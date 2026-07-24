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3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Gurí, Osaka Bang y Besta

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Romo, Neo Bistro y La Barra de l'Avenir

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Casa Platos, Rev El Bar y Grosso Napoletano

‘Tortelloni’ de pato de Gurí.

‘Tortelloni’ de pato de Gurí. / Manu Mitru

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Ferran Imedio

Pau Arenós

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Gurí

Gurí

Nicolás Zas abrió en Sants un bistró que en dos años ha transformado en un restaurante sólido con el fermento como principal línea de trabajo. Así es Gurí.

La presa curada con 'shio koji' de Gurí.

La presa curada con 'shio koji' de Gurí. / Manu Mitru

Los mejores restaurantes de Sants que deberías tener en tu radar

Los mejores restaurantes de Sants que deberías tener en tu radar

Osaka Bang

Osaka Bang

Este diminuto restaurante triunfa con una carta cortísima, basada en dos especialidades japonesas: 'okonomiyaki' y 'takoyaki'. Así de buenos los hacen en Osaka Bang.

Jasmine Angel y Masumi Escartín, en el restaurante Osaka Bang.

Jasmine Angel y Masumi Escartín, en el restaurante Osaka Bang. / El Periódico

Los mejores restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (1)

Los mejores restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (1)

Besta

Besta

Carles Ramon y Manu Núñez han sometido a una astuta reforma su pequeño espacio de cocina autoral con ingredientes atlánticos y mediterráneos. Ahora, al fondo, la barra para seis asientos que llaman la Mesa del Chef. Estos son los platos que se disfrutan en Besta.

Plato de ‘escórpora con picada ’ del restaurante Besta.

Plato de ‘escórpora con picada ’ del restaurante Besta. / JORDI COTRINA / EPC

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3 restaurantes de Barcelona a tener muy en cuenta: Gurí, Osaka Bang y Besta

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