Ni Google Maps lo vio venir: la web que te dice la hora exacta de sol y sombra en la terraza de tu bar o restaurante favorito de Barcelona

Cuando quedas para comer o tomar algo con Josep Moragas y le das a elegir entre exterior o interior, él siempre elegirá la segunda opción. No le gusta estar al descubierto. Y aun así, este periodista radiofónico ha creado terrasses.cat, una web en la que se puede consultar en directo si pega el sol o hay sombra en todas y cada una de las casi 7.000 terrazas de bares y restaurantes de Barcelona. "Es una contradicción", admite con una sonrisa.

Una contradicción y una pasada, porque el trabajo que ha llevado a cabo es apabullante, por mucho que le quite importancia. Será que ha invertido en él poco tiempo y poco dinero... "Tardé un par de horas para crear la herramienta y otro par para montar una interfaz que fuera intuitiva para el usuario", asegura este 'crack' que se ha gastado ocho euros en el dominio y el 'hosting' para este primer año. El secreto de tanta rapidez está en la inteligencia artificial. "No soy informático pero siempre me gustó programar y he ido avanzando muy poco a poco. Pero con la IA he podido acelerar mucho mis conocimientos. Lo importante es decirle cómo hay que hacerlo. Así programa lo que te interesa sin que genere ruido en los códigos, lo que vendría a ser que escribiera un artículo sin faltas ortográficas o sintácticas".

10 minutos con la IA

Así de simple parece. Por eso se atrevió a embarcarse en este proyecto. "Junto a la radio donde trabajo hay una terraza que frecuentamos los compañeros y que es muy caprichosa porque le da el sol de manera perpendicular, de manera que hay momentos de luz y momentos de sombra. Pensé que estaría bien saber con exactitud cuándo hay una cosa u otra". Y como ya conocía la web github.com, una web de programadores para programadores, intuyó que la cosa no iba a ser tan complicada.

Josep Moragas, en una terraza, muestra en el móvil la web que ha creado, terrasses.cat, que indica en tiempo real si da el sol o si hace sombra en todas las terrazas de bares y restaurantes de Barcelona. / MANU MITRU

"Solo necesitaba tres elementos -explica Moragas-: un registro de todas las terrazas de Barcelona con su geolocalización, algo que ya tiene el ayuntamiento; una base de datos de cómo le da el sol a la ciudad minuto a minuto, y github.com cuenta con una 'biblioteca' en la que puedes consultar eso cualquier rincón del mundo; y una lista con las alturas de todos los edificios de Barcelona, que también se encuentra en github. Solo era cuestión de que un programa triangulara esta triple información en un mapa, cosa que hizo la IA en 10 minutos cuando yo habría necesitado meses. Es muy fuerte".

Buscador y geolocalizador

El resultado es una web que te geolocaliza y te señala las terrazas más cercanas. Cuando entras, marca la hora en la que te conectas y todos los veladores con tres colores: el amarillo significa que está al sol, el naranja indica que la luz es de amanacer o anochecer, y el verde señala que hay sombra. Puedes buscar por calles, barrios y local, y puedes también cambiar el día y la hora que te interesa para saber cómo estará en aquel momento. También hay una función que invita al usuario a aportar su granito de arena diciendo si tienen toldo o dejar una breve reseña.

Josep Moragas, en una terraza, muestra en el móvil la web que ha creado, terrasses.cat, que indica en tiempo real si da el sol o si hace sombra en todas las terrazas de bares y restaurantes de Barcelona. / MANU MITRU

Cuando clicas en una, se despliega una ficha en la que, además de un enlace al Street Views de Google, te informa de las horas de sol y sombra, los metros cuadrados, el número de mesas y sillas y si se ubica en la acera o la calzada... También puedes crear tu lista de terrazas favoritas, de manera que puedes saber cuándo es el mejor momento para visitarla. Como terrasses.cat está vinculado a la actualización que hace periódicamente el ayuntamiento de Barcelona, puede decirse que es altamente fiable porque trabaja con información oficial.

Las 5 más visitadas

Y no falta una lista con las cinco terrazas más visitadas. Encabeza el 'ranking' Dublin Sport Tavern, en Sarrià-Sant Gervasi, algo que llama la atención de Moragas. "Me sorprende porque es señal de que lo usan muchos 'expats' por aquella zona. El resto de favoritas están más repartidas por la ciudad [le siguen La Isla, en el Eixample; La Nova Farga, en Sants; Barcelona, en Sants-Badal, y Topik, en el Eixample]".

Moragas contaba con la experiencia previa de haber hecho algo similar con los árboles de Barcelona (/esjosepmoragas.github.io/mapadarbresbcn). "Hay 214.000", detalla. También tuvo la fortuna de encontrar la base de datos en el ayuntamiento. Se le ocurrió tras "la revolución de los plátanos" en el último Sant Jordi. "Me pregunté cuántos habría en la ciudad y se me ocurrió lo del mapa".

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Ahora que el calor de verano aprieta de lo lindo, le ronda por la cabeza crear una herramienta que te guíe para llegar a tu destino de la manera más rápida... por la sombra. "Ya existe un mapa de sombras mundial, pero que yo sepa nadie ha hecho una especie de Google Maps que te lleve por un camino a resguardo del sol. Tendría que afinar la estrategia y creo que tengo la herramienta aunque no será fácil...". Si se pone a ello, poco tardará, IA mediante.