3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Martinet, La Balmesina y Guixot

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Martinet Este restaurante que se ubica dentro de la charcutería Casanovas y donde cocinan con embutidos de manera atrevida está dirigido por Gerard Martí. Esto es lo que hemos comido en Martinet.

La butifarra de pollo con salsa de gambas de Martinet. / Marc Asensio Clupes

La Balmesina Pocos saben que esta pizzería que abrió tres veces antes de empezar de verdad. La hemos visitado con motivo de su 10º aniversario, y su propuesta no ha cambiado nunca: las harinas ecológicas, la masa madre, las fermentaciones largas, los ingredientes de temporada, los vinos naturales... Así es en 2026 La Balmesina.

La pizza de pimiento y anchoas de La Balmesina. / Ferran Imedio

Guixot Este restaurante prepara sus platos a partir de ingredientes de temporada y de memoria gastronómica. Hay simpatía y cocina catalana en Guixot.