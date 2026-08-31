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Estos restaurantes son únicos, así que corre a reservar mesa

Te proponemos estos sitios que tienen algo diferente, especial, y donde comerás de maravilla

Estos restaurantes de Barcelona son un valor seguro

BUSCADOR | 150 restaurantes catalanes que importan

Varias de las creaciones del menú degustación de Brabo.

Varias de las creaciones del menú degustación de Brabo. / El Periódico

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Pau Arenós

Ferran Imedio

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La oferta de restaurantes de Barcelona es muy grande sí, pero a menudo muy parecida. Por eso se agradece que haya establecimientos que apuesten por diferenciarse con propuestas que, de tan especiales, podría decirse que son únicas. Aquí tienes unos buenos ejemplos.

El calamar con garbanzos, tinta y chacinas del restaurante Sur o no Sur.

El calamar con garbanzos, tinta y chacinas del restaurante Sur o no Sur. / Macarena Pérez

Sur o no Sur

Cristina Pitarque y Sebastián Afonso han convertido su casa pintada de rojo en un alegato a favor de la cocina andaluza con pinceladas personales. Es una alentadora anomalía en Barcelona, huérfana de restaurantes andaluces con enjundia. Y te contamos por qué en esta crónica sobre Sur o no Sur.

Los fideos de soja verde con gambas de Casa Xica.

Los fideos de soja verde con gambas de Casa Xica. / Marc Asensio

Casa Xica

Raquel Blasco y Marc Santamaria festejan los diez años de su restaurante catalanoasiático con una recopilación de platos emblemáticos. Aquí repasamos los grandes éxitos. Si fuera el recopilatorio un disco que los roqueros publican entre disco y disco original, el título que mejor le iría es Casa Gran. Así es Casa Xica.

El meloso de cordero adobado a la cazorleña de Zaytun.

El meloso de cordero adobado a la cazorleña de Zaytun. / Manu Mitru

Zaytun

Este coqueto bistronómic en Sants ha evolucionado en un solo año hacia una cocina personal, con gracejo y unas pocas ataduras. Así es Zaytun.

‘Tortelloni’ de pato de Gurí.

‘Tortelloni’ de pato de Gurí. / Manu Mitru

Gurí

Nicolás Zas abrió en Sants un bistró que en dos años ha transformado en un restaurante sólido con el fermento como principal línea de trabajo. Así es Gurí.

La paella valenciana del restaurante Cruix.

La paella valenciana del restaurante Cruix. / Pau Arenós

Cruix

Son ocho años de consolidación y cambio y lo que nació como sencillo proyecto de barrio es un restaurante con los arroces por bandera donde manejan platillos con electricidad, sin perderse en protocolos que atragantan la experiencia. Así de bien se come ahora en Cruix.

El Wellington de pichón con el cóctel Bloody Clear de Casa Platos.

El Wellington de pichón con el cóctel Bloody Clear de Casa Platos. / Ferran Nadeu

Casa Platos

Ot Salvans y Víctor Martínez afrontan su segunda apertura tras el Manda Huevos, con un restaurane ‘hi fi’ donde la música, la coctelería y la cocina van de la mano. Cócteles y platazos suenan muy bien en Casa Platos.

El huevo frito con cabeza de jabalí de Martinet.

El huevo frito con cabeza de jabalí de Martinet. / Marc Asensio Clupes

Martinet

Este restaurante que se ubica dentro de la charcutería Casanovas y donde cocinan con embutidos de manera atrevida está dirigido por Gerard Martí. Esto es lo que hemos comido en Martinet.

Noticias relacionadas

Restaurante Brabo de Rafa Panatieri y Jorge Sastre. Fotografía de Ferran Nadeu

Un plato de Brabo. / FERRAN NADEU

Brabo

Rafa Panatieri y Jorge Sastre, dueños de las pizzerías Sartoria Panatieri, vuelven a los orígenes con un restaurante centrado en la parrilla. Ocupa el local donde estuvo Fan Shoronpo, y tras una remodelación profunda ha renacido con gusto, aunque, para enfado de 'instagramers' y alegría de espeleólogos, la luz escasea. En cualquier caso, un bravo merece Brabo.

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