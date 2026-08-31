Direcciones que son joyas
Estos restaurantes son únicos, así que corre a reservar mesa
Te proponemos estos sitios que tienen algo diferente, especial, y donde comerás de maravilla
Estos restaurantes de Barcelona son un valor seguro
BUSCADOR | 150 restaurantes catalanes que importan
La oferta de restaurantes de Barcelona es muy grande sí, pero a menudo muy parecida. Por eso se agradece que haya establecimientos que apuesten por diferenciarse con propuestas que, de tan especiales, podría decirse que son únicas. Aquí tienes unos buenos ejemplos.
Sur o no Sur
Cristina Pitarque y Sebastián Afonso han convertido su casa pintada de rojo en un alegato a favor de la cocina andaluza con pinceladas personales. Es una alentadora anomalía en Barcelona, huérfana de restaurantes andaluces con enjundia. Y te contamos por qué en esta crónica sobre Sur o no Sur.
Casa Xica
Raquel Blasco y Marc Santamaria festejan los diez años de su restaurante catalanoasiático con una recopilación de platos emblemáticos. Aquí repasamos los grandes éxitos. Si fuera el recopilatorio un disco que los roqueros publican entre disco y disco original, el título que mejor le iría es Casa Gran. Así es Casa Xica.
Zaytun
Este coqueto bistronómic en Sants ha evolucionado en un solo año hacia una cocina personal, con gracejo y unas pocas ataduras. Así es Zaytun.
Gurí
Nicolás Zas abrió en Sants un bistró que en dos años ha transformado en un restaurante sólido con el fermento como principal línea de trabajo. Así es Gurí.
Cruix
Son ocho años de consolidación y cambio y lo que nació como sencillo proyecto de barrio es un restaurante con los arroces por bandera donde manejan platillos con electricidad, sin perderse en protocolos que atragantan la experiencia. Así de bien se come ahora en Cruix.
Casa Platos
Ot Salvans y Víctor Martínez afrontan su segunda apertura tras el Manda Huevos, con un restaurane ‘hi fi’ donde la música, la coctelería y la cocina van de la mano. Cócteles y platazos suenan muy bien en Casa Platos.
Martinet
Este restaurante que se ubica dentro de la charcutería Casanovas y donde cocinan con embutidos de manera atrevida está dirigido por Gerard Martí. Esto es lo que hemos comido en Martinet.
Brabo
Rafa Panatieri y Jorge Sastre, dueños de las pizzerías Sartoria Panatieri, vuelven a los orígenes con un restaurante centrado en la parrilla. Ocupa el local donde estuvo Fan Shoronpo, y tras una remodelación profunda ha renacido con gusto, aunque, para enfado de 'instagramers' y alegría de espeleólogos, la luz escasea. En cualquier caso, un bravo merece Brabo.
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