Sin cuchillo ni tenedor
Para un finde punzante y sabroso, estos restaurantes de Barcelona tienen los mejores pinchos
Seleccionamos establecimientos donde te chuparás los dedos con sus propuestas de 'finger food'
Huevos, patatas y gambas, la mejor combinación para el finde en Barcelona en estos restaurantes
Si quieres disfrutar del finde y de las albóndigas, toma nota de estos 3 restaurantes de Barcelona
Hoy te vas a chupar los dedos. Porque vas a comer con las manos, sí, y porque lo que vas a comer está delicioso. En estos restaurantes de Barcelona encontrarás los mejores pinchos para disfrutar este fin de semana.
Suru Bar
Sala, cocina y vinos: tres amigos con experiencia en restaurantes y tres ocupaciones en torno a la parrilla, las brochetas (una de las maravillas que sirven es la de piel de pollastre y tartar de gamba) y el pollastre (pero no solo) en un buen restaurante llamado Suru Bar.
El Rectangle
Tres amigos y socios, y compañeros de trabajo en distintos restaurantes, dirigen esta pequeña casa con barra, comedor y brasa ‘japo’. Carta corta con enunciados de dos o tres palabras, descaro y proximidad en el trato, producto asequible, menaje práctico, servilleta de papel, vinos naturales... En forma de brocheta llega el rico y marrano bocadillo de solomillo de ternera rebozado con 'panko' -un 'katsu sando'-, yema, crema trufada. Bienvenidos a El Rectangle.
Cal Quiquet
Malena Loyer y Albert Blesa son dos veinteañeros que se han lanzado a la aventura con su primer restaurante después de conocerse en una universidad gastronómica. Se estrenan con una casa de 'menjars', donde el fricandó es una terrina. Sobre la brasa de la 'hibachi' , la brocheta de pulpo, gustoso gracias al jugo del octopodiforme y a la vinagreta con 'panko', limón y almendra. Así es Cal Quiquet.
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