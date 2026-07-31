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Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Martinet, La Balmesina y Guixot

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Gurí, Osaka Bang y Besta

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Romo, Neo Bistro y La Barra de l'Avenir

El lomo de dos colores con fresitas y mostaza de Martinet.

El lomo de dos colores con fresitas y mostaza de Martinet. / Marc Asensio Clupes

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Ferran Imedio

Pau Arenós

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Martinet

Martinet

Este restaurante que se ubica dentro de la charcutería Casanovas y donde cocinan con embutidos de manera atrevida está dirigido por Gerard Martí. Esto es lo que hemos comido en Martinet.

La butifarra de pollo con salsa de gambas de Martinet.

La butifarra de pollo con salsa de gambas de Martinet. / Marc Asensio Clupes

Los mejores restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana

Los mejores restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana

La Balmesina

La Balmesina

Pocos saben que esta pizzería que abrió tres veces antes de empezar de verdad. La hemos visitado con motivo de su 10º aniversario, y su propuesta no ha cambiado nunca: las harinas ecológicas, la masa madre, las fermentaciones largas, los ingredientes de temporada, los vinos naturales... Así es en 2026 La Balmesina.

La pizza de pimiento y anchoas de La Balmesina.

La pizza de pimiento y anchoas de La Balmesina. / Ferran Imedio

Las mejores pizzerías de Barcelona: sabores redondos

Las mejores pizzerías de Barcelona: sabores redondos

Guixot

Guixot

Este restaurante prepara sus platos a partir de ingredientes de temporada y de memoria gastronómica. Hay simpatía y cocina catalana en Guixot.

Estofado de ternera desmigada sobre puré de patata en 'parmentier' del restaurante Guixot.

Estofado de ternera desmigada sobre puré de patata en 'parmentier' del restaurante Guixot. / Òscar Gómez

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3 restaurantes de Barcelona a tener muy en cuenta: Martinet, La Balmesina y Guixot

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