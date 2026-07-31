Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Martinet, La Balmesina y Guixot
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Gurí, Osaka Bang y Besta
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Romo, Neo Bistro y La Barra de l'Avenir
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Este restaurante que se ubica dentro de la charcutería Casanovas y donde cocinan con embutidos de manera atrevida está dirigido por Gerard Martí. Esto es lo que hemos comido en Martinet.
Pocos saben que esta pizzería que abrió tres veces antes de empezar de verdad. La hemos visitado con motivo de su 10º aniversario, y su propuesta no ha cambiado nunca: las harinas ecológicas, la masa madre, las fermentaciones largas, los ingredientes de temporada, los vinos naturales... Así es en 2026 La Balmesina.
Este restaurante prepara sus platos a partir de ingredientes de temporada y de memoria gastronómica. Hay simpatía y cocina catalana en Guixot.
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