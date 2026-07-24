3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Gurí, Osaka Bang y Besta

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Gurí Nicolás Zas abrió en Sants un bistró que en dos años ha transformado en un restaurante sólido con el fermento como principal línea de trabajo. Así es Gurí.

La presa curada con 'shio koji' de Gurí. / Manu Mitru

Osaka Bang Este diminuto restaurante triunfa con una carta cortísima, basada en dos especialidades japonesas: 'okonomiyaki' y 'takoyaki'. Así de buenos los hacen en Osaka Bang.

Jasmine Angel y Masumi Escartín, en el restaurante Osaka Bang. / El Periódico

Besta Carles Ramon y Manu Núñez han sometido a una astuta reforma su pequeño espacio de cocina autoral con ingredientes atlánticos y mediterráneos. Ahora, al fondo, la barra para seis asientos que llaman la Mesa del Chef. Estos son los platos que se disfrutan en Besta.