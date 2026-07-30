Menú del día: Ateneu Hortenc, desde 1864 por y para los vecinos

Vamos allá con el cierre de la temporada 2025/2026. ¿Otra más? Bueno, por una parte sí, porque con esta se cierran cinco temporadas desde que se comenzó con esta -divertida- aventura de menús del día; pero por otra parte no es una temporada más: tengo la sensación (espero que no equivocada) de que esta ha sido una temporada más completa, más trabajada y más diversa. Vamos a ver si podemos, en la temporada que viene, cumplir con la promesa de disponer de un menú en cada uno de los barrios de Barcelona a la par que expandimos el mapa fuera de la capital.

Ateneu Hortenc Pere Pau, 8-10. Barcelona Tf: 93.357.30.40 ateneuhortenc.cat/local-social Precio: 13,90 € (10,90 € sin postre o café)

Para culminar con honores esta temporada y preparar el terreno para un buen despegue de la que viene, nada mejor que visitar un lugar histórico, una institución de la ciudad que palpita en el mismo centro del barrio de Horta: el Ateneu Hortenc. Lo hice en compañía de alguien que espero que tengáis bien en cuenta para los años venideros, la joven filósofa e investigadora del CSIC doña Julia Loga. Tuve el privilegio de conocerla en las décimas 'Conversaciones Heladas' (2025), un foro en el que profesionales de distintos ámbitos conversan en torno a la gastronomía sin pompa ni pedantería, un lujo de encuentro auspiciado por Angelines González y Fernando Sáenz. Afincada ella en el barrio de Horta, me pareció ideal comer donde comimos.

La entrada del bar-restaurante del Ateneu Hortenc. / Alberto García Moyano

Previo aperitivo en otro de los pilares del barrio, la Bodega Antonio de la calle de Chapí, nos dirigimos hacia allá. Para los que no conozcáis el lugar, plantarte en la puerta ya te permite apreciar que estás a punto de disfrutar de un lugar prácticamente único, hecho que se confirma cuando entras en su sala, porque al menos en mi caso me podría perfectamente quedar a vivir en un sitio así.

La barra del restaurante del Ateneu Hortenc. / Alberto García Moyano

Para más señas, era jueves. Dentro de las tres opciones de primero y las tres de segundo a 13,90 € con postre o café, había para descartar prácticamente nada. El calorazo exterior aconsejaba algo fresco, sencillo y efectivo como el timbal de lentejas. Una solución de esas con las que uno duda hasta que te cae en el plato y te alegras de haberlo escogido (a la par que te das un par de coscorrones por ser siempre tan desconfiado).

El timbal de lentejas del menú del día del Ateneu Hortenc. / Alberto García Moyano

En este punto, ¿qué ha pasado que siendo el día que es no se ha pedido arroz de primero? Pues nada, básicamente que en esta casa la paella viene de segundo plato. Y con el buen primero que ha caído, pues muy buen plan fue acabar con la paella; porque hay que decir que fue la mejor de esta temporada. Con permiso de otros buenos arroces de esta pasada 2025/2026, poder disfrutar de un arroz al punto, sabrosísimo, con 'socarrat' y con bien de animales marinos y costilla me pareció un gran motivo para recuperar la turra paellera para la próxima temporada. Preparaos, malditos.

El flan casero del menú del día del Ateneu Hortenc. / Alberto García Moyano

Para coronar la cima, flan y pudin caseros de postre, que compartimos en la mesa porque ambos invitaban a clavar la cuchara en plato ajeno. Todo amenizado por una charla, a la hora del café, con Jaume, habitante del lugar. Y con la 'agustera' de haber sido estupendamente cuidados por el equipo de jóvenes encargados de tirar del carro de dar de comer en el Ateneu Hortenc, ahí es nada.

Me hace especialmente feliz cerrar la temporada pudiendo escribir que, desde 1864, Horta tiene la suerte de contar con una institución que acoge a sus vecinos, les proporciona un espacio cultural, de encuentro y encima da de comer bien a un precio magnífico. No pidáis más porque no es posible. Salud, cuidaos y hasta septiembre.