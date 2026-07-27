Adiós a Dr. Zhang, uno de los asiáticos más originales de BCN: "Las cosas no estaban yendo tan bien, han sido muchas señales"

Elia Caral esconde su pena, su tristeza, su indignación, su enfado, su rabia... tras una sonrisa. La que siempre ha lucido desde que abrió Dr. Zhang en enero de 2018 en la ingrata calle de Sepúlveda y la que, ahora, muestra a poco más de dos días del cierre del restaurante. Uno más que añadir a la lista de despedidas del panorama gastronómico barcelonés. Este miércoles será el último día que se podrán probar sus riquísimos 'dumplings' y sus demás platos de cocina china.

"Han sido muchas las señales que me han llevado a tomar esta decisión", explica la restauradora, que antes de meterse en esta aventura había trabajado como diseñadora gráfica y escaparatista. "Este 2026 las cosas no estaban yendo tan bien como antes. Se notaba que la gente consumía bastante menos", comienza explicando. "Además, los precios de los proveedores han ido subiendo y no los he repercutido en los platos porque mi clientela no lo aceptaría", prosigue.

"El local necesitaba una reforma"

Una clientela que a menudo le recuerda lo baratos que son los cada vez más numerosos restaurantes chinos con los que supuestamente compite. "No sé cómo lo hacen para llenar los platos, la verdad. Tengo a todos mis trabajadores dados de alta, pago todos los impuestos... Pero tampoco estoy en esa categoría porque en Dr. Zhang la calidad es superior, espectacular, tenemos recetas propias, servimos 'dumplings' hechos a mano...". Y si subiera el tíquet medio, que ahora andaba en los 25 euros ("tierra de nadie", sentencia), era consciente de que debía reformar el local completamente. "Si subiera precios el espacio no me acompañaría", admite.

Una selección de 'dumplings' de Dr Zhang. / JORDI OTIX

Viendo el panorama al que se estaba enfrentando y que, probablemente, no iba a mejorar en los próximos meses, Caral fue previsora y acudió a la propiedad para preguntar por la renovación del alquiler, cuyo contrato tocaba firmar a principios de 2027. Fue la señal definitiva: "Me dijeron que iban a subirme un 60%". Una salvajada del tamaño de la plaza de Tiananmen que se negó a aceptar. Se va con la sensación, con la certeza, de que no le han querido ayudar "nada". "Les dije que me resultaba muy difícil traspasarlo y me contestaron: 'Pues baja el precio del traspaso". Tal cual. Pues nada, tú serás más rico y yo más pobre, como siempre".

Un puesto de comida en Fira Gran Via

El resultado es el cierre inminente e irremediable de Dr. Zhang, que llegó a tener un segundo local en la calle de Aribau durante dos años y medio. Caral mantiene un puesto de comida en el pabellón 5 de la Fira Gran Via (L'Hospitalet) y la presencia en eventos varios. "Ahora necesito descansar porque han sido muchos años a un ritmo muy fuerte en los que he estado yo sola con todo. Soy consciente de que hay etapas en la vida y momentos en que el cuerpo te dice basta. No más disgustos. Pensé: 'Frena, cierra y ya veremos qué haré más adelante'", comenta Caral.

Noticias relacionadas

La empresaria, que no sabía tirar una caña de cerveza cuando comenzó, no descarta abrir el negocio en cualquier otro lugar de Barcelona "sin los errores" que cometió en su día y con el bagaje adquirido en esta larga aventura. Incluso se plantea convertir Dr. Zhang en una marca con la que ofrecer sus servicios como chef privada a domicilio. Lo de regresar a un festival como el Cruïlla (lo ha hecho este verano) no lo tiene tan claro. Pero todo eso ya se verá. Ahora le toca una pausa... Y a los fans de Dr. Zhang esperar que resucite de un modo u otro.