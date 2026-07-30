Un menú degustación con vinos del Priorat que empieza en una bodega y acaba en un restaurante (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Un menú degustación con vinos del Priorat que empieza en una bodega y acaba en el restaurante Quatre Molins

Rafel Muria, chef de Quatre Molins (una estrella Michelin), estrena La Taula Secreta, una experiencia gastronómica concebida para descubrir el Priorat a través de la cocina, el vino y el paisaje. Más que un nuevo menú degustación, se trata de un formato para 12 comensales que comienza en una bodega escondida de Cornudella de Montsant y continúa en el restaurante con un menú sorpresa compuesto por entre siete y diez platos maridados íntegramente con vinos del Priorat. Cada velada es diferente y se articula en torno al producto de temporada y de una selección de vinos pensada específicamente para cada menú.

La primera edición se celebró el 24 de julio y las siguientes tendrán lugar el 7 de agosto y 4 de septiembre, con la mayoría de plazas ya agotadas. Además, está previsto incorporar nuevas fechas de forma periódica a lo largo del año. Cuesta 120 euros.

Dos cócteles de Sour House, la coctelería del 'hostel' Toc Barcelona. / El Periódico

Cócteles a 6 euros en una piscina interior del Eixample

El 'hostel' Toc Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 580) esconde una terraza con piscina al aire libre situada en el patio interior del Eixample que abre de 9.00 a 21.00 horas. Cuenta con tarima de madera, tumbonas y vegetación, y está rodeada de galerías, balcones y fachadas históricas. Este verano también puede disfrutarse sin necesidad de reservar una habitación. El acceso para público externo es gratuito y se realiza mediante una consumición en Sour House, la coctelería de autor del establecimiento, cuyo horario es de lunes a jueves de 18.00 a 00.00 horas, viernes y sábado, de 13.00 a 2.00, y domingo, de 13.00 a 22.00.

Los combinados cuestan una media de 10 euros, pero de 14.00 a 15.00 y de 19.00 a 21.00 horas hay 'happy hour', con creaciones que valen 6 euros. Además, los jueves, de 18.00 a 20.00 horas, se celebra La Hora del Vermut, con dos vermuts y aceitunas por 7 euros, y los viernes, a partir de las 18.00 horas, la terraza cambia de ritmo con una sesión 'afterwork' y 'dj' en directo.

La DOP Jumilla, Región del Año para el Master of Wine Tim Atkin

La Denominación de Origen Protegida Jumilla ha sido distinguida como Región del Año en el informe especial 'Descubre España', elaborado por los expertos Tim Atkin y Beth Willard. Se trata de un reconocimiento inédito, ya que es la primera vez que el prestigioso informe que firma el Master of Wine británico concede esta distinción a una región vitivinícola con el objetivo de reconocer "no solo a bodegas individuales, sino el trabajo de todos". "Jumilla ofrece algunos de los mejores vinos de España. Se nota realmente el enfoque en el viñedo de todos sus productores y en la elaboración de vinos más frescos y equilibrados, que capturan el alma de una zona que es, verdaderamente, el cruce de caminos entre la España continental y la mediterránea", afirma Willard.

El informe destaca que "los tintos frescos y con carácter del Levante siguen mejorando e impresionando año tras año", situando a cinco vinos de la DOP Jumilla entre las máximas puntuaciones del 'ranking'. La gran protagonista ha sido Bodegas Cerrón: La Calera del Escaramujo 2024 y Los Yesares 2024 han sido reconocidos como Mejores Vinos Tintos del Año, con 98 puntos, y El Cerrico 2024 vuelve a alcanzar los 100 puntos por su "asombrosa interpretación del Airén de viñas viejas".

Maridaje de tapas y cervezas en la Fàbrica Moritz Barcelona, Casa Moritz y Bar Velódromo

Moritz ha lanzado una selección de maridajes de sus cervezas con algunos de los platos más representativos de Fàbrica Moritz Barcelona, Casa Moritz y Bar Velódromo que permiten descubrir cómo cada variedad potencia sabores y matices diferentes. Así, por ejemplo, proponen combinar la Rusa d'Ulls Blaus con una Moritz 7, cuya intensidad y cuerpo equilibran la cremosidad de esta ensaladilla, aportando un final seco que limpia el paladar (esta birra también funciona con la 'flammkuchen' ibérica). Para las alitas de pollo crujientes aconsejan la Red IPA, porque su carácter lupulado y sus matices tostados acompañan el punto especiado y crujiente del pollo, potenciando su sabor sin enmascararlo. El hummus Barcelona se recomienda con la Epidor debido a sus notas maltosas y ligeramente caramelizadas, que armonizan con la suavidad y los matices mediterráneos del plato. Hay más parejas propuestas: croqueta crujiente de calamar con Moritz Negra, que también encaja con la coca de anís con pan, aceite, chocolate y sal; 'esqueixada' con la Original...

El chef Jeroni Castell (Les Moles), de rojo, entre los galardonados de los Premios Gaudí Gresol a la Notoriedad y la Excelencia que ha otorgado la Fundació Gresol este 2026. / El Periódico

Premios para Jeroni Castell (Les Moles) y el divulgador del pan Iban Yarza

El chef Jeroni Castell (Les Moles, en Ulldecona, con una estrella Michelin), ha sido galardonado con el Premio Gaudí Gresol a la Notoriedad y la Excelencia en la categoría de Gastronomía durante la gala que la Fundació Gresol dedica cada año a reconocer trayectorias profesionales y humanas de referencia. La ceremonia, una de las principales citas sociales y empresariales de las comarcas de Tarragona, ha reunido a 300 asistentes.

Por su parte, el divulgador del pan Ibán Yarza ha sido distinguido con el PanFest Award 2026, un galardón reconoce la labor de quienes contribuyen a la mejora de la calidad del pan y las harinas, así como a la puesta en valor de este producto esencial. El periodista, autor del libro sobre pan más vendido de España ('Pan casero'), de la obra de referencia sobre el pan tradicional en España ('Pan de pueblo') y del manual más completo para elaborar pan en casa ('100 Recetas de pan de pueblo'), ha recibido el premio en el PanFest, el primer Congreso Internacional de Panes y Harinas celebrado en Zamora.