

El bocadillo de pastrami de Choripa. / Manu Mitru

Barra Oso En este restaurante íntimo, Óscar Álvarez elabora una cocina que engancha, adicta a la mantequilla y con golpes inesperados como el sándwich crujiente de callos y morro. Esta es la crónica de nuestra visita a Barra Oso.

El sándwich crujiente de callos y morro de Barra Oso. / JORDI COTRINA

El Vaso de Oro Desde hace más de 60 años, este emblema de la Barceloneta sigue su singladura de espuma en la calle de Balboa. La característica de la casa es la inmutabilidad. El nostálgico que regrese a la barra se reencontrará con platillos conocidos y, probablemente, con los mismos camareros. ¿Cuáles? Solo te avanzamos uno: el bocadillo El Granjero, con jamón cocido, queso, lechuga, tomate, huevo y mayonesa. Aquí te explicamos más sobre El Vaso de Oro.

El Granjero, un bocadillo clásico de El Vaso de Oro. / El Vaso de Oro

Pamb Marc Ribas ha recorrido el territorio en busca de maestros charcuteros y queseros, aunque también tira de embutidos "semiindustriales" para defender el Catalan Street Food en su nuevo negocio, llamado Pamb.

Uno de los expositores de Pamb. / Sandra Román

Arraval Tres jóvenes chefs se han instalado en el Hotel Casa Teva del Raval: 'nova cuina catalana' en versión especiada. La apertura responde al ímpetu de Àlex López, que en verano se hizo cargo de Al Kostat del Mar –el 'spin off' en Begur del restaurante de Jordi Vilà– y que ha querido consolidar el equipo durante el mustio invierno, con Marcos Valyi y Jordi Carbonell como compañeros. Defienden la cocina ravalera, que es una mezcla de lo local y de la emigración estable, de allende y aquende, guisos y especias. Así se come en Arraval.

El bikini-no bikini de sopa de cebolla de Arraval. / Sandra Román

Rectangle Tres amigos y socios, y compañeros de trabajo en distintos restaurantes, han decidido abrir una pequeña casa con barra, comedor y brasa ‘japo’. Carta corta con enunciados de dos o tres palabras, descaro y proximidad en el trato, producto asequible, menaje práctico, servilleta de papel, vinos naturales... Bienvenidos a El Rectangle.

El bocadillo de solomillo de El Rectangle. / Victòria Rovira

Finca Nebot La nostalgia, la cocina catalana de barrio y el espíritu familiar se juntan en esta antigua nave de 1924 de Poblenou convertida en refugio culinario. Muy bueno su mollete de calamares a la romana. Lo puedes disfrutar en Finca Nebot.