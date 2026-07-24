Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Gurí, Osaka Bang y Besta
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Romo, Neo Bistro y La Barra de l'Avenir
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Casa Platos, Rev El Bar y Grosso Napoletano
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Nicolás Zas abrió en Sants un bistró que en dos años ha transformado en un restaurante sólido con el fermento como principal línea de trabajo. Así es Gurí.
Este diminuto restaurante triunfa con una carta cortísima, basada en dos especialidades japonesas: 'okonomiyaki' y 'takoyaki'. Así de buenos los hacen en Osaka Bang.
Carles Ramon y Manu Núñez han sometido a una astuta reforma su pequeño espacio de cocina autoral con ingredientes atlánticos y mediterráneos. Ahora, al fondo, la barra para seis asientos que llaman la Mesa del Chef. Estos son los platos que se disfrutan en Besta.
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