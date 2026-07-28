Dos restaurantes fantásticos para una escapada a Formentera

Formentera es un destino perfecto para relajarse y disfrutar de los placeres de la vida. La comida es uno de ellos. Y en estos restaurantes de la pequeña isla te servirán platos que harán todavía más maravillosa tu estancia en la pequeña isla.

La langosta con huevo y patatas de Es Còdol Foradat. / Pau Arenós

Es Còdol Foradat (Formentera)

Eudald y Gil, los hijos mayores de Nandu Jubany y Anna Orte, se ocupan en Formentera de este local, como parte de un proceso de sucesión en el que están implicados los jefes de los restaurantes del grupo. Esto es lo que se come en Es Còdol Foradat.

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El arroz de gamba y sepia de Fandango Formentera. / Pau Arenós

Fandango Formentera (Formentera)

Luis Arrufat, director gastronómico del grupo Fandango, plantea frente al mar una cocina que trasciende la vulgaridad de tantos comedores playeros. Arroces en su punto y pescados a la brasa son el santo y seña de Fandango Formentera.